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केरल हाईकोर्ट ने एक्सालॉजिक केस में पूर्व CM विजयन और उनके परिवार के खिलाफ FIR का आदेश दिया

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम: विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बड़ा झटका देते हुए केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीएमआरएल एक्सालॉजिक मंथली कोटा मामले में उनके उनकी बेटी वीना टी और पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.

पब्लिक एक्टिविस्ट के एम शाहजहां की पिटीशन को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए जस्टिस ए बदरुद्दीन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने एफआईआर दर्ज न करने की राज्य सरकार की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया.

सरकार का कहना था कि शुरुआती जांच के बाद सबूत सामने आने पर ही केस दर्ज किया जाना चाहिए. एडवोकेट जनरल की कानूनी सलाह के आधार पर राज्य की बनाई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की 14 दिन की शुरुआती जांच कर रही थी. इन दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी की जमा की गई रिपोर्ट को एक फॉर्मल जांच रिपोर्ट माना और तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में मंगाया था और उसकी डिटेल में जांच की थी. इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी सबूत और जानकारी मिली थी. केस दर्ज करने का निर्देश देकर कोर्ट ने सरकार को मिली कानूनी सलाह को नजरअंदाज कर दिया. इससे जांच को शुरुआती जांच तक सीमित करने के राज्य के कदम को पटरी से उतार दिया गया.