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शरजील इमाम को जेल में शोध सामग्री एक्सेस करने की मांग पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम की जेल के अंदर पीएचडी शोध के लिए शोध सामग्री एक्सेस करने और जेल के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी.