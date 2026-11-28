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SPECIAL: आर्थिक चुनौतियों के बीच हेमंत सरकार ने पूरे किए दो साल, जानिए रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्यों आमने सामने हैं पक्ष- विपक्ष

ग्राफिक्स इमेज ( ETV BHARAT )

रांची: 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाने का काम किया था. चुनावी मैदान में भारी सफलता मिलने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 27 नवंबर 2024 को राज्य में लगातार दूसरी बार जेएमएम-कांग्रेस-राजद की सरकार बनी.

हेमंत सरकार 2.0 के कामकाज पर नजर