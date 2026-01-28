ETV Bharat / bharat

संजय कपूर संपत्ति विवाद: मां रानी कपूर की याचिका पर सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने आज दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर की पारिवारिक ट्रस्ट आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग करने की मांग पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.जस्टिस विकास महाजन ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को दूसरी बेंच के समक्ष लिस्ट करने का आदेश दिया.

याचिका में कहा गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट का गठन बिना याचिकाकर्ता की जानकारी या सहमति के किया गया. इसी वजह से याचिकाकर्ता को ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया।.ट्रस्ट की सारी संपत्ति उनकी थीं लेकिन ट्रस्ट का गठन करते समय उन्हें सूचना तक नहीं दी गई. ट्रस्ट के गठन के समय उन्हें हार्ट का स्ट्रोक आया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी.

रानी कपूर ने कहा है कि ट्रस्ट के कागजात पर हस्ताक्षर बिना उसका कंटेंट जारी करा लिया गया. कुछ सादे कागजों पर उनके हस्ताक्षर ले लिए गए. रानी कपूर ने ये आरोप संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर पर लगाए हैं. रानी कपूर ने याचिका दायर कर कहा है कि इन संदिग्ध परिस्थितियों में बनाए गए आरके फैमिली ट्रस्ट को भंग किया जाए.