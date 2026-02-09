ETV Bharat / bharat

हेरिटेज फूड्स ने प्रोडक्ट में मक्खन की कमी के बारे में गुमराह करने वाले दावे का खंडन किया

अमरावती: हेरिटेज फूड्स ने इस दावे का खंडन किया है कि उसके प्रोडक्ट में मक्खन नहीं होता है और इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया है. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जे. संबामूर्ति ने रविवार को एक बयान में कहा कि एक अखबार में प्रकाशित लेख जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा में हेरिटेज फूड्स द्वारा बनाए गए दही में मक्खन की मात्रा कम है, यह पूरी तरह से गलत है.

उन्होंने साफ किया कि हेरिटेज फूड्स सबसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है. उसका अपने प्रोडक्ट में मक्खन की मात्रा कम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि अखबार ने उपभोक्ता और पाठकों को गुमराह करने के इरादे से झूठा लेख प्रकाशित किया. पिछले साल 18 दिसंबर को जारी नोटिस के संबंध में हेरिटेज फूड्स ने गुरुग्राम में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की और स्टे ऑर्डर हासिल किया.

ट्रिब्यूनल ने जांच पूरी होने तक पेनल्टी पर रोक लगाने का भी आदेश दिया. हेरिटेज फूड्स एक ऐसी प्रक्रिया अपनाती है जो अपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती. उन्होंने कहा, 'यह उच्चतम मानकों का पालन करता है.' हेरिटेज स्टेटमेंट के मुख्य बिंदु ये हैं:

सैंपल कलेक्शन में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया.