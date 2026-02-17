जम्मू-कश्मीर: सिविल सेवा में जाने के लिए वायु सेना को कर्मी को नौकरी छोड़ने की इजाजत मिली
जम्मू-कश्मीर के हिम्मत कुमार रैना ने वायु सेना में नौकरी करते हुए ग्रेजुएशन किया और फिर जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की.
Published : February 17, 2026 at 6:26 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने भारतीय वायु सेना (IAF) के एक एयरमैन को नौकरी छोड़ने की इजाजत दे दी है, ताकि वह जम्मू-कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) में ऑफिसर के तौर पर काम कर सके. कोर्ट ने उसे वायु सेना के अधिकारियों को 3 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.
जस्टिस संजय धर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ता ने सेवा की शर्तें तोड़ी थीं, लेकिन समता की मांग थी कि उनके करियर की तरक्की को हमेशा के लिए रोका न जाए.
याचिकाकर्ता, हिम्मत कुमार रैना, 12वीं कक्षा पास करने के बाद 27 जून, 2006 को वायु सेना में मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर भर्ती हुए थे. उनका नियमित जुड़ाव 26 जून, 2026 तक जारी रहना था.
भारतीय वायु सेना में नौकरी करते हुए रैना ने 2010 में ग्रेजुएशन किया. जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग (JKPSC) के 18 जून, 2016 के नोटिफिकेशन के जवाब में, उन्होंने 20 जून, 2016 को वायु सेना के अधिकारियों से अनुमति मांगते हुए जम्मू-कश्मीर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (JKCCE), 2016 के लिए आवेदन किया.
अनुमित इसलिए नहीं दी गई क्योंकि जिस पोस्ट के लिए उन्होंने आवेदन किया था, वह ग्रुप A में नहीं आती थी. इसके बावजूद, वह परीक्षा में बैठे, क्वालिफाई किया और उनका चयन हो गया. उनका नाम 7 अगस्त, 2019 के नोटिफिकेशन नंबर PSC/Exam/47-1/2019 में था.
उन्हें 13 सितंबर, 2019 के सरकारी आदेश संख्या 1015-जीएडी 2019 के माध्यम से जेकेएएस के जूनियर स्केल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था. साथ ही 21 दिनों के भीतर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया था.
रैना ने नियुक्ति आदेश मिलने के बाद 27 अगस्त, 2019 को और फिर 16 सितंबर, 2019 को भारतीय वायु सेना से कार्य-मुक्त करने का अनुरोध किया. हालांकि, एक प्रतिवादी ने उन्हें कार्य-मुक्त करने और एयर फोर्स ऑर्डर AFO 4/2012 और AFO 33/2017 का पालन न करने पर छूट की सिफारिश की थी, लेकिन संबंधित अथॉरिटी ने 1 नवंबर, 2019 को उनका अनुरोध खारिज कर दिया.
रैना ने अस्वीकृति आदेश को चुनौती दी और भारत सरकार और भारतीय वायु सेना के अधिकारियों को उन्हें कार्य-मुक्त सर्टिफिकेट जारी करने और गैजेटेड सर्विस में शामिल होने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई लेने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की.
भारत के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल विशाल शर्मा की तरफ से पेश हुए प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि एयर फोर्स ऑर्डर्स सिविल पोस्ट्स के लिए सिर्फ सात साल की सर्विस के बाद और सिर्फ ग्रुप A या उसके बराबर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करने की इजाजत देते हैं. क्योंकि जूनियर स्केल KAS पोस्ट का ग्रेड पे 4,800 रुपये था और भारत सरकार के पे स्केल्स के बराबर होने पर इसे ग्रुप B में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए रैना पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते थे.
जस्टिस धर ने अपने फैसले में वायु सेना के अपने नियमों के मतलब में कोई गलती नहीं पाई. कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता जम्मू-कश्मीर सरकार में जूनियर स्केल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद के लिए अप्लाई करने की इजाजत के लिए पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता था. इसलिए, सक्षम अधिकारी का याचिकाकर्ता का आवेदन खारिज करना सही था."
कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया कि AFO 16/2008, जो दया या व्यक्तिगत आधार पर नौकरी से निकालने की इजाजत देता है, सिविल पोस्ट पर चयन से जुड़े मामलों पर लागू नहीं होता.
अमित कुमार रॉय बनाम भारत सरकार (2019) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा, "एयर फोर्स के कर्मी के तौर पर भर्ती हुए किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से सेवा काल के दौरान नौकरी छोड़ने का पूरा अधिकार नहीं है. ऐसा मतलब... सेना की मैनिंग लेवल और ऑपरेशनल तैयारियों पर गंभीर असर डालेगा... भर्ती हुआ कोई व्यक्ति उन आदेशों को तोड़ने या उनकी अवहेलना करने का आम अधिकार नहीं जता सकता."
कोर्ट ने कहा कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में बराबर राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था, लेकिन हाई कोर्ट को भी ऐसा ही कोई कदम उठाने से पहले तथ्यों की सावधानी से जांच करनी चाहिए.
हाई कोर्ट ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता डोडा जिले के एक दूर-दराज के गांव का रहने वाला है, जो उसकी पढ़ाई के दिनों में आतंकवाद से प्रभावित था. उसके माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं थे और आर्थिक रूप से कमजोर परिवेश से थे. दलीलों के मुताबिक, वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए वायु सेना में शामिल हुआ और सर्विस के साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी.
जस्टिस धर ने कहा, "याचिकाकर्ता की लगन और हिम्मत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय वायु सेना में नौकरी करते हुए भी, उसने कड़ी मेहनत जारी रखी और स्नातक डिग्री हासिल की. इतना ही नहीं, अपनी काबिलियत के दम पर, याचिकाकर्ता ने बिना किसी विधिवत कोचिंग और बिना किसी नियमित पढ़ाई के, संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में जरूरी मेरिट हासिल की और जम्मू-कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जगह बनाई. याचिकाकर्ता के इस व्यवहार और अपने करियर में ऊंचे लक्ष्य और बेहतरीन नौकरी पाने की उसकी चाहत की तारीफ और हौसला बढ़ाने की जरूरत है."
प्रतिवादी नंबर 7 की सिफारिश में यह भी दर्ज किया गया कि रैना ने बहुत समर्पण दिखाया था और वायु सेना में सर्विस के दौरान उन्होंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की थी.
कोर्ट ने कहा कि रैना को 2019 में वायु सेना की नौकरी छोड़े हुए लगभग सात साल हो गए हैं और उन्हें वापस शामिल करने का निर्देश देने से उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव करियर खत्म हो जाएगा. साथ ही, जस्टिस धर ने स्पष्ट रूप से कहा कि याचिकाकर्ता ने सर्विस की शर्तों का उल्लंघन किया है.
फैसले में कहा गया, "हालांकि, याचिकाकर्ता को बिना सजा के नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि वह साफ तौर पर एयर फोर्स में अपनी सर्विस की शर्तों का उल्लंघन करने का दोषी है. इसलिए, सही शर्तें लगाने की जरूरत है."
रिट पिटीशन का निपटारा करते हुए, हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे रैना को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी करें, बशर्ते वह फैसला मिलने के दो महीने के अंदर वायु सेना के अधिकारियों के पास 3,00,000 रुपये जमा कर दें. कोर्ट ने आगे आदेश दिया कि अगर वायु सेना की तरफ से उसे कोई राशि देनी है, तो 3 लाख रुपये उस रकम से काट लिए जाएंगे.
