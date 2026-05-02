पश्चिम बंगाल में मतगणना से पहले हाई अलर्ट, 11 जिले हिंसा के लिए बेहद संवेदनशील
पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : May 2, 2026 at 7:44 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल समेत चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सोमवार 4 मई को विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए मंच तैयार है. वहीं, गृह मंत्रालय में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में राज्य के कम से कम 11 जिलों को चुनाव से जुड़ी हिंसा की संभावना के कारण बेहद संवेदनशील माना गया है. इन जिलों में मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार, मालदा, नदिया, बीरभूम, पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम के साथ-साथ हावड़ा और हुगली के औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं.
इस हफ्ते की शुरुआत में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF), सेना, NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और गृह मंत्रालय के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए. अधिकारियों ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद किसी भी तरह की हिंसा को बढ़ने से रोकने के लिए सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
हालांकि, सुरक्षा विशेषज्ञों ने चुनाव में हिंसा से जुड़े मामलों के लिए लंबे समय के समाधान की जरूरत पर जोर दिया. जाने-माने सुरक्षा विशेषज्ञ और BSF के पूर्व महानिदेशक प्रकाश सिंह ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा, "लंबे समय के समाधानों में पुलिस सुधार, न्यायिक जवाबदेही और मतदाता जागरूकता शामिल होनी चाहिए. फोर्स की तैनाती से हिंसा को कुछ समय के लिए नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन स्थायी शांति तभी आएगी जब हिंसा के लिए राजनीतिक फायदे कम हो जाएंगे."
सिंह ने कहा कि पुलिस तंत्र के राजनीतिकरण से समस्या और बढ़ जाती है. उन्होंने कहा, "अगर स्थानीय पुलिस को सत्ताधारी पार्टी के हितों के साथ देखा जाता है, तो इससे रोकथाम कमजोर होती है."
आंतरिक मूल्यांकन के मुताबिक, पिछले तीन विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है. 2011 के चुनाव में करीब 20-25 मौतें और 2016 में 20-30 मौतें हुई थीं, लेकिन 2021 का विधानसभा चुनाव सबसे खतरनाक रहा, जिसमें 58 मौतें हुईं और करीब 300 हिंसक घटनाएं हुईं, जिनमें झड़पें, पत्थरबाजी और क्रूड बम हमले शामिल हैं.
अधिकारियों ने पूरे राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के करीब 75,000 जवानों को तैनात किया है. दिलचस्प बात यह है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) गोलियों और धमाकों को झेलने के लिए तैयार एडवांस्ड 'मार्क्समैन' बख्तरबंद गाड़ियां लाकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहा है.
अधिकारियों ने इन गाड़ियों को 'गेम-चेंजर' बताया है. इन्हें हिंसा वाले इलाकों में सोच-समझकर तैनात किया गया है ताकि असामाजिक तत्वों को रोका जा सके और तेजी से कार्रवाई की जा सके. एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा, "ये बख्तरबंद वाहन सिर्फ रक्षात्मक प्लेटफॉर्म ही नहीं हैं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अवरोधक भी हैं. उनकी मौजूदगी से यह साफ संदेश जाता है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी."
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और निगरानी में सक्रिय रही है. हालांकि हर पोलिंग बूथ पर तैनात नहीं है, फिर भी NIA टीमों ने शहरी इलाकों में, खासकर कोलकाता और उसके आसपास, जमीन पर मजबूत मौजूदगी बनाए रखी है, और सोशल मीडिया गतिविधि और ऐसे संगठन नेटवर्क पर ध्यान दिया है जो अशांति फैला सकते हैं.
गौरतलब है कि NIA ने पश्चिम बंगाल में 79 देसी बमों की बरामदगी की जांच के लिए पहले ही केस दर्ज कर लिया है. असल में, NIA केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इस मामले की जांच कर रही है.
सूत्रों ने बताया कि 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान, एजेंसी हाई अलर्ट पर थी, और संदिग्ध संचार और वित्तीय प्रवाह पर नजर रख रही थी. मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना जैसे जिलों पर खास ध्यान दिया जा रहा है, जहां सीमा पार प्रभाव और गैर-कानूनी फंडिंग की चिंताएं सामने आई हैं.
बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती जिलों पर और ज्यादा नजर रखी जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां सीमा सुरक्षा बल के साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि रात में पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सके और घुसपैठ, तस्करी और शांति भंग करने वाले बाहरी लोगों की गतिविधियों को रोका जा सके.
हावड़ा और हुगली जैसे औद्योगिक इलाकों में, अधिकारी मजदूर वर्ग और स्थानीय समूह से जुड़े संभावित टकराव की जगहों पर भी नजर रख रहे हैं. एक और अधिकारी ने कहा, "इन इलाकों में तनाव का इतिहास रहा है, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील समय में तेजी से बढ़ सकता है."
अधिकारियों का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद होने वाली हिंसा से निपटने के लिए सुरक्षा बल तैनात रहेंगे, जो राज्य में पहले से ही चिंता का विषय रही है. जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, तब तक संवेदनशील क्षेत्रों में बख्तरबंद गाड़ियां और अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेंगी.
सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि बहु-स्तरीय सुरक्षा का तरीका—जिसमें कार्यबल , निगरानी तकनीक और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन को मिलाया गया है—का उद्देश्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करना है.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमारी प्राथमिकता मतदाताओं में भरोसा जगाना और यह सुनिश्चित करना है कि डर या हिंसा से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा न आए."
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