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हेरोइन जब्ती से जम्मू-कश्मीर में संदिग्ध पाकिस्तान आधारित ड्रग-आतंक नेटवर्क पर रोशनी पड़ी

एनसीबी ने हेरोइन जब्ती कर पाकिस्तान आधारित ड्रग आतंक नेटवर्क पर जांच शुरू की. ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नशामुक्त भारत के आह्वान की पृष्ठभूमि में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर के माध्यम से संचालित एक संदिग्ध पाकिस्तान-आधारित नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला की अपनी जांच तेज कर दी है. जांचकर्ता अब तत्काल जब्ती से आगे बढ़कर वित्तपोषकों, स्थानीय सूत्रधारों और आतंकवाद के वित्तपोषण के साथ संभावित संबंधों की पहचान कर रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर पुलिस के पूर्व डायरेक्टर जनरल शेष पॉल वैद ने गुरुवार को ईटीवी भारत से कहा, "जांच करने वालों के लिए, नेटवर्क का पदक्रम तय करना बहुत जरूरी होगा. एक सफल जांच के लिए ऑपरेशनल स्तर पर गिरफ्तारी से आगे बढ़कर उन लोगों की पहचान करनी होगी जो ट्रैफिकिंग ऑपरेशन को वित्तपोषण और नियंत्रण करते हैं."

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईएसआई ड्रग्स और नारकोटिक्स के जरिए भी फंड जुटाने की कोशिश कर रही है.

वैद ने कहा, “एक ड्रग नेटवर्क जो काफी गैर-कानूनी कमाई करता है, वह आपराधिक और संभावित आतंकवादी नेटवर्क के लिए फंडिंग का एक दूसरा सोर्स दे सकता है, साथ ही स्थानीय सुविधाकर्ता का एक ग्रुप भी बना सकता है, जिनका इस्तेमाल दूसरे गैर-कानूनी कामों के लिए किया जा सकता है.” वैद ने दिसंबर 2016 से सितंबर 2018 तक जम्मू कश्मीर के डीजीपी के तौर पर काम किया.

गौरतलब है कि एनसीबी की जांच 5.16 किलो हेरोइन की जब्ती और बारामूला के तीन निवासियों की गिरफ्तारी के बाद हुई है. शुरुआती जांच से पता चला है कि एक संदिग्ध क्रॉस-बॉर्डर नेटवर्क है, जिसके जरिए नारकोटिक्स को स्थानीय चैनलों के जरिए बांटने से पहले जम्मू और कश्मीर में भेजा गया होगा.

शेष पॉल वैद (ETV Bharat)

एनसीबी के एक सीनियर अधिकारी के अनुसार, यह मामला इसलिए अहम है क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर में नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग, संगठित आपराधिक नेटवर्क और संभावित आतंकी वित्तपोषण के बीच बढ़ते मेल की ओर इशारा करता है.

जांचकर्ता पूरी चेन की जांच कर रहे हैं, गैरकानूनी सामान के स्रोत से लेकर बॉर्डर पार उसके मूवमेंट तक, इलाके में ड्रग्स लेने, स्टोर करने और बांटने वाले लोगों तक. एजेंसी संदिग्ध नेटवर्क के पीछे के वित्तीय ढांचे का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है.

इसमें उन लोगों की पहचान करना शामिल है जिन्होंने हेरोइन खरीदने और ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसे दिए होंगे, स्थानीय लोगों को किए गए भुगतान का पता लगाना और यह जांच करना कि क्या नारकोटिक्स की तस्करी से हुई कमाई को बाद में दूसरे गैर-कानूनी कामों में लगाया गया था.

धन का पता लगाने पर जोर देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क पैसे को इधर-उधर करने के लिए अनौपचारिक और छिपे हुए वित्तीय माध्यमों पर ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं. पैसे के फ्लो का पता लगाने से जांचकर्ता को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि गिरफ्तार किए गए लोग सिर्फ कूरियर और वितरक थे या वे कई जगहों पर काम करने वाले एक बड़े नेटवर्क से जुड़े थे.

एक पारंपरिक ड्रग केस से आगे

यह जांच बॉर्डर इलाकों में नारकोटिक्स की तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के नजरिए में बड़े बदलाव को दिखाती है. हालांकि ड्रग्स की जब्ती को आम तौर पर कानून लागू करने वाली एजेंसी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाता रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां ​​अब इस बात की तेजी से जांच कर रही हैं कि क्या गैर-कानूनी ड्रग्स के धंधे से होने वाली कमाई से दूसरे तरह के संगठित अपराध या आतंकवादी गतिविधि को समर्थन मिल सकता है.

जम्मू और कश्मीर, जो पाकिस्तान के पास है और बॉर्डर पार से घुसपैठ और स्मगलिंग का इतिहास रहा है, ऐसे मेलजोल के लिए खास तौर पर कमजोर बना हुआ है.

उरी सेक्टर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नियंत्रण रेखा (LoC) पर है और बॉर्डर पार आने-जाने के रास्ते के तौर पर इसका ऐतिहासिक महत्व है. इसलिए, इस इलाके से चलने वाले किसी भी नारकोटिक्स कॉरिडोर का असर ड्रग के व्यापार से कहीं ज़्यादा हो सकता है. इसलिए एनसीबी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या संदिग्ध नेटवर्क की पहुंच पहले से मौजूद तस्करी के चैनल तक है और क्या उसी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल दूसरी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है.

नेटवर्क पर नजर रखना

बारामूला के तीन लोगों की गिरफ्तारी से जांचकर्ताओं को स्थानीय नेटवर्क के बारे में सुराग मिलने की उम्मीद है. उनसे पूछताछ और जुड़े वित्तीय और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड के विश्लेषण से जांचकर्ता को सप्लाई चेन के और सदस्यों की पहचान करने में मदद मिल सकती है.

अधिकारी के अनुसार, जांच करने वाले कई जरूरी सवालों पर ध्यान देंगे, जैसे कि हेरोइन किसने सप्लाई की, यह जम्मू-कश्मीर में कैसे आई, इसकी मूवमेंट को किसने कोऑर्डिनेट किया, कंसाइनमेंट कहां जाना था और इसके वितरण से किसे वित्तीय फायदा होने वाला था.