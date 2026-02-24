ETV Bharat / bharat

हाईकोर्ट ने संगीतकार जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की, बिना अनुमति कंटेंट प्रकाशित नहीं करने का आदेश

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने संगीतकार जुबिन नौटियाल के व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा की है. जस्टिस तुषार राव गडेला की बेंच ने जुबिन नौटियाल से जुड़ी किसी भी कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जुबिन नौटियाल से जुड़े किसी भी लिंक , वीडियो, वेबसाईट्स और मोबाइल ऐप पर कंटेंट का बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया है. जुबिन नौटियाल ने याचिका दायर कर कहा था कि कुछ एआई, ड़ीपफेक और मशीन लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल कर उनकी आवाज , मिमिक्री और गाने के स्टाइल का बिना अनुमति के इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ मामलों में तो उनके चेहरे और आवाज को बदलकर कंटेंट क्रिएट किए गए हैं.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 फरवरी को जुबिन नौटियाल से पूछा था कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार कैसे बनता है जबकि जुबिन उत्तराखंड के रहनेवाले हैं और कुछ प्रतिवादी रोमानी और संयुक्त अरब अमीरात के हैं.