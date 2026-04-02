ETV Bharat / bharat

'एक को जड़ें, दूसरे को पंख, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे पर हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

By Muhammad Zulqarnain Zulfi 5 Min Read

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक मृत महिला की बेटियों की दो जुड़ी हुई रिट याचिका खारिज कर दी. इन बेटियों ने बारामूला-कुपवाड़ा नेशनल हाईवे के लिए ली गई जमीन के मुआवजे में हिस्सा मांगा था. साथ ही, अदालत ने सिविल कोर्ट में विरासत की बड़ी लड़ाई जारी रखने के उनके अधिकार की रक्षा की. जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी ने माता-पिता के प्यार और विरासत पर एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात के साथ अपना फैसला शुरू किया. उन्होंने इस झगड़े को सिर्फ संपत्ति की लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार, यादों और देर से किए गए दावों की कहानी के तौर पर बताया. जस्टिस काजमी ने अपने 23 पेज के फैसले की शुरुआती लाइनों में कहा कि, माता-पिता आम तौर पर अपने बच्चों को दो पक्की विरासत देना चाहते हैं, इनमें से एक है जड़ें और दूसरी है पंख. जस्टिस काजमी ने कहा, "इस मामले में पिता के प्यार का आखिरी काम यह दिखाता है कि उन्होंने अपनी नाबालिग अविवाहित बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 'जड़ें' दीं और बड़ी शादीशुदा बेटी को अपना राज बनाने के लिए 'पंख' दिए." यह मामला डेलिना में बारामूला-कुपवाड़ा नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जहां सर्वे नंबर 92-B और सर्वे नंबर 233 के तहत आने वाले पार्सल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिग्रहित किया था. याचिकाकर्ता, जो मरहूम मल्ला बेगम के कानूनी वारिस हैं, ने दावा किया कि यह जायदाद असल में अब्दुल अहद गनई की थी, और उनकी मौत के बाद, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनकी विधवा और दो बेटियों, जिसमें उनकी मां भी शामिल हैं, को मिलनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मौसी सारा बेगम (प्रतिवादी संख्या 5) ने धोखाधड़ी से एक पुरानी म्यूटेशन प्रविष्टि हासिल कर ली थी, जिसमें उन्हें एकमात्र मालिक दिखाया गया था, जिससे उनकी मां की शाखा विरासत से बाहर हो गई. इस मामले में मुआवजा काफी ज्यादा था. कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि चाची को सर्वे नंबर 233 के तहत 0.136 हेक्टेयर के लिए 2,48,82,947 रुपये और सर्वे नंबर 92-बी के तहत 0.163 हेक्टेयर के लिए 2,98,22,944 रुपये दिए गए, जो कुल मिलाकर 5.47 करोड़ रुपये से ज्यादा है. भतीजियों ने बारामूला के जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3एच(4) के तहत मुआवजे के विवाद को प्रमुख सिविल अदालत में भेजने के लिए कहा था, जिसमें तर्क दिया गया था कि बंटवारे पर विवाद उत्पन्न होने पर इस तरह का संदर्भ अनिवार्य है.