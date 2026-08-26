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नेपाल में आई तबाही, बिहार में हाई अलर्ट.. पटना से लेकर विभिन्न जिलों में हलचल तेज

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है. गंडक के आसपास से हटने की अपील की गई है.

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नेपाल की बाढ़ के कारण गंडक के जलस्तर में वृद्धि! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 26, 2026 at 1:29 PM IST

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पटना: नेपाल में बाढ़ के कारण गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है. ऐसे में बिहार सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने कई जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई है. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि गंडक नदी के आसपास न रहें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें.

बिहार में कहां-कहां अलर्ट?: नदियों और बाढ़ पर पिछले कई दशक से काम कर रहे इंजीनियर दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि नेपाल में आई अचानक बाढ़ के कारण पश्चिम चंपारण, बगहा, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज समेत आसपास के क्षेत्रों में खतरा बढ़ गया है. हालांकि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है. लोगों को नदियों से दूर सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी गई है.

नेपाल में गंडक नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में फ्लैश फ्लड की स्थिति उत्पन्न होने तथा गंडक नदी में अचानक जलप्रवाह बढ़ने की संभावना को देखते हुए बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. गंडक नदी में लगभग 3 मीटर तक ऊंची फ्लैश फ्लड वेव/जलप्रवाह आने की संभावना व्यक्त की गई है. इससे गंडक नदी से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं.

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों के जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए। बैठक में विकसित हो रही स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित जिलों को सतर्क रहने तथा आवश्यक बचाव एवं राहत तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए.

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गंडक बैराज पर बढ़ सकता है दबाव (ETV Bharat)

गंडक नदी से जुड़े जिलों में विशेष सतर्कता: गंडक नदी के संभावित बढ़े हुए जलप्रवाह को देखते हुए पश्चिमी चंपारण (बेतिया), पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी, शिवहर एवं अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखने को कहा गया है.

सभी जिलाधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुल-पुलियों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने तथा स्थानीय समुदाय को समय पर अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं.

गंडक बैराज एवं नहरों के संचालन के निर्देश: जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक बैराज के सभी गेटों तथा उससे जुड़े नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपलब्ध जलप्रवाह का सुरक्षित एवं प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। संबंधित जल संसाधन पदाधिकारियों एवं अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा तटबंधों सहित जल संसाधन संरचनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है.

NDRF एवं SDRF की अग्रिम तैनाती: संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए NDRF एवं SDRF के अतिरिक्त संसाधनों की मूवमेंट सुनिश्चित की जा रही है. गोपालगंज के लिए एक NDRF टीम भेजने का निर्देश दिया गया है तथा एक NDRF टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंडबाय रखा जाएगा.

इसके अतिरिक्त बेतिया में भी NDRF की टीम की मूवमेंट/तैनाती लगभग दो घंटे के भीतर सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है. SSB DIG द्वारा भी आवश्यकतानुसार QRT एवं अन्य संभावित सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है, जो बेतिया में उपलब्ध रहेगा.

निकासी, नाव, शेल्टर एवं सामुदायिक रसोई की तैयारी: सभी संबंधित जिलाधिकारियों को संभावित प्रभावित आबादी के लिए Evacuation Plan, पर्याप्त नावों की व्यवस्था, Community Kitchen एवं Shelter की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. आवश्यकता पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर समय रहते पहुंचाने की पूरी तैयारी रखने को कहा गया है.

'घबराएं नहीं, लेकिन तैयार रहें': राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की घबराहट या पैनिक की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सभी आवश्यक संसाधनों एवं बचाव दलों को अग्रिम रूप से तैयार किया जा रहा है. साथ ही, आम नागरिकों से अपील है कि घबराएं नहीं, लेकिन संभावित बाढ़ की स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहें। प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं एवं निर्देशों का पालन करें तथा अफवाहों पर ध्यान न दें.

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प्रशासन की तैयारी (ETV Bharat)

अफवाहों पर रोक एवं नियमित मीडिया ब्रीफिंग: सभी जिलाधिकारियों को प्रतिदिन Media Briefing करने तथा सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना अथवा अफवाह के प्रसार को रोका जा सके. नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें.

अलर्ट मोड में सभी विभाग: जिला प्रशासन, पुलिस, आपदा प्रबंधन, जल संसाधन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत भ्रमण एवं निगरानी करते हुए आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं. तटबंधों एवं जल संसाधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण संरचनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जा रही है.

नेपाल में आई तबाही: नेपाल में तिब्बल सीमा के पास रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ के कारण भारी तबाही मची है. हालांकि कितने लोगों की जान गई है, इसको लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि हजार के आसपास लोग लापता हैं. भोटे कोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों के बाजार और कई जलविद्युत परियोजनाएं पानी में बह गए हैं.

त्रिशूली नदी का उद्गम?: त्रिशूली नाम भगवान शिव के त्रिशूल के नाम पर पड़ा है. इसका मुख्य उद्गम नेपाल के उच्च हिमालय क्षेत्र में स्थित गोसाईकुंड झील और तिब्बत के ग्यरोंग काउंटी क्षेत्र से माना जाता है. त्रिशूली नदी मध्य नेपाल और नारायणी नदी बेसिन की प्रमुख सहायक नदी है, जो तिब्बत से निकलकर नेपाल में प्रवेश करती है.

बिहार में करती है गंडक का निर्माण: वैसे तो त्रिशूली नदी सीधे तौर पर बिहार की किसी नदी में नहीं मिलती है लेकिन नेपाल में ही यह काली गंडल के साथ मिलकर नारायणी नदी (गंडक) का निर्माण करती है, जो पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से भारत में प्रवेश करती है. यह गंडक नदी सोनपुर और हाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है.

ये भी पढ़ें: VIDEO में देखें किस तरह तबाही मचा रही है गंडक नदी, स्कूल के बाद पैक्स गोदाम को भी बहाया

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