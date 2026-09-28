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शरजील इमाम को जेल में शोध सामग्री एक्सेस करने की मांग पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

कोर्ट ने पूछा कि वो शोध सामग्री की फिजिकल प्रति क्यों नहीं लेना चाह रहे, तब इब्राहिम ने कहा कि वो लाखों पेज में हैं.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 3:35 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के आरोपी शरजील इमाम की जेल के अंदर पीएचडी शोध के लिए शोध सामग्री एक्सेस करने और जेल के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने दिल्ली पुलिस को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी.

सुनवाई के दौरान शरजील इमाम की ओर से पेश वकील अहमद इब्राहिम ने कहा कि शरजील की गिरफ्तारी जनवरी 2020 में हुई थी और उसकी गिरफ्तारी के समय वो पीएचडी के अंतिम वर्ष में था. यूजीसी और जेएनयू ने शरजील की सिनॉप्सिस को स्वीकृत भी कर दिया था.

उन्होंने कहा कि शरजील इमाम को पेन ड्राइव में अपनी शोध सामग्री देखने की अनुमति दी जाए. तब कोर्ट ने पूछा कि वो शोध सामग्री की फिजिकल प्रति क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, तब इब्राहिम ने कहा कि वो लाखों पेज में हैं. इब्राहिम ने कहा कि वे जेल के अंदर इंटरनेट के इस्तेमाल की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे बिना इंटरनेट का कंप्यूटर चाहते हैं, जिस पर वे अपनी शोध सामग्री देख सकें.

शरजील इमाम की याचिका में कहा गया है कि अप्रैल, 2026 में ट्रायल कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वो इस मांग पर विचार करें. तत्कालीन जेल अधीक्षक ने अपने वकील के जरिये शरजील को पेन ड्राईव में शोध सामग्री उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी थी. लेकिन जेल अधीक्षक का ट्रांसफर हो गया और उनकी जगह आए जेल अधीक्षक ने अनुमति देने से इनकार कर दिया.

बता दें कि शरजील इमाम को 2020 में बिहार से गिरफ्तार किया गया था. उल्लेखनीय है कि दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे.

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