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हेरोइन जब्ती से जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध पाकिस्तान आधारित ड्रग-आतंक नेटवर्क पर रोशनी पड़ी

एनसीबी हेरोइन जब्त करने के बाद क्रॉस-बॉर्डर सप्लाई चेन, फाइनेंसर और स्थानीय मददगारों की जांच की. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

NCB begins investigation into Pakistan-based drug terror network by seizing heroin.
एनसीबी ने हेरोइन जब्ती कर पाकिस्तान आधारित ड्रग आतंक नेटवर्क पर जांच शुरू की. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 3:29 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशामुक्त भारत के आह्वान की पृष्ठभूमि में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर के माध्यम से संचालित एक संदिग्ध पाकिस्तान-आधारित नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला की अपनी जांच तेज कर दी है. जांचकर्ता अब तत्काल जब्ती से आगे बढ़कर वित्तपोषकों, स्थानीय सूत्रधारों और आतंकवाद के वित्तपोषण के साथ संभावित संबंधों की पहचान कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल शेष पॉल वैद ने गुरुवार को ईटीवी भारत से कहा, "जांच करने वालों के लिए, नेटवर्क का पदक्रम तय करना बहुत जरूरी होगा. एक सफल जांच के लिए ऑपरेशनल स्तर पर गिरफ्तारी से आगे बढ़कर उन लोगों की पहचान करनी होगी जो ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को वित्तपोषण और नियंत्रण करते हैं."

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई ड्रग्स और नारकोटिक्स के जरिए भी फंड जुटाने की कोशिश कर रही है.

वैद ने कहा, “एक ड्रग नेटवर्क जो काफी गैर-कानूनी कमाई करता है, वह आपराधिक और संभावित आतंकवादी नेटवर्क के लिए फंडिंग का एक दूसरा सोर्स दे सकता है, साथ ही स्थानीय सुविधाकर्ता का एक ग्रुप भी बना सकता है, जिनका इस्तेमाल दूसरे गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा सकता है.” वैद ने दिसंबर 2016 से सितंबर 2018 तक जम्मू कश्मीर के डीजीपी के तौर पर काम किया.

गौरतलब है कि एनसीबी की जांच 5.16 किलो हेरोइन की जब्ती और बारामूला के तीन निवासियों की गिरफ्तारी के बाद हुई है. शुरुआती जांच से पता चला है कि एक संदिग्ध क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क है, जिसके जरिए नारकोटिक्स को स्थानीय चैनलों के जरिए बांटने से पहले जम्मू और कश्मीर में भेजा गया होगा.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी
शेष पॉल वैद (ETV Bharat)

एनसीबी के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर में नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, संगठित आपराधिक नेटवर्क और संभावित आतंकी वित्तपोषण के बीच बढ़ते मेल की ओर इशारा करता है.

जांचकर्ता पूरी चेन की जांच कर रहे हैं, गैरकानूनी सामान के स्रोत से लेकर बॉर्डर पार उसके मूवमेंट तक, इलाके में ड्रग्स लेने, स्टोर करने और बांटने वाले लोगों तक. एजेंसी संदिग्ध नेटवर्क के पीछे के वित्तीय ढांचे का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है.

इसमें उन लोगों की पहचान करना शामिल है जिन्होंने हेरोइन खरीदने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसे दिए होंगे, स्थानीय लोगों को किए गए भुगतान का पता लगाना और यह जांच करना कि क्या नारकोटिक्स की तस्करी से हुई कमाई को बाद में दूसरे गैर-कानूनी कामों में लगाया गया था.

धन का पता लगाने पर जोर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पैसे को इधर-उधर करने के लिए अनौपचारिक और छिपे हुए वित्तीय माध्यमों पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं. पैसे के फ्लो का पता लगाने से जांचकर्ता को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि गिरफ्तार किए गए लोग सिर्फ कूरियर और वितरक थे या वे कई जगहों पर काम करने वाले एक बड़े नेटवर्क से जुड़े थे.

एक पारंपरिक ड्रग केस से आगे
यह जांच बॉर्डर इलाकों में नारकोटिक्स की तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के नजरिए में बड़े बदलाव को दिखाती है. हालांकि ड्रग्स की जब्ती को आम तौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाता रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ​​अब इस बात की तेजी से जांच कर रही हैं कि क्या गैर-कानूनी ड्रग्स के धंधे से होने वाली कमाई से दूसरे तरह के संगठित अपराध या आतंकवादी गतिविधि को समर्थन मिल सकता है.

जम्मू और कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास है और बॉर्डर पार से घुसपैठ और स्मगलिंग का इतिहास रहा है, ऐसे मेलजोल के लिए खास तौर पर कमजोर बना हुआ है.

उरी सेक्टर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नियंत्रण रेखा (LoC) पर है और बॉर्डर पार आने-जाने के रास्ते के तौर पर इसका ऐतिहासिक महत्व है. इसलिए, इस इलाके से चलने वाले किसी भी नारकोटिक्स कॉरिडोर का असर ड्रग के व्यापार से कहीं ज़्यादा हो सकता है. इसलिए एनसीबी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या संदिग्ध नेटवर्क की पहुंच पहले से मौजूद तस्करी के चैनल तक है और क्या उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल दूसरी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

नेटवर्क पर नजर रखना
बारामूला के तीन लोगों की गिरफ्तारी से जांचकर्ताओं को स्थानीय नेटवर्क के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद है. उनसे पूछताछ और जुड़े वित्तीय और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के विश्लेषण से जांचकर्ता को सप्लाई चेन के और सदस्यों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.

अधिकारी के अनुसार, जांच करने वाले कई जरूरी सवालों पर ध्यान देंगे, जैसे कि हेरोइन किसने सप्लाई की, यह जम्मू-कश्मीर में कैसे आई, इसकी मूवमेंट को किसने कोऑर्डिनेट किया, कंसाइनमेंट कहां जाना था और इसके वितरण से किसे वित्तीय फायदा होने वाला था.

एजेंसी गिरफ्तार आरोपियों से जुड़े संपर्क के बड़े नेटवर्क की भी जांच कर सकती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे अकेले काम कर रहे थे या भारत के बाहर बैठे हैंडलर्स के निर्देशों पर काम कर रहे थे.

कब कितनी ड्रग्स जब्त हुई

  • जम्मू-कश्मीर में नशीले पदार्थों की तस्करी करके नार्को आतंकवाद को बढ़ावा देने में विदेशी तत्व शामिल पाए गए.
  • जम्मू और कश्मीर में 2023 में 11,066 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं.
  • जम्मू और कश्मीर में 2024 में 5,708 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए है.
  • जम्मू और कश्मीर में 2025 में 4,491 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए है.

अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करना

  • जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए केंद्र शासित प्रदेश लेवल की जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की पिछली तिमाही मीटिंग में, नार्को इंटेलिजेंस और प्रवर्तन में अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने पर जोर दिया गया.
  • डीडीजी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में बीएसएफ, ईडी, आयकर, डीआरआई जम्मू और कश्मीर और जम्मू कश्मीर के ड्रग कंट्रोलर के साथ-साथ एएनटीएफ और आबकारी विभाग के अधिकारी शामिल हुए.
  • बैठक की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "चर्चा ड्रोन-आधारित ड्रग ड्रॉप और पंजाब लिंकेज, जम्मू-कश्मीर में सक्रिय शीर्ष 10 सिंडिकेट की पहचान, हवाला ऑपरेटरों, हॉटस्पॉट और नेटवर्क की मैपिंग, प्रवर्तन अंतराल की पहचान करने के लिए कम जब्ती वाले जिलों का विश्लेषण, नार्को अपराधियों के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच और यूटी लद्दाख में ड्रग परिदृश्य पर केंद्रित थी."

जम्मू-कश्मीर में ड्रग जब्ती के मामलों का डेटा
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में संसद में बताया है कि विदेशी तत्व जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जुटाने के लिए बॉर्डर पार से नारकोटिक्स भेजकर नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने में शामिल हैं.

ईटीवी भारत के पास मौजूद सरकारी डेटा के मुताबिक, ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2023 में जम्मू और कश्मीर में 11,066 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं, इसके बाद 2024 में 5,708 किलोग्राम और 2025 में 4,491 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए जाएंगे.

साल 2025 के दौरान, भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर 292 ड्रोन और मानव रहित एरियल व्हीकल भी जब्त किए गए हैं या बरामद किए गए हैं.

नशीले पदार्थों-आतंकवाद का गठजोड़
मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ की संभावना जांच के मुख्य पहलुओं में से एक के रूप में सामने आई है. सुरक्षा एजेंसियां ​​लंबे समय से इस बात को लेकर परेशान हैं कि गैर-कानूनी ड्रग ट्रैफिकिंग से होने वाली कमाई को ऐसी गतिविधियों में लगाया जा सकता है जिनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो.

“नेटवर्क को आतंक-वित्तपोषण चैनल के रूप में कैटेगरी में डालने से पहले एक साफ वित्तीय या ऑपरेशनल लिंक बनाने की ज़रूरत है." एनसीबी अधिकारी ने कहा, "इसलिए, मौजूदा जांच समय से पहले नतीजे निकालने के बजाय सबूत इकट्ठा करने पर फोकस है."

यह अंतर इसलिए जरूरी है क्योंकि नारकोटिक्स और आतंकवाद के बीच शक वाले कनेक्शन को वित्तीय रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन, गवाहों के बयान और दूसरे पक्के सबूतों से साबित करना जरूरी है.

नशीली दवाओं के खिलाफ व्यापक अभियान का हिस्सा
यह तेज जांच केंद्र सरकार के भारत को ड्रग-फ़्री बनाने और संगठित नशीले पदार्थों के नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के बड़े प्रयास के बीच हुई है.

जम्मू और कश्मीर के लिए चुनौती खास तौर पर मुश्किल है. ड्रग ट्रैफिकिंग मौजूदा आपराधिक नेटवर्क, खतरनाक या नजर रखने में मुश्किल इलाके और क्रॉस-बॉर्डर लिंकेज का फायदा उठा सकती है. साथ ही, इस इलाके में नशीले पदार्थों की उपलब्धता से घरेलू मांग पैदा होती है जो सप्लाई चेन को बनाए रख सकती है.

इसलिए, 5.16 किलो हेरोइन की जब्ती को प्रवर्तन की सफलता और एजेंसियों के सामने चुनौती के स्तर का संकेत माना जा सकता है.

अधिकारी के अनुसार, एनसीबी का तुरंत मकसद सिर्फ अलग-अलग खेप को रोकने के बजाय, पाकिस्तान पाकिस्तान स्थित आपूर्तिकर्ताओं की पहचान करके, स्थानीय वितरण ढांचे की मैपिंग करके, वित्तपोषकों का पता लगाकर और गैर-कानूनी फंड्स की मूवमेंट का पता लगाकर नेटवर्क को खत्म करना है.

अधिकारी ने आगे कहा, “अगर संदिग्ध लिंक साबित हो जाते हैं, तो यह केस जांच करने वालों को इस बारे में जरूरी जानकारी दे सकता है कि जम्मू और कश्मीर बॉर्डर पर मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क कैसे काम करते हैं और ड्रग से होने वाली कमाई संगठित अपराध और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों से कैसे जुड़ सकती है.”

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