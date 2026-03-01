सीमा पर ड्रोन से नशे की खेप! 4 बीडी में 1 किलो हेरोइन बरामद, फिर बड़ी साजिश नाकाम

ETV Bharat / bharat

भारत पाक सीमा पर नशे की खेप बरामद ( ETV Bharat Sri Ganganagar )

श्रीगंगानगर : अनूपगढ़ में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के बीच रविवार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी. 27 फरवरी को खाजूवाला के गांव 24 केएनडी में भारी मात्रा में हथियारों की खेप बरामद होने के बाद चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान रावला के गांव 4 बीडी में वन विभाग की भूमि पर दो पीले रंग के संदिग्ध पैकेट मिले. पैकेट खोलने पर उनमें से कुल एक किलो हेरोइन बरामद हुई. सूचना मिलते ही खाजूवाला के डीएसपी अमरजीत चावला और अनूपगढ़ के डीएसपी प्रशांत कौशिक सहित बीएसएफ के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पैकेट खोले गए, जिनमें से एक किलो हेरोइन बरामद कर जब्त कर ली गई. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठे नशा तस्करों ने ड्रोन के माध्यम से यह खेप भारतीय सीमा में गिराई है.