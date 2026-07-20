जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे रोचक परंपरा है हेरा पंचमी, मां लक्ष्मी से जुड़ी है रथ का पहिया तोड़ने की अनूठी परंपरा
आखिर माता लक्ष्मी ने भगवान जगन्नाथ के रथ को क्यों तोड़ दिया. बड़ी रोचक परंपरा है.
Published : July 20, 2026 at 7:30 PM IST
पुरी: भगवान जगन्नाथ पुरी में इंसानी लीलाएं कर रहे हैं. रथ यात्रा के दिन महाप्रभु जगन्नाथ अपनी प्यारी पत्नी महालक्ष्मी को छोड़कर अपने भाई-बहनों के साथ अपनी मौसी के घर आए हैं. वहीं देवी मां लक्ष्मी गुस्से में नंदीघोष का रथ का पहिया तोड़ देंगी.
यह पावन दिन देवी महालक्ष्मी के रूठने और मनाने और भगवान जगन्नाथ के प्रति उनके प्रेम और नाराजगी को अनूठे धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है.
अनोखी हेरा पंचमी
महाप्रभु श्रीमंदिर छोड़कर 9 दिनों के लिए श्रीगुंडिचा मंदिर गए थे. पुराणों के अनुसार, देवी लक्ष्मी अपनी बड़ी बहन देवी बिमला से महाप्रभु श्रीजगन्नाथ को वापस श्रीमंदिर लाने की सलाह लेती हैं. यह खास रस्म रथ यात्रा के पांचवें दिन होती है, जो आषाढ़ शुक्ल की छठी तारीख होती है. परंपरा के अनुसार, देवी बिमला उन्हें मंदिर लाने के लिए खास मोह चूर्ण देकर गुंडिचा मंदिर की यात्रा करने की सलाह देती हैं.
हेरा पंचमी पर, मंदिर के खजाने में मौजूद देवी लक्ष्मी को महाजन सेवक साड़ी, गहनों वगैरह से सजाते हैं. बाद में, वह एक खास पालकी में घंटी, कहली और छतरी के साथ गुंडिचा घर जाती हैं. वहां मां लक्ष्मी की खास पूजा की जाती है. महाप्रभु की शाम की धूप के बाद, क्योंकि डेढ़ाशुरा श्री बलभद्र आडप मंडप में मौजूद हैं, मां लक्ष्मी भगवान श्री जगन्नाथ की ओर देखती हैं.
हेरा पंचमी के बारे में चुनारा सेवायत शरत मोहंती का कहना है कि, भगवान जगन्नाथ अपनी पत्नी का का गुस्सा जानते हुए, उसे खुश करने के लिए उसे आकर्षक माला देते हैं. लेकिन, उनकी नाराजगी कम नहीं होती. वह गुंडिचा घर, नकाचना गेट और गोहिरी साही की तरफ़ बड़ी सड़क से मंदिर लौटती हैं.
पौराणिक कथा के मुताबिक, लौटते समय भगवती लक्ष्मी नंदीघोष रथ के पास गईं और गुस्से में रथ का एक हिस्सा तोड़ देती हैं. हालांकि, भगवती लक्ष्मी ने गुस्से में भगवान जगन्नाथ का रथ तो तोड़ दिया, लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद, उन्हें पछतावा हुआ और वे मंदिर लौट आईं.
उन्होंने आगे कहा कि, महाप्रभु सच में देवी बिमला के दिए मंत्र से मंत्रमुग्ध हो गए थे. अब वे अडप मंडप में नहीं ठहरना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से वापस लौटने का प्रस्ताव रखते हैं. इसके बाद, महाप्रभु के आदेश के बाद, रथ को दक्षिण की ओर मोड़ दिया गया और बहुदा यात्रा की तैयारी शुरू हो गई. महाप्रभु का यह सिद्धांत दिखाता है कि शादीशुदा जिंदगी में सम्मान और गर्व के कई झगड़ों के बावजूद, पति-पत्नी को एक-दूसरे को समझना चाहिए और उन्हें सुलझाना चाहिए और एक-दूसरे के प्रति समर्पित रहना चाहिए.
वहीं दूसरी ओर इससे महालक्ष्मी की नाराजगी खत्म नहीं होती. नीलाद्रि के दिन भी जब बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा दर्शन करके मंदिर जाते हैं तो लक्ष्मी अभिमान में सिंह द्वार बंद कर देती हैं. फिर, मंदिर में प्रवेश से पहले महाप्रभु द्वारा लक्ष्मी को रसगुल्ले खिलाकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं.
इससे पता चलता है कि महाप्रभु श्रीजगन्नाथ अपने सिद्धांतों में उतने ही अद्वितीय हैं जितने मानवीय कार्यकलाप हैं. जगन्नाथ संस्कृति सिखाती है कि पति-पत्नी के बीच मान-सम्मान और अभिमान का समाधान कैसे किया जाए.
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