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जम्मू कश्मीर : हाई कोर्ट ने मियां अब्दुल कयूम की नई मेडिकल याचिका खारिज की

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जेल में बंद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के लिए तुरंत मेडिकल दिशा-निर्देश की मांग वाली नई याचिका खारिज कर दी.

हाई कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही उनकी हेल्थ कंडीशन पर नजर रख रहा है, तो वह समानांतर या ओवरलैपिंग निर्देश पास नहीं कर सकता.

इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें 2020 में वकील बाबर कादरी की हत्या के आरोपी एक जाने-माने वकील शामिल हैं. जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने अपने चार पेज के आदेश में कहा कि यह अर्जी मानने लायक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कयूम की मेडिकल जांच और इलाज के लिए पहले ही खास और पूरी जानकारी वाले निर्देश जारी कर दिए हैं.

कोर्ट का सबसे जरूरी नतीजा साफ था: एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एम्स जम्मू को याचिकाकर्ता की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि उसे दिल्ली शिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं, तो भी हाई कोर्ट उसी मामले पर दूसरा मेडिकल ऑर्डर जारी नहीं करेगा.

आवेदन खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है और उसने याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच और इलाज के बारे में खास और पूरी जानकारी वाले निर्देश जारी किए हैं, इस कोर्ट का मानना ​​है कि इस स्थिति में कोई समानांतर या ओवरलैपिंग निर्देश जारी करना सही नहीं होगा.”

यह अर्जी सीधे कयूम ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने दी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पति, जो अभी जम्मू की जिला जेल अम्फाला में बंद हैं, ने उन्हें फोन पर बताया था कि उनके पेट के दाहिने हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा है.

याचिका के अनुसार, बाद में उन्हें जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड में कथित तौर पर दाहिनी किडनी में कई सिस्ट दिखे.

याचिकाकर्ता कयूम एक वरिष्ठ वकील और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं. वह अभी बाबर कादरी मर्डर केस में जेल में है, जिसमें उन पर यूएपीए सहित अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है. मेडिकल जमानत के लिए उनकी पिछली अर्जी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

आदेश के मुताबिक, इस केस में उत्तरदाताओं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे हैं, हालांकि मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ.

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 24 फरवरी के आदेश को दोहराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "विचार करने के लिए एकमात्र मुद्दा याचिकाकर्ता की मेडिकल कंडीशन है."