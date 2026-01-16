ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी, जवान रख रहे पैनी नजर

सुरक्षा एजेंसियां गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए अतिरिक्त चौकसी बरत रही हैं.

Security personnel keeping a close watch ahead of Republic Day celebrations
गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सुरक्षा जवान रख रहे पैनी नजर (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 16, 2026 at 5:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए आतंकवादी संगठन से होने वाले सभी संभावित आतंकी खतरे को टालने के लिए पूरी राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और दूसरे संबंधित को गुरुवार रात को जारी एक जरूरी सरकारी संदेश में कहा गया है कि जब देश भर की कई एजेंसियां ​​इतने बड़े इवेंट करती हैं, तो हमेशा आतंकी खतरा बना रहता है.

गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां दिसंबर महीने से ही शुरू हो जाती हैं और हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ इसका समापन होता है. रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय से जारी एक संदेश में कहा गया, “आतंकवादियों के काम करने के तरीके में बदलाव, जैसे चुपके से हमला करना और आमने-सामने हमला करना, हमें सफल समारोह आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट और सुरक्षा का ध्यान रखने की और भी वजह देता है.”

कई जगहों पर 22 से लागू हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था
जानकारी के मुताबिक, कर्तव्य पथ और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था 22 जनवरी से लागू की जाएगी और यह 29 जनवरी तक जारी रहेगी.

निर्देश के अनुसार, साउथ ब्लॉक, वायु भवन, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, डीआरडीओ भवन, कश्मीर हाउस, सेना भवन, रक्षा मंत्रालय ऑफिस कॉम्प्लेक्स, केजी मार्ग और प्रिंसेस पार्क होटल जैसे ऑफिस 22 जनवरी को एक बजे तक बंद रहेंगे और 23 जनवरी को 14 घंटे तक बंद रहेंगे. फिर से, 25 जनवरी को ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे और एक बजे तक खाली कर दिए जाएंगे ताकि सुरक्षा एजेंसियां ​​सैनिटाइजेशन और सुरक्षा चेक कर सकें. ऑफिस 26 जनवरी तक बंद रहेंगे.

27 और 28 जनवरी को साउथ ब्लॉक, वायु भवन, सेना भवन, डीआरडीओ भवन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कश्मीर हाउस, डीआरडीओ भवन जैसे ऑफिस को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल और विजय चौक पर स्पेशल शो के लिए 12 घंटे पहले खाली करना होगा.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, “हालांकि इस तरह का सुरक्षा अलर्ट जारी करना एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इस बार यह ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि हमने हाल ही में लाल किले के पास बम ब्लास्ट की घटना देखी है.”

असल में, यह पहली बार है कि आतंकवादियों द्वारा चुपके से घुसने और आमने-सामने हमले करने जैसे खास सिक्योरिटी अलर्ट का इस्तेमाल सिक्योरिटी से जुड़े संदेश में किया गया है. इसलिए, मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा इंतजाम, तेज चेकिंग, और सेंट्रल फोर्स और दिल्ली पुलिस के बीच करीबी कोऑर्डिनेशन किया गया है. खास सिक्योरिटी अलर्ट बहुत जरूरी था. हमने देखा है कि लाल किले में बम धमाके के दौरान ‘सफेद रंग का टेरर मॉड्यूल’ कैसे एक्टिवेट हुआ था.

जाने-माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीके खन्ना ने कहा, "इस घटना ने न सिर्फ आतंकवादी संगठन के नए काम करने के तरीके को सामने लाया है, बल्कि ऐसे काम करने के तरीके को सामने लाने के लिए नए तरीके अपनाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है."

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ,आईटीबीटी, एसएसबी समेत पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों 53 अतिरिक्त कंपनियां तैनात
एक अन्य सुरक्षा अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि गृह मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा मजबूत करने और शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की 53 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती को मंजूरी दे दी है.

अधिकारी ने कहा, "बलों की इन कंपनियों को राष्ट्रीय राजधानी में पहले से तैनात कंपनियों के अलावा चरणबद्ध तरीके से तैनात किया गया है."

सुरक्षा को लेकर हाई लेवल मीटिंग
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने गुरुवार को कई राज्यों के सीनियर पुलिस अधिकारियों और दूसरी सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ एक हाई-लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की अध्यक्षता की, ताकि आसानी से तालमेल और एजेंसी के बीच सहयोग पक्का करके शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस मनाया जा सके.

एक अधिकारी ने कहा, "अलग-अलग एजेंसियों के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी और आतंकवाद विरोधी रणनीतियां कीं, जिसमें बॉर्डर पॉइंट पर चेकिंग, संदिग्ध लोगों का वेरिफिकेशन और कई दूसरी बातें शामिल हैं, जो गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सिक्योरिटी पक्का करने के लिए ज़रूरी हैं."

बैठक में चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे.

ये भी पढ़ें- गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज, कठुआ के जंगलों में आतंकियों से मुठभेड़

TAGGED:

HIGH ALERT
STAND OFF ATTACKS
POSSIBLE TERROR THREAT
गणतंत्र दिवस समारोह
REPUBLIC DAY CELEBRATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.