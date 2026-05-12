वीरप्पन हंट केस: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सरकार को तीन महीने के अंदर इनाम की रकम देने का आदेश दिया
वीरप्पन मामले में कोर्ट ने कहा कि, स्पेशल टास्क फोर्स के 72 लोगों को तीन महीने के अंदर इनाम की रकम दी जाए.
Published : May 12, 2026 at 3:40 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और वन विभाग को निर्देश दिया है कि, चंदन तस्कर वीरप्पन को ढेर करने के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के 72 लोगों को तीन महीने के अंदर इनाम की रकम दी जाए.
रिटायर्ड फॉरेस्ट गार्ड एस श्रीनिवास ने एक अदालत में एक याचिका दाखिल की थी, जो एसटीएफ का हिस्सा थे और वीरप्पन ऑपरेशन में शामिल थे. याचिका पर सुनवाई करने वाली जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने 21 अप्रैल को यह आदेश पास किया.
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 8 जुलाई, 2005 के सरकारी आदेश के मुताबिक, योग्य लिस्ट में शामिल सभी लाभार्थियों को इनाम की रकम तुरंत बांटी जाए. कोर्ट ने कहा, आवेदक वीरप्पन ऑपरेशन में सक्रिय रूप से शामिल थे. इसके अलावा, उनके नाम सरकार की आधिकारिक लिस्ट में हैं. आवेदक इनाम के हकदार हैं क्योंकि उन्हें पहले ही मुआवजा मिल चुका है.
बेंच ने कहा कि चूंकि कोर्ट ने पहले ही मामले का फैसला कर दिया है और मुआवजा दे दिया है, इसलिए सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह उन्हें फिर से अलग से कोर्ट जाने का मौका दिए बिना सुविधा बढ़ाए.
हाई कोर्ट की एक और बेंच ने 12 अगस्त, 2024 को 17 लोगों को मुआवजा जारी करने का आदेश दिया था. बेंच ने कहा कि इस आदेश के मुताबिक, मुआवजा पाने वालों और मौजूदा याचिकाकर्ताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है.
बेंच ने पहले राज्य सरकार के इनाम की रकम कुछ लोगों तक सीमित करने के कदम पर नाराजगी जताई थी. उसने यह भी कहा कि किया गया वादा निभाया जाना चाहिए, तोड़ा नहीं जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा था कि वीरप्पन को कुछ लोगों ने एक दिन में नहीं मारा था. कई लोगों ने जानकारी इकट्ठा करने और ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी.
क्या है पूरा मामला
24 जनवरी, 2005 को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने राज्य सरकार से वीरप्पन ऑपरेशन में शामिल लोगों को इनाम देने की सिफारिश की थी. सरकार ने 8 जुलाई, 2005 को इसे मान लिया था.
सरकारी ऑर्डर के मुताबिक, यह ऐलान किया गया था कि स्पेशल टॉस्क फोर्स में तीन साल से ज़्यादा काम करने वालों को 3 लाख रुपये, दो या तीन साल काम करने वालों को 2 लाख रुपये, एक या दो साल काम करने वालों को 1 रुपये और एक साल से कम काम करने वालों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे.
यह सिफारिश की गई थी कि इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के अधिकारियों को 30x40 का प्लॉट और डीएसपी रैंक के अधिकारियों को 40x60 का प्लॉट दिया जाए. इस बीच, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स ने 259 योग्य फॉरेस्ट कर्मचारियों, उनके पद, सेवा की जगह और STF में उनकी सर्विस की विवरण दी थी.
इस बीच, क्योंकि इनाम की रकम खाली थी, इसलिए राज्य सरकार ने कहा था कि वीरप्पन को मारने के दिन मौके पर मौजूद STF के सिर्फ छह कर्मचारियों को ही इनाम की रकम दी जाएगी. हाई कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा था कि सरकार की दलील भेदभाव से भरा एक असंवेदनशील फैसला है.
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