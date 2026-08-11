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पीएम मोदी के होमटाउन वडनगर में हेरिटेज ऑटो रिक्शा पहल शुरू, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास

पीएम मोदी के होमटाउन वडनगर में हेरिटेज ऑटो रिक्शा पहल शुरू ( images Creadit by Gujarat Information )

गांधीनगर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'वडनगर हेरिटेज ऑटो रिक्शा पहल' शुरू की गई है. इसके तहत शहर के पुराने ऑटो-रिक्शा को नया और ऐतिहासिक स्वरूप दिया जा रहा है. राज्य सरकार ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर वडनगर को वर्ल्ड-क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के लिए कई कल्याण और विकास योजनाएं लागू कर रही है. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी इन कोशिशों में शामिल हो रहे हैं, जिससे पर्यटन विकास को और बढ़ावा मिल रहा है. इस पहल के तहत, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GSFC) ने अपने सीएसआर फंड से, वडनगर में पुराने ऑटो रिक्शा को एक आकर्षक नया लुक देने के लिए एक खास पहल की है, जो शहर के समृद्ध इतिहास और ऐतिहासिक विरासत को दिखाता है. वडनगर हेरिटेज ऑटो प्रोजेक्ट को राज्य पर्यटन विभाग और परिवहन विभाग द्वारा जरूरी परिवहन सहायता (लॉजिस्टिक सपोर्ट) दिया जा रहा है.