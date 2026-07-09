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पंजाब : मोगा के सदर पुलिस स्टेशन परिसर में धमाका, हैंड ग्रेनेड फेंके जाने की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसे कम धमाके वाली घटना बताते हुए कहा है कि जांच जारी है. घटना के बाद फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंच गईं और सबूत इकट्ठा करती रहीं और घटना के हर पहलू की अच्छी तरह जांच करती रहीं.

घटना बुधवार सुबह करीब 3.15 बजे की बताई गई है. जानकारी के मुताबिक, धमाके की वजह से पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी गाड़ियों की खिड़कियां टूट गईं, जो अलग-अलग मामलों में बरामद हुई थीं. हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई. शुरू में कुछ सूत्रों ने कहा कि यह एक कथित ग्रेनेड हमला था, लेकिन इस बारे में पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया.

मोगा (पंजाब) : पंजाब के मोगा जिले के सदर पुलिस स्टेशन परिसर में धमाका होने के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है. फिलहाल फॉरेंसिक टीमें जांच कर रही हैं.

इसके साथ ही पुलिस ने अपनी जांच भी जारी रखी है ताकि धमाके के कारणों और इसमें शामिल लोगों के बारे में साफ जानकारी सामने आ सके. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी बिना कन्फर्म या अफवाह वाली जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक जानकारी को ही सही मानें.

इस बारे में वरिष्ठ अकाल नेता बिक्रम मजीठिया ने एक बार फिर पंजाब सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है. उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, "अब मोगा पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड... पंजाब पुलिस एफबीआई की हिट लिस्ट में... यह है गुरु दोखी @भगवंत मान और कच्चे डीजीपी का "लॉ एंड ऑर्डर".

पहले बॉर्डर पर ग्रेनेड अटैक, अब मोगा में सदर पुलिस स्टेशन के बाहर धमाका. "कच्चे डीजीपी" के राज में गैंगस्टर बेखौफ हैं, पुलिस बदनाम है. गुरु दोखी भगवंत मान को पंजाब की परवाह नहीं है, सिर्फ कुर्सी की परवाह है. वह दिल्ली के हुक्म के गुलाम बनकर पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं.

पंजाब सुरक्षा मांगता है, बहाने नहीं!" उसी समय, जब केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू सदर पुलिस स्टेशन जा रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सदर पुलिस स्टेशन के सामने पहले से ही भारी बैरिकेड्स लगा दिए थे. राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क के बीच में ट्रक खड़े कर दिए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया और रवनीत सिंह बिट्टू को आगे नहीं जाने दिया गया.

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