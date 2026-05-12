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वीरप्पन हंट केस: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर इनाम की रकम देने का आदेश दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिया है कि, चंदन तस्कर वीरप्पन को ढेर करने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के 72 लोगों को तीन महीने के अंदर इनाम की रकम दी जाए.

रिटायर्ड फॉरेस्ट गार्ड एस श्रीनिवास ने एक अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जो एसटीएफ का हिस्सा थे और वीरप्पन ऑपरेशन में शामिल थे. याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने 21 अप्रैल को यह आदेश पास किया.

कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 8 जुलाई, 2005 के सरकारी आदेश के मुताबिक, योग्य लिस्ट में शामिल सभी लाभार्थियों को इनाम की रकम तुरंत बांटी जाए. कोर्ट ने कहा, आवेदक वीरप्पन ऑपरेशन में सक्रिय रूप से शामिल थे. इसके अलावा, उनके नाम सरकार की आधिकारिक लिस्ट में हैं. आवेदक इनाम के हकदार हैं क्योंकि उन्हें पहले ही मुआवजा मिल चुका है.

बेंच ने कहा कि चूंकि कोर्ट ने पहले ही मामले का फैसला कर दिया है और मुआवजा दे दिया है, इसलिए सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह उन्हें फिर से अलग से कोर्ट जाने का मौका दिए बिना सुविधा बढ़ाए.

हाई कोर्ट की एक और बेंच ने 12 अगस्त, 2024 को 17 लोगों को मुआवजा जारी करने का आदेश दिया था. बेंच ने कहा कि इस आदेश के मुताबिक, मुआवजा पाने वालों और मौजूदा याचिकाकर्ताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.

बेंच ने पहले राज्य सरकार के इनाम की रकम कुछ लोगों तक सीमित करने के कदम पर नाराजगी जताई थी. उसने यह भी कहा कि किया गया वादा निभाया जाना चाहिए, तोड़ा नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि वीरप्पन को कुछ लोगों ने एक दिन में नहीं मारा था. कई लोगों ने जानकारी इकट्ठा करने और ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी.