'एक को जड़ें, दूसरे को पंख, भूमि अधिग्रहण में मुआवजे पर हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
जस्टिस काजमी ने माता-पिता के प्यार और विरासत पर एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात के साथ अपना फैसला शुरू किया.
Published : April 2, 2026 at 6:44 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने एक मृत महिला की बेटियों की दो जुड़ी हुई रिट याचिका खारिज कर दी. इन बेटियों ने बारामूला-कुपवाड़ा नेशनल हाईवे के लिए ली गई जमीन के मुआवजे में हिस्सा मांगा था. साथ ही, अदालत ने सिविल कोर्ट में विरासत की बड़ी लड़ाई जारी रखने के उनके अधिकार की रक्षा की.
जस्टिस मोक्ष खजूरिया काजमी ने माता-पिता के प्यार और विरासत पर एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली बात के साथ अपना फैसला शुरू किया. उन्होंने इस झगड़े को सिर्फ संपत्ति की लड़ाई के तौर पर नहीं, बल्कि परिवार, यादों और देर से किए गए दावों की कहानी के तौर पर बताया.
जस्टिस काजमी ने अपने 23 पेज के फैसले की शुरुआती लाइनों में कहा कि, माता-पिता आम तौर पर अपने बच्चों को दो पक्की विरासत देना चाहते हैं, इनमें से एक है जड़ें और दूसरी है पंख. जस्टिस काजमी ने कहा, "इस मामले में पिता के प्यार का आखिरी काम यह दिखाता है कि उन्होंने अपनी नाबालिग अविवाहित बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 'जड़ें' दीं और बड़ी शादीशुदा बेटी को अपना राज बनाने के लिए 'पंख' दिए."
यह मामला डेलिना में बारामूला-कुपवाड़ा नेशनल हाईवे को चौड़ा करने के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है, जहां सर्वे नंबर 92-B और सर्वे नंबर 233 के तहत आने वाले पार्सल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अधिग्रहित किया था.
याचिकाकर्ता, जो मरहूम मल्ला बेगम के कानूनी वारिस हैं, ने दावा किया कि यह जायदाद असल में अब्दुल अहद गनई की थी, और उनकी मौत के बाद, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उनकी विधवा और दो बेटियों, जिसमें उनकी मां भी शामिल हैं, को मिलनी चाहिए थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी मौसी सारा बेगम (प्रतिवादी संख्या 5) ने धोखाधड़ी से एक पुरानी म्यूटेशन प्रविष्टि हासिल कर ली थी, जिसमें उन्हें एकमात्र मालिक दिखाया गया था, जिससे उनकी मां की शाखा विरासत से बाहर हो गई. इस मामले में मुआवजा काफी ज्यादा था.
कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि चाची को सर्वे नंबर 233 के तहत 0.136 हेक्टेयर के लिए 2,48,82,947 रुपये और सर्वे नंबर 92-बी के तहत 0.163 हेक्टेयर के लिए 2,98,22,944 रुपये दिए गए, जो कुल मिलाकर 5.47 करोड़ रुपये से ज्यादा है. भतीजियों ने बारामूला के जिला कलेक्टर को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3एच(4) के तहत मुआवजे के विवाद को प्रमुख सिविल अदालत में भेजने के लिए कहा था, जिसमें तर्क दिया गया था कि बंटवारे पर विवाद उत्पन्न होने पर इस तरह का संदर्भ अनिवार्य है.
उनकी याचिका 11 मार्च, 2025 को खारिज कर दी गई. हाई कोर्ट के समक्ष, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि कलेक्टर ने अनिवार्य संदर्भ बनाने के बजाय शीर्षक के प्रश्नों पर फैसला करके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है. उन्होंने विनोद कुमार बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मऊ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया कि केवल एक सिविल कोर्ट ही मुआवजे के बंटवारे से संबंधित विवादों को सुलझा सकता है.
जस्टिस काजमी ने कहा कि भतीजियों ने अभी तक खरीदी गई संपत्ति में कोई कानूनी तौर पर पहचाने जाने लायक अधिकार, टाइटल या इंटरेस्ट नहीं बनाया है और इसलिए इस चरण पर कानून के तहत उन्हें 'इच्छुक व्यक्ति' नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने कहा कि सारा बेगम के पक्ष में म्यूटेशन सात दशकों से ज्यादा समय से, यानी 1954 से था, और न तो याचिकाकर्ता की मां ने अपनी जिंदगी में और न ही याचिकाकर्ता ने खुद हाईवे अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होने तक इसे चैलेंज किया.
कोर्ट ने कहा कि सही उपाय उस केस को आगे बढ़ाना और म्यूटेशन के लिए पेंडिंग रिवीजन चैलेंज है. आर्टिकल 226 के तहत दखल की अर्जी को खारिज करते हुए, जस्टिस काजमी ने फैसला सुनाया. "इस कोर्ट को विवादित ऑर्डर में कोई गैर-कानूनी या गलत बात नहीं मिली." इसके बाद कोर्ट ने दोनों रिट याचिका खारिज कर दीं.
फिर भी, कानूनी तौर पर संतुलित और भावनात्मक रूप से सावधान आखिरी आदेश में, जज ने यह पक्का किया कि भतीजियों के भविष्य के अधिकार खत्म न हों. आखिरी परिचालन आदेश में बारामूला के जिला कलेक्टर को सारा बेगम के पक्ष में तुरंत मुआवजा जारी करने का निर्देश दिया गया, लेकिन तभी जब वह यह अंडरटेकिंग दें कि अगर पिटीशनर बाद में सिविल केस या रिवीजन प्रोसीडिंग्स में सफल होते हैं, तो वह या उनके जीवनकाल के बाद, उनके कानूनी वारिस उन्हें उनके कानूनी हिस्से के बराबर मुआवजा देंगे.
कोर्ट ने कहा, "रेस्पोंडेंट नंबर 2, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बारामूला को निर्देश दिया जाता है कि वे 31-07-2024 के अवॉर्ड के हिसाब से रेस्पोंडेंट नंबर 5 के पक्ष में तुरंत मुआवज़ा जारी करें." कोर्ट ने आगे कहा, "अगर पिटीशनर सिविल केस और रिवीजन पिटीशन में सफल होते हैं... तो वह और उनके जीवनकाल के बाद, उनके कानूनी वारिस, पिटीशनर को उनके हक के हिसाब से मुआवजा देंगे." कोर्ट ने यह भी साफ किया कि रिट याचिका को खारिज करने से सिविल केस और रिवीजन में पिटीशनर के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी और उन कामों पर मौजूदा फैसले में की गई किसी भी बात का असर पड़े बिना फैसला किया जाना चाहिए.
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