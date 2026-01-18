ETV Bharat / bharat

भारतीय पासपोर्ट हुआ और पावरफुल, रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, सिंगापुर टॉप पर बरकरार

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसर्च के अनुसार, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में "सबसे पावरफुल" बना हुआ है. जबकि भारत 80वें पायदान पर आ गया है.

HENLEY PASSPORT INDEX 2026 India Climbs To 80th rank with visa-free travel to 55 countries
भारतीय पासपोर्ट हुआ और पावरफुल, रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, सिंगापुर टॉप पर बरकरार (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 18, 2026 at 4:02 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: पासपोर्ट रैंकिंग में भारत ने पांच स्थान की छलांग लगाई है. 85वें स्थान से सुधार करके 80वें स्थान पर आ गया है. ताजा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसर्च के अनुसार, भारत 2026 में दुनिया भर में 80वें स्थान पर होगा, और भारतीय पासपोर्ट पर 55 देशों में वीजा-फ्री यात्रा कर सकेंगे, जो अब अल्जीरिया और नाइजर के बराबर है. 2025 में भारत 85वें स्थान पर था.

हेनले एंड पार्टनर्स ने बताया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स IATA के खास टिमैटिक डेटा पर आधारित है और पासपोर्ट को इस आधार पर रैंक करता है कि उनके होल्डर कितनी जगहों पर बिना वीजा के जा सकते हैं. खास बात है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इस साल अपनी 20वीं वर्षगांठ मना रहा है.

भारतीय पासपोर्ट
भारतीय पासपोर्ट (Getty Images)

हेनले एंड पार्टनर्स के चेयरमैन और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के क्रिएटर डॉ. क्रिश्चियन एच. कैलिन ने बताया, "पिछले 20 वर्षों में, ग्लोबल मोबिलिटी काफी बढ़ी है, लेकिन इसके फायदे अलग-अलग तरह से नहीं बंटे हैं. आज, पासपोर्ट विशेषाधिकार मौके, सुरक्षा और आर्थिक हिस्सेदारी को बनाने में अहम भूमिका निभाता है, और बढ़ती औसत पहुंच इस सच्चाई को छिपा रही है कि आवाजाही के फायदे दुनिया के सबसे अधिक आर्थिक रूप से ताकतवर और राजनीतिक रूप से स्थिर देशों के बीच ही तेजी से बढ़ रहे हैं."

इस ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर, सिंगापुर दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है, जिसके जरिये 192 देशों या जगहों की बिना वीजा के यात्रा की जा सकती है. वहीं, दूसरी तरफ, अफगानिस्तान एक बार फिर सबसे आखिरी पायदान पर है, जिसके पासपोर्ट होल्डर बिना वीजा के सिर्फ 24 जगहों पर जा सकते हैं.

भारतीय पासपोर्ट
भारतीय पासपोर्ट (Getty Images)

दूसरे स्थान पर जापान और दक्षिण कोरिया
पासपोर्ट रैंकिंग में जापान और दक्षिण कोरिया 2026 में संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं, दोनों देशों के पासपोर्ट धारकों को 188 डेस्टिनेशन तक वीजा-फ्री एक्सेस प्राप्त है, जिससे ग्लोबल मोबिलिटी रैंकिंग में टॉप पर एशिया का लंबे समय से चला आ रहा दबदबा और मजबूत होता है. डेनमार्क, लक्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड 186 डेस्टिनेशन तक बिना वीजा के पहुंच के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जो 10 यूरोपीय देशों के एक ग्रुप से आगे हैं जो चौथे नंबर पर हैं.

हालांकि, उच्च-स्तर पर यूरोप का दबदबा है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात UAE (5th), न्यूजीलैंड (6th), ऑस्ट्रेलिया (7th), कनाडा (8th), और मलेशिया (9th) जैसे खास अपवाद शामिल हैं.

अमेरिका पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप 10 में वापस आ गया है. वहीं, UK (ब्रिटेन) की रैंकिंग में भी गिरावट आई है. पिछले साल दोनों देशों ने वीजा-फ्री एक्सेस में अपना सबसे बड़ा सालाना नुकसान दर्ज किया, जिसमें क्रमशः सात और आठ डेस्टिनेशन कम हो गए.

पिछले दो दशकों में वेनेजुएला और वानुअतु के बाद अमेरिकी की रैंकिंग में तीसरी सबसे बड़ी गिरावट आई है, जो चौथे स्थान से गिरकर 10वें पायदान पर आ गया है, जबकि ब्रिटेन 2006 में तीसरे स्थान से 2026 में सातवें स्थान पर आ गया है.

पिछले दो दशकों में पश्चिमी बाल्कन और पूर्वी यूरोप के देशों ने भी काफी तरक्की की है, जिसमें अल्बानिया सबसे आगे है, जो पासपोर्ट इंडेक्स में 36 पायदान ऊपर चढ़कर 43वें स्थान पर आ गया है. यूक्रेन 34 पायदान ऊपर चढ़कर (30वें स्थान पर) आ गया है, उसके बाद सर्बिया (30 पायदान की छलांग के साथ 34वें स्थान पर), उत्तर मैसेडोनिया (27 पायदान की छलांग के साथ 38वें स्थान पर), और बोस्निया और हर्जेगोविना (+29) और जॉर्जिया (+26) ने बड़ी छलांग लगाई है, जो अब संयुक्त रूप से 42वें स्थान पर हैं. कुल मिलाकर, ये सुधार क्षेत्रीय एकीकरण और मुख्य पार्टनर्स के साथ करीबी तालमेल के प्रभाव को दिखाता है.

चीन रैंकिंग में 59वें नंबर पर
चीन के पासपोर्ट से 81 जगहों पर बिना वीजा के पहुंचा जा सकता है, जो रैंकिंग में 59वें नंबर पर है. पावरफुट पासपोर्ट की रैंकिंग में सऊदी अरब 54वें नंबर पर है. दक्षिण अफ्रीका 48वें नंबर पर है, जिसके पासपोर्ट धारक बिना वीजा के 101 जगहों पर पहुंच सकते हैं.

बांग्लादेश और पाकिस्तान निचले पायदान पर
बांग्लादेश 95वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 37 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल एक्सेस देता है. हालांकि यह अभी भी दुनिया में सबसे निचले पायदान पर है. अफगानिस्तान पासपोर्ट रैंकिंग में 101वें नंबर पर है और 24 जगहों पर वीजा-फ्री ट्रैवल प्रदान करता है. पाकिस्तान इस रैंकिंग में 98वें नंबर पर है.

