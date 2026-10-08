मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार आज, पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर
रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार आज पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा.
Published : October 8, 2026 at 7:49 AM IST|
Updated : October 8, 2026 at 8:24 AM IST
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार आज उनके पति शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा. झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रूपी सोरेन का पार्थिव शरीर गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 9:00 बजे रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा. पूरे झामुमो परिवार की ओर से उन्होंने रूपी सोरेन को अंतिम जोहार और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और पद्म विभूषण शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का कल बुधवार को निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थीं और रांची के हिल व्यू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण 18 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
अस्पताल में उनकी सेहत में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा था. मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उन्हें कई बार वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखना पड़ा. हालांकि 6 अक्टूबर को उनकी सेहत में सुधार हुआ था, लेकिन 7 अक्टूबर को अचानक उनकी हालत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वह ठीक नहीं हो सकीं. रूपी सोरेन के निधन के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर दौड़ गई है. विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
रूपी सोरेन मूल रूप से सरायकेला के चांडिल की रहने वाली थीं. 1962 में उनकी शादी शिबू सोरेन से हुई थी. शादी से पहले उनका नाम रूपी किस्कू था. उन्होंने गुरुजी के संघर्ष के दिनों में भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने तीन बेटों स्वर्गीय दुर्गा सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन तथा अपनी बेटी अंजनी सोरेन की परवरिश की. जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखने के बावजूद, उन्होंने कभी भी अपनी सादगी या अपने मजबूत मूल्यों का त्याग नहीं किया.
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