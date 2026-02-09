ETV Bharat / bharat

हेरिटेज फूड्स ने प्रोडक्ट में मक्खन की कमी के बारे में गुमराह करने वाले दावे का खंडन किया

COO जे सांबा मूर्ति ने कहा कि कंपनी ने गुरुग्राम फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की और पेनल्टी पर स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया.

प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 9, 2026 at 1:36 PM IST

2 Min Read
अमरावती: हेरिटेज फूड्स ने इस दावे का खंडन किया है कि उसके प्रोडक्ट में मक्खन नहीं होता है और इसे झूठा प्रोपेगेंडा बताया है. कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जे. संबामूर्ति ने रविवार को एक बयान में कहा कि एक अखबार में प्रकाशित लेख जिसमें दावा किया गया है कि हरियाणा में हेरिटेज फूड्स द्वारा बनाए गए दही में मक्खन की मात्रा कम है, यह पूरी तरह से गलत है.

उन्होंने साफ किया कि हेरिटेज फूड्स सबसे हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है. उसका अपने प्रोडक्ट में मक्खन की मात्रा कम करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है. उन्होंने कहा कि अखबार ने उपभोक्ता और पाठकों को गुमराह करने के इरादे से झूठा लेख प्रकाशित किया. पिछले साल 18 दिसंबर को जारी नोटिस के संबंध में हेरिटेज फूड्स ने गुरुग्राम में फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की और स्टे ऑर्डर हासिल किया.

ट्रिब्यूनल ने जांच पूरी होने तक पेनल्टी पर रोक लगाने का भी आदेश दिया. हेरिटेज फूड्स एक ऐसी प्रक्रिया अपनाती है जो अपने अलग-अलग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करती. उन्होंने कहा, 'यह उच्चतम मानकों का पालन करता है.' हेरिटेज स्टेटमेंट के मुख्य बिंदु ये हैं:

सैंपल कलेक्शन में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया.

टेस्टिंग के लिए सैंपल इकट्ठा करने में सही प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया. उस प्रक्रिया में कई कमियां थी.

लैब रिपोर्ट के अनुसार एसएनएफ का लेवल तय स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा पाया गया.

इससे साफ पता चलता है कि हेरिटेज का बटरफैट परसेंटेज कम करके कमर्शियल फायदा कमाने का कोई इरादा नहीं था.

किसी को भी उस गुमराह करने वाले और दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिसका मकसद हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है.

