जज के नाबालिग बेटे ने कार से स्कूटी सवार को रौंदा, पिता पर भी मुकदमा चलाने की तैयारी
केरल में जज के नाबालिग बेटे द्वारा लग्जरी कार से किए गए हादसे पर पूर्व जस्टिस कमाल पाशा ने पुलिस को आड़े हाथों लिया है.
Published : October 26, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 4:59 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): केरल के कोच्चि (एर्नाकुलम) में एक एडिशनल जज के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे द्वारा लग्जरी कार से स्कूटर सवार को कुचलने का मामला अब एक बड़ी कानूनी मिसाल बनता जा रहा है. आरोपी के 'जज का बेटा' होने के कारण पुलिसिया तंत्र मामले को दबाने में लगी थी लेकिन लोगों के विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी को दोबारा हिरासत में लेकर बाल न्याय बोर्ड के सामने पेश किया और उस पर गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया.
हाई कोर्ट का कड़ा रुख और जज बने आरोपी
मामले के तूल पकड़ने और पीड़ित परिवार व स्थानीय जनता के भारी आक्रोश के बाद इस केस में हाई कोर्ट ने सीधे प्रशासनिक हस्तक्षेप किया है. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक किसी सिटिंग जज पर सीधे एफआईआर या गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट की अनुमति अनिवार्य होती है. इसी तकनीकी कारण से हाई कोर्ट के प्रशासनिक विंग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जज रिनो फ्रांसिस जेवियर को मेमो जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है.
जनता के भारी विरोध और कानूनी सलाह के बाद पुलिस ने आखिरकार बैकफुट पर आते हुए वाहन के पंजीकृत मालिक होने के नाते जज रिनो फ्रांसिस जेवियर को भी इस मामले में आधिकारिक तौर पर आरोपी बनाया. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A(2) के तहत नाबालिग को गाड़ी देने पर वाहन मालिक को 3 साल तक की जेल और 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
इस मामले में सबसे तीखा रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कमाल पाशा ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर तंज कसा है और कहा है कि, "अगर किसी माता-पिता का बच्चा ऐसी आदतों (बिना लाइसेंस तेज गाड़ी चलाने) वाला है, तो उन्हें गाड़ी की चाबियां अपनी कमर से बांधकर सोना चाहिए. घटना हो जाने के बाद अनजान बनने का नाटक करने का कोई मतलब नहीं रह जाता."
क्या है पूरा मामला और पुलिस की ढिलाई?
यह दर्दनाक हादसा रविवार तड़के करीब तीन बजे चेरानल्लूर कंटेनर रोड पर हुआ. एक तेज रफ्तार लग्जरी बेंज कार ने नियंत्रण खोकर आगे जा रहे स्कूटर को पीछे से इतनी भीषण टक्कर मारी कि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए. स्कूटर चालक जयबालकृष्णन (रेहड़ी-पटरी विक्रेता संघ के नेता) की मौके पर ही मौत हो गई. गाड़ी चला रहा 17 साल का नाबालिग लड़का था, जिसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था.
आरोपी एक मौजूदा सिटिंग जज का बेटा है, इसलिए पुलिस ने मामले को बेहद हल्का बनाते हुए आरोपी नाबालिग को महज खतरनाक ड्राइविंग और लापरवाही का केस दर्ज कर थाने से ही तुरंत जमानत दे दी.
पूर्व जस्टिस ने पुलिस और आरोपी पिता को घेरा
पुलिस की इस मेहरबानी पर हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कमाल पाशा ने कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने साफ कहा कि केस दर्ज होने के शुरुआती पल से ही पुलिस की लापरवाही और पक्षपात साफ दिखाई दे रहा है. जस्टिस पाशा ने मुख्य कानूनी बिंदु उठाते हुए कहा:
- गैर-इरादतन हत्या का मामला: जब एक बिना लाइसेंस वाला नाबालिग रात में 100 किमी/घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाकर किसी की जान लेता है, तो यह सीधे तौर पर गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide) का मामला है. पुलिस को इसमें धारा 105 लगानी चाहिए थी.
- बचाव की दलील पर वार: यदि जज (पिता) कोर्ट में यह दलील देते हैं कि बेटा उनकी जानकारी के बिना गाड़ी ले गया था, तो कानूनन इसे साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी.
उन्होंने तंज कसते हुए कहा- "कानून की अच्छी समझ रखने वाले पुलिस अधिकारियों के न्याय की भावना शायद यह महसूस करते ही बदल गई कि आरोपी एक जज का बेटा है."
रील्स का शौक और सड़क के हालात
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी नाबालिग पहले भी इंस्टाग्राम रील्स (Instagram Reels) बनाने के लिए देर रात इसी तरह अत्यधिक तेज रफ्तार में कार दौड़ाया करता था. वहीं, एडवोकेट टीबी मिनी ने कंटेनर रोड पर स्ट्रीटलाइट्स न होने का मुद्दा उठाते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी को भी घेरा है, जहां टोल टैक्स वसूलने के बावजूद अंधेरा रहता है और लगातार ऐसे हादसे होते हैं.
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