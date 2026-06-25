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ब्रिटेन में एनसीए हिरासत में उत्तराखंड के कैप्टन अजय पंत, भारतीय हाई कमीशन ने दी अहम जानकारी

भारतीय उच्चायोग ने सीएम धामी को दी ये जानकारी: मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में हाई कमीशन ने कहा कि यह मामला ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (FCDO) के समक्ष भी उठाया गया है. ताकि, यह सुनिश्चित किया जा सके कि कैप्टन पंत को समय पर कांसुलर सहायता मिले और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा हो.

भारतीय उच्चायोग ने कैप्टन अजय पंत से किया संपर्क: भारतीय हाई कमीशन यानी भारतीय उच्चायोग के मुताबिक, कैप्टन अजय पंत अभी ब्रिटेन के एचएमपी (HMP) विनचेस्टर में न्यायिक हिरासत में हैं. बीती 19 जून 2026 को हाई कमीशन ने जेल के टेलीफोन सिस्टम के जरिए उनसे संपर्क किया. बातचीत के दौरान कैप्टन पंत ने बताया कि उनकी सेहत ठीक है और उन्हें जेल में उपलब्ध मेडिकल सुविधाएं मिल रही हैं. उन्होंने अधिकारियों को यह भी बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ रेगुलर संपर्क में हैं.

देहरादून: उत्तराखंड के रामनगर निवासी कैप्टन अजय पंत ब्रिटेन में हिरासत में लिए गए हैं. ऐसे में अजय पंत को बेगुनाह साबित करने और उन्हें स्वदेश वापस लाने की कोशिशें हो रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से भारतीय हाई कमीशन सक्रिय भूमिका निभा रहा है. इस संबंध में लंदन में भारतीय हाई कमीशन ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को विस्तृत जानकारी दी है.

कंपनी ने कैप्टन अजय पंत को पूरी कानूनी मदद का दिया भरोसा: भारतीय हाई कमीशन कैप्टन अजय पंत की पत्नी ऋतु पंत, उनके एम्प्लॉयर एनर्जियोस मैरीटाइम प्राइवेट लिमिटेड, कानूनी प्रतिनिधियों और दूसरी संबंधित पार्टियों से रेगुलर संपर्क बनाए हुए हैं. कंपनी ने कैप्टन अजय पंत को पूरी कानूनी मदद और उनके परिवार को जरूरी मदद का भरोसा दिया है.

रामनगर निवासी कैप्टन अजय पंत (फोटो सोर्स- Threads@Capt_ajpant)

16 जुलाई 2026 को होगी अगली सुनवाई: हाई कमीशन ने आगे बताया कि कैप्टन अजय पंत को कोर्ट में पेश करने के बाद ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 को होनी है. उन्होंने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि कैप्टन अजय पंत और उनके परिवार को सभी जरूरी कॉन्सुलर मदद और सपोर्ट दिया जाता रहेगा.

"उत्तराखंड सरकार अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. कैप्टन अजय पंत के मामले में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय हाई कमीशन के साथ लगातार संपर्क में है. कैप्टन पंत को जरूरी मदद और सपोर्ट देने के लिए सभी संबंधित एजेंसियां ​​मिलकर काम कर रही हैं."

- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

क्या है पूरा मामला? अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाज के कप्तान अजय पंत (उम्र 38 वर्ष) नैनीताल जिले के रामनगर के रहने वाले हैं. जो एमवी स्मिर्टोस (MV Smyrtos) नामक तेल टैंकर के कप्तान थे. यह जहाज बीती 4 जून को रूस के उस्त-लूगा (Ust-Luga) टर्मिनल से करीब 1,01,400 टन उराल क्रूड ऑयल लेकर भारत के गुजरात स्थित सिक्का पोर्ट की ओर रवाना हुआ था.

उत्तराखंड के अजय पंत (फोटो सोर्स- Threads@Capt_ajpant)

बीती 14 जून को इंग्लिश चैनल से गुजरते समय ब्रिटिश रॉयल मरीन कमांडो ने एक बड़े अभियान के तहत हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पर उतरकर अपने नियंत्रण में लिया था. ब्रिटेन की नेशनल क्राइम एजेंसी (NCA) का आरोप है कि यह जहाज रूस की तथाकथित 'शैडो फ्लीट' का हिस्सा था, जिसका उपयोग पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार कर रूसी तेल के परिवहन के लिए किया जाता है.

नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक, अजय पंत पर रूस (सैंक्शंस) रेगुलेशंस 2019 के नियम 46Z9B के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं. उन पर प्रतिबंधित रूसी तेल या तेल उत्पादों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आपूर्ति में भूमिका निभाने का मामला दर्ज किया गया. जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. अगर आरोप सिद्ध होता है, तो ब्रिटिश कानून के तहत अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है.

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