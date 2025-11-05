वुमन हॉस्टल के बाथरूम में मिला हिडन कैमरा, कंपनी की महिला कर्मचारी गिरफ्तार
बाथरूम में हिडन कैमरा का पता लगते ही महिला हॉस्टल में हड़कंप मच गया. उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
Published : November 5, 2025 at 6:58 PM IST
कृष्णागिरी: तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में स्थित एक कॉर्पोरेट कंपनी की एक महिला कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि, उसने कंपनी के महिला हॉस्टल के बाथरूम में कथित तौर पर एक गुप्त कैमरा लगाया था. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी. यह घटना कंपनी की महिला कर्मचारियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के कुछ घंटों बाद हुई.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओडिशा की मूल निवासी 23 साल की युवती को उदथानपल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.
यह घटना तब सामने आई जब एक युवती को छात्रावास की आठवीं मंजिल पर स्थित बाथरूम में एक कैमरा छिपा हुआ मिला. उसने तुरंत अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया. इसके बाद, उन्होंने मामले की जानकारी छात्रावास के वार्डन को दी. वार्डन ने जब जांच की, तो पता चला कि यहां रहने वाली आरोपी महिला ने ही बाथरूम में कैमरा लगाया था.
इसके बाद, मंगलवार रात 2 हजार से ज्यादा महिला कर्मचारी छात्रावास के सामने इकट्ठा हुईं और सभी बाथरूमों की तलाशी लेकर कैमरों की जांच करने और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की.
घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रावास पहुंचीं होसुर की उपजिलाधिकारी आकृति सेठी और जिला पुलिस अधीक्षक थंगादुरई ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया. हालांकि, उसके बाद भी विरोध प्रदर्शन रात भर जारी रहा.
अगले दिन सुबह करीब 4 बजे, ज्यादातर कर्मचारी छात्रावास लौट आए, लेकिन लगभग 60 महिला कर्मचारी वार्डन को बदलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करती रहीं. विरोध प्रदर्शन के दौरान परिसर में 50 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गये थे.
इस बीच, उदथानपल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि मामले की जाच जारी है. कृष्णागिरि जिला पुलिस की एक टीम आरोपी के प्रेमी संतोष से पूछताछ करने बेंगलुरु पहुंच गई है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या उसने उसे फुटेज भेजा था.
जांच के बीच, कृष्णागिरि जिला पुलिस ने लोगों से इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें न फैलाने की अपील की है. मामले में कंपनी ने अभी तक इस घटना के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है.
कृष्णगिरि में होसुर से सटे केलमंगलम इलाके के पास स्थित इस फैक्ट्री में 30 हजार से ज्यादा पुरुष और महिला कर्मचारी काम करते हैं. कंपनी के कर्मचारियों के रहने के लिए फैक्ट्री के पास नागमंगलम इलाके में कंपनी के हॉस्टल हैं. इन हॉस्टलों में 7,000 से ज्यादा महिला कर्मचारी रहती हैं.
