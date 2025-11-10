ETV Bharat / bharat

दिल्ली हाईकोर्ट: अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है. हालांकि जस्टिस मनमीत प्रीतम अरोड़ा की बेंच ने सिनेमा के पोस्टर्स से जया बच्चन की तस्वीरों के इस्तेमाल पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने कई बड़ी हस्तियों के फोटो और व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दे चुकी है. कोर्ट ने पत्रकार सुधीर चौधरी, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, तेलुगु अभिनेता नागार्जुन, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी बात का बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट (ETV BHARAT)

बता दें कि हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन की याचिका पर सनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते हैं.