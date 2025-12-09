विटेंज कारों को सड़क पर दौड़ाने के लिए जुनून रखते हैं तरुण ठकराल, बना डाला म्यूजियम
जहां 15 साल पुरानी गाड़ी चलने में हांफने लगती हैं. वहीं 90 साल पुरानी गाड़ियों को भी चलाने का शौक रखते हैं तरुण ठकराल.
Published : December 9, 2025 at 6:45 AM IST
नई दिल्ली: कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन कुछ लोग अपने शौक को पूरा करने के साथ-साथ इतिहास रच रहे हैं और कुछ ने अपने शौक को राष्ट्रीय धरोधर बना लिया है. हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने अपने विटेंज गाड़ियों के शौक को म्यूजियम में तब्दील कर दिया है. सबसे बड़ी बात ये है कि म्यूजियम में रखी लगभग 60 गाड़ियां चलती भी हैं. इनके रखरखाव के लिए अलग से स्टाफ रखा गया है. प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स समय समय पर इनको मेंटेंन करते रहते हैं.
जहां आम लोग 15 साल पुरानी कारें नियमों के बोझ में सड़क पर नहीं उतार पाते हैं, वहीं तरुण ठकराल ने सरकारी अनुमति के साथ 1930 की पुरानी विंटेज कारों को न सिर्फ सुरक्षित रखा है बल्कि उन्हें फिर से जीवन देकर सड़क पर चलने लायक बनाया है. पुरानी चीजों से बचपन का लगाव आज उनके लिए एक मिशन बन गया है.
1930 से 1970 तक की विंटेज कारों का कलेक्शन, बनाया देश का पहला हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम
इतिहास को जिंदा रखने के मिशन में 1930 से 1970 तक की क्लासिक कारों को अपने जुनून और मेहनत से पुनर्जीवित कर उन्होंने देश का पहला हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम खड़ा किया. सरकार ने भी इस अनोखे प्रयास को सम्मान दिया और इसे वित्तीय सहयोग से समर्थन किया.
हेरिटेज म्यूजियम में क्या है?, 60 कारें वर्किंग कंडीशन में, 40 का रेस्टोरेशन जारी
हेरिटेज म्यूजियम दिल्ली से सटे गुरूग्राम के सोहना रोड पर स्थित है. ETV BHARAT से बातचीत में तरुण ठकराल ने बताया कि उनके पास कुल 100 से अधिक विंटेज गाड़ियां हैं, जिनमें से करीब 60 गाड़ियां वर्किंग कंडीशन में म्यूज़ियम में डिस्प्ले पर लगी हैं. खास बात यह है कि सभी कारें चाबी लगाते ही चलने की हालत में हैं. बाकी 40 गाड़ियों के रेस्टोरेशन का काम जारी है. तरुण ठकराल ने बताया कि उनके पास जो भी गाड़ियां हैं उनका एक इतिहास है. उनका सभी गाड़ियों के साथ अपने बच्चे जैसा लगाव है.
2013 में बनकर तैयार हुआ हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम
तरुण ठकराल ने बताया कि विंटेज कारों के प्रति उनके जुनून ने ही इस अनोखे और खास म्यूज़ियम का रास्ता तैयार किया. उन्होंने कहा कि मेरे शौक ने ही इस म्यूज़ियम को जन्म दिया. भारत में कहीं और ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम नहीं था, इसलिए जब मैंने अपने कलेक्शन को व्यवस्थित रूप देने का फैसला किया तो सबसे पहले सरकार से बात की. सरकार ने हमारे प्रयास को सराहा और वित्तीय मदद भी प्रदान की. इसके बाद दिसंबर 2013 में भव्य हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम अस्तित्व में आया.
विटेंज गाड़ियों का रखरखाव कितना मुश्किल, वर्किंग कंडीशन में कैसे रखी जाती है? समझते हैं
पुरानी कारों को फिर से जीवित करने का सफर आसान नहीं होता है. तरुण ठकराल कहते हैं कि इन गाड़ियों के पुर्जे भारत में मिलना बेहद मुश्किल है.
लंदन, अमेरिका से आते हैं गाड़ियों के पुर्जे
तरुण ठकराल बताते हैं कि इन विटेंज गाड़ियों के पुर्जे अमेरिका, लंदन व अन्य देशों से मंगवाते हैं. उसके बाद अच्छे व अनुभवी मैकेनिक ढूंढना पड़ता है जो इन विंटेज कारों की तकनीक समझते हों. ये पुरानी गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक नहीं, पूरी तरह मैकेनिकल होती हैं और अगर ठीक से रिस्टोर हो जाएं तो सालों-साल दिक्कत नहीं देतीं हैं.
गाड़ियों के मेंटेनेंस के लिए प्रोफेशन विंटेज कार मैकेनिक बुलाए जाते हैं
तरुण ने बताया कि पहले उनके पास अपने मैकेनिक हुआ करते थे, लेकिन अब वे प्रोफेशनल विंटेज कार मैकेनिक को बुलाते हैं. आज भी देश में ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो विंटेज गाड़ियों को अच्छे से समझते और प्यार से ठीक करते हैं.
'गाड़ी को ऐसे बचाया जैसे किसी इंसान को....' 1932 की Chevrolet phaeton मौत से वापस जिंदगी में आई
तरुण ठकराल ने अपने कलेक्शन की पहली कार को याद करते हुए बताया कि हमारी पहली गाड़ी 1932 की Chevrolet phaeton कार है, जिसका ताल्लुकात लाहौर प्रेसीडेंसी से है. इस कार के मालिक ने कार को राजस्थान के रामगढ़ में खुले में खड़े किया हुआ था. गर्मी से गाड़ी के टायर, रबर पार्ट्स और सीट पूरी तरह चल चुकी थी. बस एक ढांचा बचा था, लेकिन इंजन बचा हुआ था.
ढांचे को ट्रक पर लादा, अमेरिका से मंगाए पुर्जे, फूंक दी नई जान
उन्होंने उस कार को ट्रक पर दिल्ली लाकर उसकी विस्तृत लिस्ट तैयार की, पुर्ज़े अमेरिका से मंगवाए और करीब एक वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद कार दोबारा सड़क पर दौड़ने लगी. तरुण ठकराल कहते हैं कि ऐसा लगा जैसे एक मृत चीज को हमने फिर से जीवन दे दिया.
एक शख्स का जुनून बना राष्ट्रीय धरोहर
तरुण ठकराल का यह सफर सिर्फ कारों का संग्रह तक नहीं, बल्कि भारतीय ट्रांसपोर्ट के इतिहास को संरक्षित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है. पुरानी गाड़ियों में नई जान डालकर उन्होंने ऐसा संग्रहालय खड़ा किया है जो आने वाली पीढ़ियों को न सिर्फ भारत के ऑटोमोटिव इतिहास से रूबरू कराता है बल्कि बताता ये है कि जुनून और धैर्य मिलकर क्या-क्या कर सकते हैं.
बदलते दौर का अनुभव: कम ट्रैफिक से जाम वाले भारत तक:
पुरानी और नई दोनों दुनिया की गाड़ियों को बेहद करीब से देखने वाले तरुण ठकराल आज के ट्रांसपोर्ट बदलावों को लेकर कहते हैं कि पहले सड़कें छोटी थीं लेकिन गाड़ियां कम थीं, इसलिए ट्रैवल आसान था. आज सड़कें चौड़ी हैं गाड़ियां भी बहुत अधिक हैं, लेकिन कई शहरों में जाम ने हालात खराब कर दिए हैं. हालांकि वे यह भी मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने गाड़ियों को सुरक्षित व आरामदायक बनाया है. ब्रेकिंग सिस्टम से लेकर कंफर्ट फीचर्स तक आज का दौर काफी उन्नत है.
तरुण ठकराल की कहानी ये बताती है कि जब लगन सच्ची हो, तो समय, साधन और सीमाएं कोई बाधा नहीं बनतीं हैं. पुरानी कारों में नई जान डालकर उन्होंने साबित किया कि शौक सिर्फ मनोरंजन नहीं कभी-कभी वह इतिहास बचाने का रास्ता भी बन जाता है.
ये भी पढ़ें- नोएडा में विटेंज कार में BAR बनाकर सड़क पर परोसी शराब, पुलिस को ख़बर लगी तो 4 को किया गिरफ्तार
ये भी पढ़ें- दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही हैं राजा-महाराजाओं के दौर की गाड़ियां, रतन टाटा के भाई जिमी टाटा भी पहुंचे