YearEnder 2025: न्यू ईयर पर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? दिल्ली के करीब ये हैं पॉकेट फ्रेंडली हिल स्टेशन
अगर आप न्यू ईयर पर कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है.
Published : December 26, 2025 at 6:49 AM IST
शहजाद आबिद की रिपोर्ट
नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत पहाड़ों की शांति के साथ करने से बेहतर क्या हो सकता है? लेकिन अक्सर यह ख्याल शिमला और नैनीताल की भीड़ और महंगे होटलों की वजह से अधूरा रह जाता है. इस बार अपनी योजना बदलिए! दिल्ली के आसपास फैले ऐसे अनछुए हिल स्टेशन हैं, जो आपको बजट में ही एक शानदार और शांत वेकेशन देने के लिए तैयार हैं.
दरअसल, नया साल मनाने के लिए दिल्ली-एनसीआर के लोग ज्यादातर पहाड़ों का रुख करते हैं. मसूरी, नैनीताल, शिमला और मनाली जैसे लोकप्रिय हिल स्टेशन पर इन दिनों काफी भीड़ देखी जाती है. बढ़ती भीड़ के चलते होटल के दाम भी आसमान पर पहुंच जाते हैं. अगर आप न्यू ईयर पर कम बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. दिल्ली के पास कई ऐसे ऑफबीट हिल स्टेशन से जहां पर आप अपने परिवार के साथ न्यू ईयर मना सकते हैं. यहां बजट हिस्ट्री ऑप्शंस भी मौजूद हैं जोकि आपकी ट्रिप को बेहद फायदमंद बना देंगी. देखिए ईटीवी भारत की ये खास रिपोर्ट...
पेशे से ट्रैवलर प्रतीक कौशिक भारत समेत अब तक कुल 29 देश का भ्रमण कर चुके हैं. प्रति कौशिक बताते हैं कि अब लोग भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशन पर घूमने के बजाय ऑफ बीट क्षेत्र में घूमने ज्यादा पसंद करते हैं. पहले देखा जाता था कि लोग शिमला, मनाली, नैनीताल आदि अधिक जाया करते थे, लेकिन अब देखा जाता है कि लोग अधिकतर ऑफ बीट और रिमोट इलाकों को घूमने के लिए चुनते हैं. बीते 5 सालों में ऑफबीट क्षेत्र में घूमने और नेचर के करीब जाने का ट्रेंड काफी बड़ा है.
ट्रैवलर प्रति कौशिक बताते हैं, अब लोग अधिकतर बजट ट्रैवल करते हैं. अधिकतर लोग लग्जरी होटल में ठहरने के बजाय होमस्टे में ठहरते हैं. लोकल फूड ओर लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं वहां के लोकल लोगों से बात करते हैं. दिल्ली एनसीआर के पास कई ऐसी ऑफबीट इलाके हैं जोकि न्यू ईयर मनाने के लिए बेहतरीन विकल्प है.
कसौली, हिमाचल प्रदेश
कसौली हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित हिल स्टेशन है. कसौली दिल्ली से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है. दिल्ली से कसौली का सफर तय करने में निजी वाहन से तकरीबन 6 घंटे का वक्त लगता है. कसौली में मंकी पॉइंट, मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, कसौली बापटिस्ट चर्च और गिलबर्ट ट्रेल मुख्य अट्रैक्शंस है. कसौली में बजट होमस्टे से लेकर लग्जरी होटल मौजूद है. दो से 3 दिन के ट्रिप के दौरान आप कसौली को अच्छे से एक्सप्लोरर कर सकते हैं. कसौली में हल्की बर्फबारी भी होती है. ऐसे में आप स्नोफॉल का भी लोक उठा सकते हैं.
कानाताल, उत्तराखंड
अगर आप सुकून से अपनी छुट्टियों का मजा लेना चाहते हैं तो कानाताल आपके लिए सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है. कानाताल, उत्तराखंड क्रांतिकारी गढ़वाल जिले में स्थित एक बेहद सुंदर गांव है. कानाताल प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. कानाताल में घूमने की कई ऐसी जगह है जो कि आपको प्रकृति के और करीब ले जाती हैं. कौड़ियां फॉरेस्ट रेंज और इको पार्क यहां का मुख्य आरक्षण है. ठंड के मौसम में आप काणाताल में कैंपिंग और बोनफायर का भी लुत्फ उठा सकते हैं. काणाताल में कई बजट स्टे मौजूद है जहां पर अब आप अपने परिवार के साथ ठहर सकते हैं. काणाताल दिल्ली से तकरीबन 270 किलोमीटर दूर है. 6 घंटे की ड्राइव कर आप काणाताल पहुंच सकते हैं.
चकराता, उत्तराखंड
देहरादून के पास स्थित चकराता एडवेंचर और नेचर लवर के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन है. दिल्ली से चकराता की दूरी तकरीबन 210 किलोमीटर है. जिसे आप अपने वहां से तकरीबन साढ़े घंटे में पूरा कर सकते हैं. अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट है. टाइगर फॉल ट्रैक, देवबन ट्रैक, मोरी टॉप ट्रक समेत ऊंचे व्यू प्वाइंट्स
यहां घूमने लायक है. सर्दियों के मौसम में चकराता में बर्फ पड़ती है ऐसे में न्यू ईयर के दौरान आपका घूमने का मजा दोगुना हो सकता है. अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो चकराता में हॉस्टल या होमस्टे बुक कर सकते हैं. इसके अलावा यहां पर बजट होटल और लग्जरी होटल का विकल्प भी मौजूद है.
नरकंडा, हिमाचल
अगर आप नया साल शांत माहौल में मनाना चाहते हैं तो नरकंडा आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है. नरकंडा शिमला से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है. दिल्ली से नारकंडा का सफर तय करने में तकरीबन 8 घंटे लगते हैं. न्यू ईयर पर आप शिमला और नारकंडा का ट्रिप प्लान कर सकते हैं. दिल्ली से शिमला पहुंचकर एक-दो दिन शिमला घूमने के बाद आप शिमला से नारकंडा जा सकते हैं. नारकंडा में सर्दियों के मौसम में सड़के बर्फ से ढक जाती हैं. यहां आप स्नोफॉल के साथ-साथ कई प्रकार की स्नो एक्टिविटीज को भी इंजॉय कर सकते हैं.
लैंसडाउन, उत्तराखंड
उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा लैंसडाउन भीड़ से दूर खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है. दिल्ली से लैंसडाउन की दूरी तकरीबन 6 घंटे की है. लैंसडाउन में आप टिप इन टॉप प्वाइंट, भुल्ला ताल लेक, सेंट मैरी चर्च, भालूगढ़ वॉटरफॉल घूमने के साथ संतोषी माता मंदिर और दुर्गा देवी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं. लैंसडाउन में कई छोटे और बड़े ट्रैक भी मौजूद हैं जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ जा सकते हैं. लैंसडाउन में भी ठहरने के लिए कई बजट ऑप्शंस के साथ-साथ लग्जरी होटल मौजूद हैं.
याद रखिए, एक यादगार छुट्टी की कीमत हमेशा भीड़ और महंगे होटलों से नहीं तय होती. इस बार नए साल की खुमारी को इन ऑफबीट जगहों की शांति में उतारिए. यहां आपको न केवल बर्फ से ढके पहाड़ मिलेंगे, बल्कि अपने परिवार के साथ कुछ खास पलों को भी जीने का मौका मिलेगा, वो भी बिना अपनी जेब पर बोझ डाले. तो देर किस बात की? अपना बैग पैक करें और इन छुपे हुए खज़ानों की ओर निकल पड़ें!
