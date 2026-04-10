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जम्मू कश्मीर : हाई कोर्ट ने मियां अब्दुल कयूम की नई मेडिकल याचिका खारिज की

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला होने से मियां अब्दुल कयूम की मेडिकल को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया.

Jammu and Kashmir high court
जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट (file photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 10, 2026 at 1:23 PM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने जेल में बंद कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम के लिए तुरंत मेडिकल दिशा-निर्देश की मांग वाली नई याचिका खारिज कर दी.

हाई कोर्ट ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले से ही उनकी हेल्थ कंडीशन पर नजर रख रहा है, तो वह समानांतर या ओवरलैपिंग निर्देश पास नहीं कर सकता.

इस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें 2020 में वकील बाबर कादरी की हत्या के आरोपी एक जाने-माने वकील शामिल हैं. जस्टिस वसीम सादिक नरगल ने अपने चार पेज के आदेश में कहा कि यह अर्जी मानने लायक नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कयूम की मेडिकल जांच और इलाज के लिए पहले ही खास और पूरी जानकारी वाले निर्देश जारी कर दिए हैं.

कोर्ट का सबसे जरूरी नतीजा साफ था: एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एम्स जम्मू को याचिकाकर्ता की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि उसे दिल्ली शिफ्ट करने की जरूरत है या नहीं, तो भी हाई कोर्ट उसी मामले पर दूसरा मेडिकल ऑर्डर जारी नहीं करेगा.

आवेदन खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, “इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इस मामले पर विचार कर रहा है और उसने याचिकाकर्ता की मेडिकल जांच और इलाज के बारे में खास और पूरी जानकारी वाले निर्देश जारी किए हैं, इस कोर्ट का मानना ​​है कि इस स्थिति में कोई समानांतर या ओवरलैपिंग निर्देश जारी करना सही नहीं होगा.”

यह अर्जी सीधे कयूम ने नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने दी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनके पति, जो अभी जम्मू की जिला जेल अम्फाला में बंद हैं, ने उन्हें फोन पर बताया था कि उनके पेट के दाहिने हिस्से में बहुत तेज दर्द हो रहा है.

याचिका के अनुसार, बाद में उन्हें जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां अल्ट्रासाउंड में कथित तौर पर दाहिनी किडनी में कई सिस्ट दिखे.

याचिकाकर्ता कयूम एक वरिष्ठ वकील और कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं. वह अभी बाबर कादरी मर्डर केस में जेल में है, जिसमें उन पर यूएपीए सहित अन्य प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है. मेडिकल जमानत के लिए उनकी पिछली अर्जी जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

आदेश के मुताबिक, इस केस में उत्तरदाताओं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे हैं, हालांकि मंगलवार को जब मामले की सुनवाई हुई तो उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ.

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 24 फरवरी के आदेश को दोहराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, "विचार करने के लिए एकमात्र मुद्दा याचिकाकर्ता की मेडिकल कंडीशन है."

कोर्ट ने कहा, "इस मकसद के लिए, हम एम्स, जम्मू के निदेशक को याचिकाकर्ता की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाने का निर्देश देते हैं, जिसमें दर्द खत्म करने वाली औषधि की जरूरत भी शामिल है."

कोर्ट ने आगे कहा, "रिपोर्ट में जम्मू में मौजूद सुविधाओं और सही इलाज के लिए उसे दिल्ली ट्रांसफर करने की जरूरत, अगर कोई हो, तो इस बारे में भी बताया जाएगा." मंगलवार की सुनवाई के दौरान, आवेदक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील जेड.ए. कुरैशी, वकील मियां रऊफ और अनुराग वर्मा के साथ, इस बात पर कोई विवाद नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये निर्देश दे चुका है.

हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि पेट दर्द की नवीनतम शिकायत और किडनी सिस्ट का पता तब चला जब एम्स की विशेष मेडिकल टीम ने पहले ही एक रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिसमें कयूम की हालत स्थिर बताई गई थी.

जस्टिस नरगल ने एक जरूरी संवैधानिक सिद्धांत पर भी जोर दिया, और कहा कि जीवन के अधिकार में कैदियों के लिए भी स्वास्थ्य और समय पर मेडिकल देखभाल का अधिकार शामिल है.

एक खास बात में, कोर्ट ने कहा: “जिंदगी के अधिकार में, बेशक, सेहत का अधिकार और समय पर और सही मेडिकल केयर मिलना शामिल है, और राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह यह पक्का करे कि कस्टडी में हर कैदी को सही मेडिकल मदद मिले.”

फिर भी, उस अधिकार को मानने के बावजूद, कोर्ट ने दखल देने से मना कर दिया क्योंकि यही मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जहां यह मामला आने वाले 21 अप्रैल, 2026 को लिस्ट किया गया है.

कोर्ट ने नई अर्जी दाखिल करते समय सुप्रीम कोर्ट के 24 फरवरी और 24 मार्च के आदेशों का खुलासा न करने के लिए आवेदक को भी दोषी ठहराया और कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से इस मुद्दे से सीधे जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों और आदेशों का पूरा और निष्पक्ष खुलासा करना जरूरी था.

कोर्ट ने कहा, "ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, यह आवेदन रखरखाव योग्य नहीं है और खारिज की जा सकती है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है." हालांकि, जज ने साफ किया कि बर्खास्तगी से कयूम के लिए मौजूद किसी भी दूसरे कानूनी उपाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरे सही फोरम के सामने किया गया कोई भी अनुरोध शामिल है.

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