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जज के नाबालिग बेटे ने कार से स्कूटी सवार को रौंदा, पिता पर भी मुकदमा चलाने की तैयारी

दुर्घटनाग्रस्त वाहन. ( ETV Bharat )

एर्नाकुलम (केरल): केरल के कोच्चि (एर्नाकुलम) में एक एडिशनल जज के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे द्वारा लग्जरी कार से स्कूटर सवार को कुचलने का मामला अब एक बड़ी कानूनी मिसाल बनता जा रहा है. आरोपी के 'जज का बेटा' होने के कारण पुलिसिया तंत्र मामले को दबाने में लगी थी लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को दोबारा हिरासत में लेकर बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया और उस पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.

हाई कोर्ट का कड़ा रुख और जज बने आरोपी