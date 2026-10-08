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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार आज, पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन ( Etv Bharat )

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन का अंतिम संस्कार आज उनके पति शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में किया जाएगा. झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि स्वर्गीय रूपी सोरेन का पार्थिव शरीर गुरुवार, 8 अक्टूबर 2026 को सुबह 9:00 बजे रामगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव नेमरा ले जाया जाएगा, जहां दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा. पूरे झामुमो परिवार की ओर से उन्होंने रूपी सोरेन को अंतिम जोहार और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां और पद्म विभूषण शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन का कल बुधवार को निधन हो गया. वह लंबे समय से बीमार थीं और रांची के हिल व्यू अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. उन्हें सांस लेने में तकलीफ के कारण 18 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.