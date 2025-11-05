ETV Bharat / bharat

वुमन हॉस्टल के बाथरूम में मिला हिडन कैमरा, कंपनी की महिला कर्मचारी गिरफ्तार

कृष्णागिरी: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित एक कॉर्पोरेट कंपनी की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि, उसने कंपनी के महिला हॉस्टल के बाथरूम में कथित तौर पर एक गुप्त कैमरा लगाया था. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. यह घटना कंपनी की महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद हुई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओडिशा की मूल निवासी 23 साल की युवती को उदथानपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

यह घटना तब सामने आई जब एक युवती को छात्रावास की आठवीं मंजिल पर स्थित बाथरूम में एक कैमरा छिपा हुआ मिला. उसने तुरंत अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया. इसके बाद, उन्होंने मामले की जानकारी छात्रावास के वार्डन को दी. वार्डन ने जब जांच की, तो पता चला कि यहां रहने वाली आरोपी महिला ने ही बाथरूम में कैमरा लगाया था.

इसके बाद, मंगलवार रात 2 हजार से ज्यादा महिला कर्मचारी छात्रावास के सामने इकट्ठा हुईं और सभी बाथरूमों की तलाशी लेकर कैमरों की जांच करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.

घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रावास पहुंचीं होसुर की उपजिलाधिकारी आकृति सेठी और जिला पुलिस अधीक्षक थंगादुरई ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया. हालांकि, उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन रात भर जारी रहा.