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दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में हाईकोर्ट ने सलीम मलिक को दी जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने के आरोपी सलीम मलिक को जमानत दे दी है. जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मलिक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान सलीम मलिक की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता दूसरे सह-आरोपियों को मिली जमानत के आधार पर समानता का हकदार है.

दरअसल, 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के पांच आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले में दो आरोपियों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी.

बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट ने 29 जनवरी को सलीम मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दिया था. सलीम मलिक ने कड़कड़डूमा कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी. सलीम मलिक पर आरोप है कि वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चांद बाग में हुए विरोध प्रदर्शनों का मुख्य आयोजनकर्ता था. चांद बाग में सबसे पहले हिंसा शुरू हुई थी. चांद बाग में ही हेड कांस्टेबल रतन लाल पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी.

सुनवाई के दौरान सलीम मलिक की ओर से पेश वकील ने कहा था कि आरोपी को हिंसा की साजिश रचने के मामले में मंडोली जेल से 25 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ वही आरोप थे जिनमें वह पहले से जेल में बंद था. उन्होंने कहा कि सलीम मलिक न तो सह-साजिशकर्ता है और न ही सूत्रधार. उसके खिलाफ लगे आरोप दूसरे आरोपियों की तरह गंभीर नहीं है.