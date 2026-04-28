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पंजाब में 96 जजों का ट्रांसफर, कई सिविल जज बदले, आदेश तुरंत प्रभाव से लागू

स्पेशल कोर्ट: जालंधर में, लवदीप हुंदल को NRI केस निपटाने की खास जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह, जालंधर और लुधियाना में जजों की नियुक्ति के साथ नए कोर्ट बनाए गए हैं.

सीनियर डिवीजन: दलजीत कौर को संगरूर से फरीदकोट सिविल जज (सीनियर डिवीज़न) और रूपिंदर सिंह को पठानकोट से एसएएस नगर (मोहाली) में पोस्ट किया गया है.

ट्रांसफर की लिस्ट में सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM), और सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रैंक के अधिकारी शामिल हैं. हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य न्यायिक कामकाज में तेजी लाना और प्रशासनिक सुधार लाना है.

चंडीगढ़: पंजाब के न्यायिक प्रशासन (Judicial Administration) में एक बड़ा फेरबदल करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नए आदेशों के अनुसार 96 जजों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की गई है. आदेश के अनुसार 28 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे.

CJM लेवल: अनीश गोयल अब बरनाला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के तौर पर काम करेंगे. रवनीत सिंह को मानसा से एसएएस नगर में CJM के तौर पर ट्रांसफर किया गया है.

प्रशासनिक निर्देश: उच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी न्यायिक अधिकारी तुरंत अपनी वर्तमान पोस्टिंग खाली कर दें और जल्द से जल्द नई पोस्टिंग पर चार्ज संभाल लें. इसके साथ ही, सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों को लेकर एक जरूरी निर्देश दिया गया है. जिला और सत्र जजों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि अगर कोई ट्रांसफर किया गया अधिकारी किसी मौजूदा या पूर्व MLA/MP के केस की सुनवाई कर रहा था, तो वह केस अगली सुनवाई से पहले किसी दूसरी सक्षम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि कार्रवाई में कोई देरी न हो.

कुल 96 न्यायिक अधिकारियों में से 9 का ट्रांसफर उनके अपने व्यक्तिगत अनुरोध पर किया गया है. बाकी ट्रांसफर रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं. इस फेरबदल को पंजाब की अदालतों में लंबित केस के निपटारे के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम माना जा रहा है. इस ऑर्डर की कॉपी पंजाब के सभी बड़े सरकारी विभाग और जिला कोर्ट को जानकारी और जरूरी कार्रवाई के लिए भेज दी गई हैं.

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