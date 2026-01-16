ETV Bharat / bharat

गणतंत्र दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी, जवान रख रहे पैनी नजर

नई दिल्ली: आने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए आतंकवादी संगठन से होने वाले सभी संभावित आतंकी खतरे को टालने के लिए पूरी राष्ट्रीय राजधानी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

ईटीवी भारत के पास मौजूद कानून लागू करने वाली एजेंसियों और दूसरे संबंधित को गुरुवार रात को जारी एक जरूरी सरकारी संदेश में कहा गया है कि जब देश भर की कई एजेंसियां ​​इतने बड़े इवेंट करती हैं, तो हमेशा आतंकी खतरा बना रहता है.

गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां दिसंबर महीने से ही शुरू हो जाती हैं और हर साल 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ इसका समापन होता है. रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा कार्यालय से जारी एक संदेश में कहा गया, “आतंकवादियों के काम करने के तरीके में बदलाव, जैसे चुपके से हमला करना और आमने-सामने हमला करना, हमें सफल समारोह आयोजन के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट और सुरक्षा का ध्यान रखने की और भी वजह देता है.”

कई जगहों पर 22 से लागू हो जाएगी सुरक्षा व्यवस्था

जानकारी के मुताबिक, कर्तव्य पथ और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था 22 जनवरी से लागू की जाएगी और यह 29 जनवरी तक जारी रहेगी.

निर्देश के अनुसार, साउथ ब्लॉक, वायु भवन, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, डीआरडीओ भवन, कश्मीर हाउस, सेना भवन, रक्षा मंत्रालय ऑफिस कॉम्प्लेक्स, केजी मार्ग और प्रिंसेस पार्क होटल जैसे ऑफिस 22 जनवरी को एक बजे तक बंद रहेंगे और 23 जनवरी को 14 घंटे तक बंद रहेंगे. फिर से, 25 जनवरी को ऑफिस बंद कर दिए जाएंगे और एक बजे तक खाली कर दिए जाएंगे ताकि सुरक्षा एजेंसियां ​​सैनिटाइजेशन और सुरक्षा चेक कर सकें. ऑफिस 26 जनवरी तक बंद रहेंगे.

27 और 28 जनवरी को साउथ ब्लॉक, वायु भवन, सेना भवन, डीआरडीओ भवन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कश्मीर हाउस, डीआरडीओ भवन जैसे ऑफिस को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल और विजय चौक पर स्पेशल शो के लिए 12 घंटे पहले खाली करना होगा.

एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, “हालांकि इस तरह का सुरक्षा अलर्ट जारी करना एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन इस बार यह ज़्यादा जरूरी हो गया है क्योंकि हमने हाल ही में लाल किले के पास बम ब्लास्ट की घटना देखी है.”

असल में, यह पहली बार है कि आतंकवादियों द्वारा चुपके से घुसने और आमने-सामने हमले करने जैसे खास सिक्योरिटी अलर्ट का इस्तेमाल सिक्योरिटी से जुड़े संदेश में किया गया है. इसलिए, मल्टी-लेयर्ड सुरक्षा इंतजाम, तेज चेकिंग, और सेंट्रल फोर्स और दिल्ली पुलिस के बीच करीबी कोऑर्डिनेशन किया गया है. खास सिक्योरिटी अलर्ट बहुत जरूरी था. हमने देखा है कि लाल किले में बम धमाके के दौरान ‘सफेद रंग का टेरर मॉड्यूल’ कैसे एक्टिवेट हुआ था.