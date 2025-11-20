माडवी हिड़मा के अंतिम संस्कार के बाद परिवार का आरोप, एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा सरेंडर के बाद मारा
माडवी हिड़मा और उसके पत्नी राजे की एनकाउंटर पर परिजनों ने सवाल उठाए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 8:33 PM IST
बीजापुर/सुकमा : छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश की सीमा पर मारे गए मोस्ट वांटेड नक्सली माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी का पूवर्ती गांव में अंतिम संस्कार हुआ. दोनों को आखिरी विदाई देने के लिए ग्रामीणों का जनसैलाब उमड़ा. हिड़मा और राजे का शव उनके घर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया.इस दौरान दुर्दांत नक्सली हिड़मा की मां की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे. मां ने कुछ दिनों पहले बेटे को सरेंडर करने के लिए कहा था लेकिन बेटा नहीं माना और अंजाम सबके सामने है.आदिवासी परंपरा के रीति रिवाज पूरा करने के बाद हिड़मा और राजे के शव को एक ही अर्थी में श्मशान ले जाया गया,जहां दोनों को एक साथ मुखाग्नि दी गई. इस दौरान परिवार के लोग और सामाजिक संगठनों ने गृहमंत्री विजय शर्मा के माडवी हिड़मा की मां से मिलकर अपील करवाने और फिर हिड़मा के एनकाउंटर की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए.
हिड़मा और पत्नी राजे के रिश्तेदारों ने उठाए सवाल : शवों के अंतिम संस्कार के बाद जब मीडिया ने हिड़मा के रिश्तेदारों से पूछा कि क्या हिड़मा का मारा जाना फोर्स की कामयाबी है तो उन्होंने शासन प्रशासन पर ही सवाल खड़े कर दिए. माडवी हिड़मा के रिश्तेदारों ने बताया कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने सरेंडर की अपील की थी. जिसके लिए हिड़मा और देवा की मां से भी गृहमंत्री ने मुलाकात की. मुलाकात के बाद हिड़मा की मां ने मार्मिक अपील करते हुए कहा था कि बेटा हथियार छोड़कर घर आ जाए. लेकिन मां की अपील के बाद भी हिड़मा वापस नहीं लौटा.फिर 18 नवंबर को हिड़मा के एनकाउंटर की खबर आ गई. जैसे ही हिड़मा के मारे जाने की खबर पूवर्ती में आई, वैसे ही गांव में शोक और मातम पसर गया.वहीं अंतिम संस्कार में शामिल होने आए परिजनों का कहना है कि माडवी हिड़मा से सरेंडर करने को लेकर बात चल रही थी.ऐसे में एनकाउंटर होना कई सवाल खड़े कर रहा है.
हिड़मा दादा और देवा दादा की मां से गृहमंत्री ने मुलाकात की थी.इसके बाद गृहमंत्री के कहने पर दोनों से घर वापस लौटने की अपील की गई थी.इसी के बाद हिड़मा का एनकाउंटर हुआ है.परिवार का कहना है कि हिड़मा अपने साथियों के साथ सरेंडर करने के लिए आया था,जिसे लेकर उसकी परिवार से बातचीत हुई थी.शायद वो सरेंडर करने आया हो और फिर पुलिस ने मुठभेड़ कर दिया हो- सोनी सोढ़ी,सामाजिक कार्यकर्ता
हिड़मा की पत्नी के भाई ने भी एनकाउंटर को कहा फर्जी : हिड़मा ने अपने ही क्षेत्र की युवती मदगाम राजे से शादी की थी.राजे के भाई ललित मरकाम भी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे. जब उनसे हमारे संवाददाता ने हिड़मा और राजे के बारे में पूछा तो उन्होंने भी एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए. ललित मरकाम के मुताबिक दादा और उनकी दीदी साल में एक दो बार गांव आते थे.वो जब भी गांव आते थे तो लोगों का हालचाल पूछते और बच्चों को पढ़ाने की बात कहते. हर वक्त उनके साथ कई नक्सलियों का समूह रहता ताकि खतरा महसूस होने पर वो बचकर आसानी से निकल सकें. ललित मरकाम के मुताबिक हर वक्त पहरे में रहने वाले व्यक्ति का एनकाउंटर हो जाना, कई तरह का सवाल खड़े कर रहा है.
जो व्यक्ति कड़ी सुरक्षा के बीच रह रहा हो.इतने साल तक किसी के हाथ ना आए और उसकी सुरक्षा में 60 से 70 लोग तैनात रहते हो उस तक पहुंचना मुश्किल काम है.यदि मुठभेड़ होती तो पहले छोटे लेयर के लोग की जान जाती,लेकिन यहां पर सीधा बीच में जाकर मारा गया है. शवों को देखकर यही लग रहा है कि फर्जी एनकाउंटर किया गया है- ललित मरकाम, माडवी हिड़मा के रिश्तेदार
नक्सलियों की रीढ़ टूटी : हिड़मा के बारे में कहा जाता था कि वो अपने आप को डिजिटल दुनिया से दूर रखता था.कई सालों तक तो उसकी एक भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी.फिर भी किसी तरह से इंटरनल सोर्स के बूते फोर्स ने हिड़मा की तस्वीर जुटाई. जो नक्सली हिड़मा के साथ काम कर चुके हैं और सरेंडर करके पुनर्वास नीति का लाभ ले रहे हैं,उन्होंने भी हिड़मा की तस्वीर दुनिया के सामने लाने में भागीदारी निभाई.
हिड़मा का वर्चस्व अबूझमाड़ से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र तक फैला हुआ था. PLGA 1 बटालियन को मजबूती देने वाली रीढ़ हिड़मा ही था. माडवी हिड़मा संगठन का बोझ अपने कंधों पर उठाकर लाल सलाम का परचम लहरा रहा था. यही वजह थी कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की पुलिस भी हिड़मा की खोज में थी. अब जब हिड़मा अपनी पत्नी के साथ मारा गया है तो उसके साथ कई राज भी जलती चिता में जल गए हैं.
एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों के नाम
1- माडवी हिड़मा - सीसी सदस्य
2. मदगाम राजे- हिड़मा की पत्नी- एसजेडसीएम
3. लकमल - डीसीएम सदस्य
4. कमलू - पीपीसीएम सदस्य
5. मल्ला - पीपीसीएम सदस्य
6. देवे - हिड़मा का रक्षक
कौन था माड़वी हिड़मा : 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा के पुवर्ती इलाके में हिड़मा का जन्म हुआ था. माडवी हिड़मा का असली नाम संतोष था. PLGA बटालियन नंबर 1 का प्रमुख बना और सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य रहा. यह सबसे घातक नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था. आपको बता दें कि हिडमा CPI (माओवादी) केंद्रीय समिति में बस्तर क्षेत्र का एकमात्र आदिवासी था. बीते 20 साल में उसने कम से कम 26 बड़े हमलों की योजना बनाई और उन्हें अंजाम दिया. उसके सिर पर सरकार ने एक करोड़ रुपये का इनाम रखा था.
किन हमलों में था शामिल माडवी हिड़मा : 43 वर्षीय हिड़मा 2013 के दरभा घाटी नरसंहार और 2017 का सुकमा हमला सहित कम से कम 26 सशस्त्र हमलों का जिम्मेदार था. सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक माडवी हिड़मा 2010 में दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में हुए हमले का मास्टरमाइंड रहा है. जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे. साल 2013 में दरभा घाटी में कांग्रेस के काफिले पर घातक हमला करने का भी आरोपी है. 2017 के बुर्कापाल हमला और 2021 के जोनागुड़ा मुठभेड़ जैसे कई बड़े नरसंहारों में मुख्य भूमिका में इसके शामिल होने का आरोप था. इन घातक हमलों में कांग्रेस के कई नेता और जवान शहीद हुए. दरभा घाटी हमले में तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ही प्रदेश में खत्म हो गया था.
दरभा घाटी हमले का मास्टर माइंड था हिड़मा : हिड़मा पर छत्तीसगढ़ के सबसे नक्सली हमलों का आरोप था.आरोप इसलिए क्योंकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि दोनों हमलों का मास्टरमाइंड अकेला हिड़मा ही था. दरभा घाटी को झीरम घाटी हमले के नाम से भी जाना जाता है.इस हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 32 लोगों की जान गई थी. इस हमले के बाद माडवी हिड़मा का कद संगठन में इतना ऊंचा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी.
2013 झीरम घाटी नरसंहार: झीरम नक्सली हमला 25 मई 2013 को घटा.उस वक्त कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा में पहुंची. उसी दौरान नक्सलियों ने कांग्रेस की इस यात्रा और काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. वाहन पर आईईडी ब्लास्ट किया गया. धमाके के कारण नेशनल हाईवे 30 में भारी गड्ढा हो गया. वहीं वाहन के परखच्चे उड़ गए.ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई. काफिले के दोनों ओर ऊपरी हिस्से में मौजूद सैकड़ों नक्सलियों ने कांग्रेसी नेता, सुरक्षाकर्मी और आम नागरिकों की हत्या कर दी. इस घटना में कांग्रेस के दिग्गज नेता मारे गए. जिनमें बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, वीसी शुक्ल, दिनेश पटेल, उदय मुदलियार सहित कुल 27 से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे. नक्सलियों ने कांग्रेस की एक पीढ़ी को ही खत्म कर दिया था.लेकिन झीरम हमले से पहले ही दंतेवाड़ा के ताड़मेटला में सीआरपीएफ जवानों पर बड़ा हमला हुआ था.कहा जाता है इस हमले को अंजाम तक पहुंचाने वाला हिड़मा ही था.
2010 दंतेवाड़ा हमला: 6 अप्रैल 2010 में ये हमला पैरामिलिट्री फोर्स पर हुआ देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला था. इसमें सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे. 120 जवान सर्चिंग पर निकले थे, तभी 1000 नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. नक्सलियों ने जवानों के हथियार लूट लिए थे.इस हमले को इंटेलिजेंस की चूक माना जाता है.क्योंकि जिस जगह पर हमला हुआ था,उसी रास्ते से सीआरपीएफ की कंपनी सर्चिंग के लिए जंगल में गई थी.वापसी के वक्त अलग रास्ता चुनने के बजाए फोर्स ने वही रास्ता चुना जिससे सभी गए थे.वापस लौटते वक्त नक्सलियों ने रास्ते में ट्रैप लगाया और करीब हजार से ज्यादा नक्सलियों ने फोर्स पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी.