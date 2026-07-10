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हिमालय में तैयार होगी संजीवनी, भारतीय सेना, बीआरओ व आम जनता को मिलेगा लाभ, हिमाचल के केलांग में होगी रिसर्च

इस परियोजना का सारा संचालन इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के तहत होगा. इस शोध अभियान में इन्फ्रास्ट्रक्चर का जिम्मा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग का होगा. इसके अलावा आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज (एएफएमसी), डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (डीआरडीओ), केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि मिलकर देश-विदेश में अकेडमिक व रिसर्च सेंटर्स के साथ सहयोग में काम करेंगे. यहां टेली मेडिसिन, ड्रोन से हेल्थ यानी ड्रोन से दवाइयों, उपकरणों की आपूर्ति भी होगी. भारी बर्फबारी में ड्रोन की मदद से आवश्यक सामग्री पहुंचाई जा सकेगी. जनजातीय इलाकों की दीर्घकालीन स्वास्थ्य दिक्कतों व क्लाइमेट हेल्थ पर रिसर्च से समस्याओं का समाधान होगा. इसके साथ ही हेल्थ डाटा भी तैयार किया जाएगा. यहां डॉक्टर्स व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा. एक तरह से ये मल्टी डिस्प्लिीनरी रिसर्च हब होगा. यहां क्लीनिकल रिसर्च भी की जाएगी.

हिमाचल प्रदेश के जनजातीय व दुर्गम जिला लाहौल-स्पीति में जिला मुख्यालय केलांग से करीब दस किलोमीटर दूर गुस्कियार नामक जगह है. वहां करीब दस बीघा जमीन पर अत्याधुनिक हेल्थ रिसर्च सेंटर, लेबोरेट्रीज आदि स्थापित होंगी. ये राष्ट्रीय महत्व का रिसर्च सेंटर होगा. इस सेंटर में हाई अल्टीट्यूड में पेश आने वाली स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर रिसर्च के साथ ही उनके इलाज की सुविधाओं की भी व्यवस्था होगी. यहां दस बीघा में रिसर्च सेंटर की इमारतों, प्रयोगशालाओं के साथ ही स्थानीय उपयोगी पौधों का रोपण किया जाएगा. कुल मिलाकर यहां हाई अल्टीट्यूड में रहने वालों की सभी प्रकार की स्वास्थ्य दिक्कतों का समाधान एक ही छत्त के नीचे उपलब्ध होगा. यहां की रिसर्च का लाभ देश के अन्य राज्यों के हाई अल्टीट्यूड वाले इलाकों में भी होगा.

भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को केलांग में इस रिसर्च सेंटर का शिलान्यास करना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण आयोजन टाल दिया गया है. बेशक केंद्रीय मंत्री अभी न आएं और शिलान्यास कुछ समय बाद हो, लेकिन इस सेंटर का औपचारिक रूप से अस्तित्व में आने का खाका तैयार है. ये सेंटर क्या काम करेगा और इसका लाभ कैसे देश की सेना और आम जनता को होगा, इसे आगे की पंक्तियों में समझेंगे.

शिमला: देश की रक्षा में हर पल सतर्क भारतीय सेना को हाई अल्टीट्यूड में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां अब तंग नहीं करेंगी. इसके अलावा सीमा पर सेना व आम जनता की आवाजाही को सुगम बनाने वाले बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जांबाजों को भी हेल्थ की टेंशन नहीं रहेगी. आम जनता के भी दोनों हाथ में सेहत के लड्डू होंगे. केंद्र, राज्य सरकार, डीआरडीओ, एएफएमसी सब मिलकर हिमालय में संजीवनी तैयार करने के लिए कर्म यज्ञ में जुट रहे हैं. ये सब लाहौल-स्पीति के केलांग में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तहत बनने वाले हाई अल्टीट्यूड रिसर्च सेंटर को मूर्त रूप देंगे.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ETV Bharat)

सेना को कैसे मिलेगा लाभ?

इस रिसर्च सेंटर का बहुत अधिक लाभ भारतीय सेना को हासिल होगा. भारतीय सेना की मूवमेंट पठानकोट एयरबेस से निरंतर चलती रहती है. सेना के वाहनों का काफिला मनाली के समीप पलचान में ठहराव करता है. इसके अलावा बीआरओ का कैंप भी भरतपुर में होता है. सेना की मूवमेंट के दौरान हाई अल्टीट्यूड के कारण स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों को ये रिसर्च सेंटर दूर करेगा. अकसर कम ऑक्सीजन के कारण सांस लेने में परेशानी, हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में विभिन्न प्रकार के निमोनिया, दम घुटना, माउंटेन सिकनेस आदि की समस्याएं देखने को मिलती हैं. समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा न मिलने से मेडिकल एमरजेंसी हो सकती है.

यहां बता दें कि आईसीएमआर व आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज के बीच एक समझौता भी हुआ है, जिसमें हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन, बैटल ट्रामा, एयरोस्पेस मेडिसिन व हाई अल्टीट्यूड में सेना की स्वास्थ्य जरूरतों पर संयुक्त रूप से काम करने की सहमति है. ये सेंटर उसमें अहम भूमिका निभाएगा. सेना की लेह व लद्दाख तक की मूवमेंट में आने वाली कई परेशानियों का निदान इस सेंटर की रिसर्च से होगा.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

हिमाचल प्रदेश के विख्यात चिकित्सक आईजीएमसी अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल व कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. हरबंस लाल कपूर का कहना है, "इस रिसर्च सेंटर का लाभ खासकर भारतीय सेना व स्थानीय जनता को होगा. साथ ही रिसर्च के क्षेत्र में भी ये मील पत्थर साबित होगा. अब चूंकि आवागमन के साधन बहुत हैं और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंच भी आसानी से हो जाती है, लिहाजा ये सेंटर हिमाचल व देश की जरूरत है. यहां सभी तरह की रिसर्च व ट्रीटमेंट होगी. सैलानियों के लिए भी ये वरदान साबित होगा".

स्वास्थ्य विभाग के पूर्व डिप्टी डॉयरेक्टर डॉ. रमेश चंद का भी यही मत है. डॉ. रमेश का कहना है, "केलांग में बनने वाला एडवांस रिसर्च सेंटर सभी के हित में है. हाई अल्टीट्यूड में हेल्थ प्रॉब्लम्स अलग तरह की होती हैं. समय पर इलाज मिलने से अनमोल जीवन बचेंगे. साथ ही इस फील्ड में रिसर्च से एक नई सेहत की दुनिया का सृजन होगा. जलवायु में परिवर्तन आने से कैसी बीमारियां होती हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों पर अन्य सामान्य बीमारियों का क्या असर होता है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, ये सभी कुछ इस रिसर्च सेंटर की गतिविधियों का हिस्सा बनेगा".

हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिला (ETV Bharat)

डॉ. रमेश चंद ने कहा यहां हाई अल्टीट्यूड रिलेटिड रिसर्च पर सेमीनार होने से देश व दुनिया में नई खोजों पर विमर्श से लाभ मिलेगा. कुल मिलाकर माउंटेन मेडिसिन एंड हेल्थ पर नवीन बातें सामने आएंगी. ऊंचाई वाले इलाके में चाइल्ड एंड मदर केयर की सुविधा भी होगी. ये हाई अल्टीट्यूड में आईसीएमआर का पहला रिसर्च सेंटर होगा, जहां हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन व पब्लिक हेल्थ पर काम होगा. यहां इन्फेक्शियस यानी संक्रामक व गैर संक्रामक रोगों पर भी रिसर्च होगा. यहां होने वाले शोध अन्य ऐसे इलाकों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. सेंटर का औपचारिक शिलान्यास होने से पहले इसके बारे में सभी पहलुओं को समेटते हुए एक वीडियो जारी होगा. साथ ही संस्थान की अलग से वेबसाइट भी बनेगी.

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल, मीडिया प्रभारी रणधीर शर्मा व मीडिया संयोजक कर्ण नंदा का कहना है कि केलांग का ये रिसर्च केंद्र देश की सेना व जनजातीय इलाकों की जनता के साथ ही सैलानियों के लिए एक वरदान होगा. भाजपा नेताओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इस बहुप्रतिक्षित रिसर्च सेंटर को धरातल पर लाने का काम किया है.

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