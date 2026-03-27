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मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया कि वो उन लोगों का विस्तृत विवरण दो हफ्ते में कोर्ट को उपलब्ध कराएं.

मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल
मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 27, 2026 at 2:44 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल के व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा का आदेश दिया है। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने ये आदेश जारी किया. कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म को निर्देश दिया कि वो उन लोगों का विस्तृत विवरण दो हफ्ते में कोर्ट को उपलब्ध कराएं, जिन्होंने मोहनलाल के व्यक्तित्व से जुड़े कंटेंट बिना अनुमति के अपलोड किए हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रतिवादी बनाए गए ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से पूछा कि उन्होंने मोहनलाल के फोटो और नाम वाली वस्तुओं को बिना मोहनलाल की सहमति के अपलोड करने की अनुमति कैसे दी.

इसपर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म ने कहा कि उसने बिना सहमति के अपलोड करने वाली वस्तुओं को हटा दिया है. बता दें कि, अभिनेता मोहनलाल उन कई नामी हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने व्यक्तित्व के अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इसके पहले हाईकोर्ट भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर, पतंजलि आयुर्वेद के आचार्य बालकृष्ण, फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव, फिल्म अभिनेत्री काजोल फिल्म अभिनेता विवेक ओबेरॉय, आंध्रप्रदेश के उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर भी ऐसा कर चुके हैं.

उनके अलावा फिल्म अभिनेता सलमान खान, अभिनेता अजय देवगन, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था.

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MALYALAM ACTOR MOHANLAL
मोहनलाल व्यक्तित्व अधिकार रक्षा
HC ON MOHANLAL PERSONALITY RIGHTS

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