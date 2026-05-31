पंचकूला में हाई कैलिबर बम का ट्रायल, धमाके से हिली धरती, दूर से दिखा धुएं का गुबार
हरियाणा के पंचकूला के रामगढ़ में हाई कैलिबर बम का ट्रायल किया गया है. बम धमाके के बाद धुएं का गुबार दूर से नज़र आया.
Published : May 31, 2026 at 3:40 PM IST|
Updated : May 31, 2026 at 4:00 PM IST
पंचकूला: हरियाणा के पंचकूला के रामगढ़ में गांव बिल्ला के पास मौजूद आईटीबीपी भानू के प्रतिबंधित जंगली क्षेत्र में आज, रविवार को हाई कैलिबर बम ट्रायल किया गया. इस बम का ट्रायल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की इकाई टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल), सेक्टर-30 चंडीगढ़ द्वारा टीबीआरएल रामगढ़ रेंज क्षेत्र में सुबह करीब 11:20 बजे किया गया. लेकिन बम धमाके के दौरान या उसके बाद किसी तरह की कोई चिंताजनक स्थिति नहीं बनी, बल्कि सबकुछ सामान्य रहा.
एडवाइजरी और अनाउंसमेंट ने बढ़ाई चिंता: डीआरडीओ ने हाई कैलिबर बम ट्रायल के दौरान विस्फोट से उत्पन्न होने वाले बम के टुकड़े लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकने का अंदेशा जताया था. साथ ही विस्फोट स्थल के आसपास लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील माना गया था. विशेष रूप से भानू और बिल्ला गांव इस स्प्लिंटर डेंजर जोन के अंतर्गत बताए गए थे. डीआरडीओ की इकाई टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी (टीबीआरएल) द्वारा अनुमानित स्थिति के चलते सुरक्षा के मद्देनजर एडवाइजरी भी जारी की गई थी. नतीजतन पुलिस विभाग द्वारा लगातार अनाउंसमेंट भी की जाती रही, जिससे आसपास के छह गांवों के लोगों में चिंता की स्थिति बनी रही.
चौकी इंचार्ज ने रूटीन प्रैक्टिस बताया: रामगढ़ पुलिस चौकी के इंचार्ज तेजिंदर पाल सिंह ने बताया कि डीआरडीओ द्वारा टीबीआरएल रेंज में हाई कैलिबर बम के ट्रायल की सूचना दी गई थी. परीक्षण के दौरान बम के टुकड़े (छर्रे) लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकने का अंदेशा जताया गया था. आसपास लगभग 2 किलोमीटर का क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील था. उन्होंने बताया कि इस रेंज के अंदर गांव बिल्ला, माणिक्या, रामगढ़, नंगल, भानु और गांव डबकोरी पड़ता है. नतीजतन इन सभी गांव में लोगों को बम विस्फोट की निर्धारित समय सीमा में घरों में रहने और सावधानी रखने के बारे में जागरूक किया गया, ताकि कोई अप्रिय घटना न हो सके. चौकी इंचार्ज ने कहा कि इससे पहले भी इस प्रकार के ट्रायल होते रहे हैं लेकिन इस बार अलर्ट जारी होने के कारण सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई.
जागरुकता के लिए सार्वजनिक अनाउंसमेंट: पंचकूला जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा क्षेत्र में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया गया. आमजन की सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे. लोगों से सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक अधिक सावधानी रखने की अपील की गई. पुलिस द्वारा गांव में सार्वजनिक अनाउंसमेंट भी की गई थी.
गुरुद्वारा साहिब से अनाउंसमेंट: डीसीपी पंचकूला सृष्टि गुप्ता ने बताया था कि पुलिस टीम ने ग्राम माणिक्य एवं बिल्ला स्थित गुरुद्वारा साहिब में सार्वजनिक अनाउंसमेंट कर लोगों को प्रस्तावित ट्रायल, सुरक्षा उपायों और आवश्यक सावधानियों के बारे में जानकारी दी थी. पुलिस द्वारा लगातार गश्त कर ग्रामीणों एवं स्थानीय निवासियों को सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया था.
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