माडवी हिड़मा के अंतिम संस्कार के बाद परिवार का आरोप, एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा सरेंडर के बाद मारा

बीजापुर/सुकमा : छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर मारे गए मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी का पूवर्ती गांव में अंतिम संस्कार हुआ. दोनों को आखिरी विदाई देने के लिए ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ा. हिड़मा और राजे का शव उनके घर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया.इस दौरान दुर्दांत नक्सली हिड़मा की मां की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे. मां ने कुछ दिनों पहले बेटे को सरेंडर करने के लिए कहा था लेकिन बेटा नहीं माना और अंजाम सबके सामने है.आदिवासी परंपरा के रीति रिवाज पूरा करने के बाद हिड़मा और राजे के शव को एक ही अर्थी में श्मशान ले जाया गया,जहां दोनों को एक साथ मुखाग्नि दी गई. इस दौरान परिवार के लोग और सामाजिक संगठनों ने गृहमंत्री विजय शर्मा के माडवी हिड़मा की मां से मिलकर अपील करवाने और फिर हिड़मा के एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए.





हिड़मा और पत्नी राजे के रिश्तेदारों ने उठाए सवाल : शवों के अंतिम संस्कार के बाद जब मीडिया ने हिड़मा के रिश्तेदारों से पूछा कि क्या हिड़मा का मारा जाना फोर्स की कामयाबी है तो उन्होंने शासन प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए. माडवी हिड़मा के रिश्तेदारों ने बताया कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने सरेंडर की अपील की थी. जिसके लिए हिड़मा और देवा की मां से भी गृहमंत्री ने मुलाकात की. मुलाकात के बाद हिड़मा की मां ने मार्मिक अपील करते हुए कहा था कि बेटा हथियार छोड़कर घर आ जाए. लेकिन मां की अपील के बाद भी हिड़मा वापस नहीं लौटा.फिर 18 नवंबर को हिड़मा के एनकाउंटर की खबर आ गई. जैसे ही हिड़मा के मारे जाने की खबर पूवर्ती में आई, वैसे ही गांव में शोक और मातम पसर गया.वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने आए परिजनों का कहना है कि माडवी हिड़मा से सरेंडर करने को लेकर बात चल रही थी.ऐसे में एनकाउंटर होना कई सवाल खड़े कर रहा है.

एनकाउंटर पर उठाए सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हिड़मा दादा और देवा दादा की मां से गृहमंत्री ने मुलाकात की थी.इसके बाद गृहमंत्री के कहने पर दोनों से घर वापस लौटने की अपील की गई थी.इसी के बाद हिड़मा का एनकाउंटर हुआ है.परिवार का कहना है कि हिड़मा अपने साथियों के साथ सरेंडर करने के लिए आया था,जिसे लेकर उसकी परिवार से बातचीत हुई थी.शायद वो सरेंडर करने आया हो और फिर पुलिस ने मुठभेड़ कर दिया हो- सोनी सोढ़ी,सामाजिक कार्यकर्ता



हिड़मा की पत्नी के भाई ने भी एनकाउंटर को कहा फर्जी : हिड़मा ने अपने ही क्षेत्र की युवती मदगाम राजे से शादी की थी.राजे के भाई ललित मरकाम भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे. जब उनसे हमारे संवाददाता ने हिड़मा और राजे के बारे में पूछा तो उन्होंने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए. ललित मरकाम के मुताबिक दादा और उनकी दीदी साल में एक दो बार गांव आते थे.वो जब भी गांव आते थे तो लोगों का हालचाल पूछते और बच्चों को पढ़ाने की बात कहते. हर वक्त उनके साथ कई नक्सलियों का समूह रहता ताकि खतरा महसूस होने पर वो बचकर आसानी से निकल सकें. ललित मरकाम के मुताबिक हर वक्त पहरे में रहने वाले व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाना, कई तरह का सवाल खड़े कर रहा है.

जो व्यक्ति कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा हो.इतने साल तक किसी के हाथ ना आए और उसकी सुरक्षा में 60 से 70 लोग तैनात रहते हो उस तक पहुंचना मुश्किल काम है.यदि मुठभेड़ होती तो पहले छोटे लेयर के लोग की जान जाती,लेकिन यहां पर सीधा बीच में जाकर मारा गया है. शवों को देखकर यही लग रहा है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है- ललित मरकाम, माडवी हिड़मा के रिश्तेदार

नक्सलियों की रीढ़ टूटी : हिड़मा के बारे में कहा जाता था कि वो अपने आप को डिजिटल दुनिया से दूर रखता था.कई सालों तक तो उसकी एक भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी.फिर भी किसी तरह से इंटरनल सोर्स के बूते फोर्स ने हिड़मा की तस्वीर जुटाई. जो नक्सली हिड़मा के साथ काम कर चुके हैं और सरेंडर करके पुनर्वास नीति का लाभ ले रहे हैं,उन्होंने भी हिड़मा की तस्वीर दुनिया के सामने लाने में भागीदारी निभाई.

हिड़मा का वर्चस्व अबूझमाड़ से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र तक फैला हुआ था. PLGA 1 बटालियन को मजबूती देने वाली रीढ़ हिड़मा ही था. माडवी हिड़मा संगठन का बोझ अपने कंधों पर उठाकर लाल सलाम का परचम लहरा रहा था. यही वजह थी कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी हिड़मा की खोज में थी. अब जब हिड़मा अपनी पत्नी के साथ मारा गया है तो उसके साथ कई राज भी जलती चिता में जल गए हैं.

एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के नाम