हाईकोर्ट ने संगीतकार जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, बिना अनुमति कंटेंट प्रकाशित नहीं करने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबिन नौटियाल से जुड़े किसी भी लिंक, वीडियो, वेबसाईट्स और मोबाइल ऐप पर कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाया.
Published : February 24, 2026 at 7:08 PM IST
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीतकार जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की है. जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने जुबिन नौटियाल से जुड़ी किसी भी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबिन नौटियाल से जुड़े किसी भी लिंक , वीडियो, वेबसाईट्स और मोबाइल ऐप पर कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. जुबिन नौटियाल ने याचिका दायर कर कहा था कि कुछ एआई, ड़ीपफेक और मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर उनकी आवाज , मिमिक्री और गाने के स्टाइल का बिना अनुमति के इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ मामलों में तो उनके चेहरे और आवाज को बदलकर कंटेंट क्रिएट किए गए हैं.
इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को जुबिन नौटियाल से पूछा था कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कैसे बनता है जबकि जुबिन उत्तराखंड के रहनेवाले हैं और कुछ प्रतिवादी रोमानी और संयुक्त अरब अमीरात के हैं.
बता दें कि इसके पहले दिल्ली हाईकोर्ट कई मशहूर हस्तियों के व्यक्तित्व के अधिकारो की रक्षा का आदेश दे चुका है. हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री काजोल देवगन , अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.
