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पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले हाई अलर्ट, 11 जिले हिंसा के लिए बेहद संवेदनशील

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सोमवार 4 मई को विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए मंच तैयार है. वहीं, गृह मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में राज्य के कम से कम 11 जिलों को चुनाव से जुड़ी हिंसा की संभावना के कारण बेहद संवेदनशील माना गया है. इन जिलों में मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मालदा, नदिया, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम के साथ-साथ हावड़ा और हुगली के औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं.

इस हफ्ते की शुरुआत में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), सेना, NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

हालांकि, सुरक्षा विशेषज्ञों ने चुनाव में हिंसा से जुड़े मामलों के लिए लंबे समय के समाधान की जरूरत पर जोर दिया. जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ और BSF के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा, "लंबे समय के समाधानों में पुलिस सुधार, न्यायिक जवाबदेही और मतदाता जागरूकता शामिल होनी चाहिए. फोर्स की तैनाती से हिंसा को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन स्थायी शांति तभी आएगी जब हिंसा के लिए राजनीतिक फायदे कम हो जाएंगे."

सिंह ने कहा कि पुलिस तंत्र के राजनीतिकरण से समस्या और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा, "अगर स्थानीय पुलिस को सत्ताधारी पार्टी के हितों के साथ देखा जाता है, तो इससे रोकथाम कमजोर होती है."

आंतरिक मूल्यांकन के मुताबिक, पिछले तीन विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है. 2011 के चुनाव में करीब 20-25 मौतें और 2016 में 20-30 मौतें हुई थीं, लेकिन 2021 का विधानसभा चुनाव सबसे खतरनाक रहा, जिसमें 58 मौतें हुईं और करीब 300 हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें झड़पें, पत्थरबाजी और क्रूड बम हमले शामिल हैं.

अधिकारियों ने पूरे राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 75,000 जवानों को तैनात किया है. दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) गोलियों और धमाकों को झेलने के लिए तैयार एडवांस्ड 'मार्क्समैन' बख्तरबंद गाड़ियां लाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है.

अधिकारियों ने इन गाड़ियों को 'गेम-चेंजर' बताया है. इन्हें हिंसा वाले इलाकों में सोच-समझकर तैनात किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों को रोका जा सके और तेजी से कार्रवाई की जा सके. एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "ये बख्तरबंद वाहन सिर्फ रक्षात्मक प्लेटफॉर्म ही नहीं हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अवरोधक भी हैं. उनकी मौजूदगी से यह साफ संदेश जाता है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और निगरानी में सक्रिय रही है. हालांकि हर पोलिंग बूथ पर तैनात नहीं है, फिर भी NIA टीमों ने शहरी इलाकों में, खासकर कोलकाता और उसके आसपास, जमीन पर मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है, और सोशल मीडिया गतिविधि और ऐसे संगठन नेटवर्क पर ध्यान दिया है जो अशांति फैला सकते हैं.