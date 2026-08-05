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दिल्ली स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट, 10 राज्यों की पुलिस के साथ बनाई गई सुरक्षा रणनीति

इस दौरान बैठक में सोशल मीडिया अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं की निगरानी के अलावा अन्य कई चीजों पर रणनीति भी बनाई गई. पढ़ें पूरी खबर..

दिल्ली पुलिस की बैठक में प्रदेशों की पुलिस रही शामिल
दिल्ली पुलिस की बैठक में प्रदेशों की पुलिस रही शामिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 8:36 PM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक की अध्यक्षता दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने की.

इस बैठक में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया. इसके अलावा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, ट्रैफिक, सुरक्षा, इंटेलिजेंस, आईजीआई एयरपोर्ट, रेलवे और मेट्रो यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

इन चीजों पर दिया गया जोर: बैठक के दौरान स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई. अधिकारियों ने आतंकवाद विरोधी उपायों, अंतरराज्यीय सीमाओं पर सघन जांच, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की पहचान, संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तथा खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान पर विशेष जोर दिया. साथ ही ड्रोन, पैराग्लाइडर और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं की निगरानी को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई, ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक की संभावना न रहे.

कार्रवाई के लिए बनाई रणनीति: बैठक में सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं की निगरानी, एनसीआर में सक्रिय अंतरराज्यीय गैंग, विदेश से संचालित आपराधिक गिरोहों, अवैध हथियारों की तस्करी और नशीले पदार्थों की सप्लाई पर प्रभावी कार्रवाई के लिए संयुक्त रणनीति बनाई गई. अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस के दौरान लागू होने वाले ट्रैफिक प्रतिबंधों और दिल्ली की सीमाओं पर अनधिकृत प्रवेश रोकने के उपायों की भी समीक्षा की.

संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई: दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सभी राज्यों और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बेहद आवश्यक है. उन्होंने सीमा क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर तालमेल बढ़ाने, सोशल मीडिया की लगातार निगरानी रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही संगठित अपराध, गैंगस्टरों, अवैध हथियारों और ड्रग तस्करी के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने पर भी विशेष बल दिया. दिल्ली पुलिस का कहना है कि सभी संबंधित एजेंसियों के सहयोग से इस बार भी स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राजधानी में बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय पर्व पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में संपन्न हो सके.

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