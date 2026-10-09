केरल हाईकोर्ट ने एक्सालॉजिक केस में पूर्व CM विजयन और उनके परिवार के खिलाफ FIR का आदेश दिया
हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज न करने की राज्य सरकार की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया.
Published : October 9, 2026 at 1:42 PM IST
एर्नाकुलम: विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को बड़ा झटका देते हुए केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सीएमआरएल एक्सालॉजिक मंथली कोटा मामले में उनके उनकी बेटी वीना टी और पीए मोहम्मद रियास के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.
पब्लिक एक्टिविस्ट के एम शाहजहां की पिटीशन को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए जस्टिस ए बदरुद्दीन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने एफआईआर दर्ज न करने की राज्य सरकार की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया.
सरकार का कहना था कि शुरुआती जांच के बाद सबूत सामने आने पर ही केस दर्ज किया जाना चाहिए. एडवोकेट जनरल की कानूनी सलाह के आधार पर राज्य की बनाई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस मामले की 14 दिन की शुरुआती जांच कर रही थी. इन दलीलों को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने ईडी की जमा की गई रिपोर्ट को एक फॉर्मल जांच रिपोर्ट माना और तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट को एक सीलबंद लिफाफे में मंगाया था और उसकी डिटेल में जांच की थी. इसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए काफी सबूत और जानकारी मिली थी. केस दर्ज करने का निर्देश देकर कोर्ट ने सरकार को मिली कानूनी सलाह को नजरअंदाज कर दिया. इससे जांच को शुरुआती जांच तक सीमित करने के राज्य के कदम को पटरी से उतार दिया गया.
यह केस उन आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है कि वीना की आईटी फर्म एक्सालॉजिक को प्राइवेट मिनरल कंपनी सीएमआरएल से बिना कोई सर्विस दिए हर महीने पेमेंट मिला. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंतरिम सेटलमेंट बोर्ड की जांच के आधार पर सेंट्रल एजेंसियों ने पहले ही जांच शुरू कर दी थी. इसमें पता चला कि एक्सालॉजिक को बिना कोई आईटी सर्विस दिए लगभग 1.72 करोड़ रुपये मिले. इन खुलासों के बाद सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और ईडी ने जांच अपने हाथ में ले ली.
इस फैसले से पिनाराई विजयन और उनके परिवार के लिए एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी संकट पैदा हो गया है. एक बार एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जांच तेज करने के लिए एक नई एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल कर सकता है.
इससे पहले सेंट्रल एजेंसी को सीएमआरएल एक्सालॉजिक डील के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने में कुछ कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ा था, जो अब नई ईसीआईआर (ECIR) के साथ पूरी तरह से दूर हो जाएगी.
अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज की होती, तब भी ईडी एक नई ईसीआईआर (ECIR) फाइल कर सकता था. मौजूदा कोर्ट के निर्देश के साथ जांच विजयन, रियास और वीना से आगे बढ़कर कई अन्य लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है. इसके बड़े राजनीतिक नतीजे हो सकते हैं.