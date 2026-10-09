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शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से पहले हेमकुंड साहिब में बर्फबारी, चांदी की तरह चमकीं वादियां

हेमकुंड साहिब में जमकर हुई बर्फबारी ( Photo-ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. सिखों के प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब में गुरुवार देर रात से ही रुक-रुककर हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण चारों तरफ कुदरत का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. कपाट बंद होने के ठीक पहले हुई इस बर्फबारी से पूरा गुरुद्वारा परिसर, लक्ष्मण मंदिर और आसपास की ऊंची वादियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं.

जनपद चमोली में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है. जोशीमठ क्षेत्र में देर रात से बारिश जारी रही, जबकि हेमकुंड साहिब, बदरीनाथ धाम और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली की ऊंची चोटियों पर जमकर बर्फबारी हुई. बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली. सुबह मौसम साफ होने और धूप खिलने के बाद बर्फ से ढकी चोटियां चांदी की तरह चमकती नजर आईं. इन खूबसूरत नजारों की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता को बयां कर रही हैं.