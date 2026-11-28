SPECIAL: आर्थिक चुनौतियों के बीच हेमंत सरकार ने पूरे किए दो साल, जानिए रिपोर्ट कार्ड को लेकर क्यों आमने सामने हैं पक्ष- विपक्ष
झारखंड में हेमंत सरकार के दो साल पूरे हो गए हैं. सरकार के कामकाज को लेकर सत्तापक्ष- विपक्ष आमने सामने हैं. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 28, 2026 at 3:06 PM IST
रांची: 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड की जनता ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए लगातार दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार बनाने का काम किया था. चुनावी मैदान में भारी सफलता मिलने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 27 नवंबर 2024 को राज्य में लगातार दूसरी बार जेएमएम-कांग्रेस-राजद की सरकार बनी.
हेमंत सरकार 2.0 के कामकाज पर नजर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने अपने कार्यकाल के दो साल पूरे कर लिए हैं. हेमंत सरकार 2.0 के कामकाज पर यदि नजर दौड़ाई जाए, तो इन कालखंड में अधिकांश समय केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक मुद्दों पर विवाद होता रहा. केंद्र द्वारा 'मनरेगा' में बदलाव के बाद MMDR के जरिए राज्य की खनिज संपदा पर सेस लगाने पर प्रतिबंध से झारखंड जैसे राज्य को भारी आर्थिक क्षति होने का आरोप लगने लगे. इन सबके बीच राज्य सरकार अपनी आंतरिक संसाधनों के जरिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में जुटी रही.
MMDR को लेकर केंद्र सरकार से रार
राज्य की खनिज संपदा पर राज्य सरकार ने सेस लगाया, जिससे भारी भरकर राजस्व मिलना शुरू हुआ, लेकिन MMDR के जरिए केंद्र ने इस पर ब्रेक लगाकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया. हालांकि इसका राज्य सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र के जरिए प्रस्ताव लाकर विरोध प्रकट की, लेकिन तब तक देर हो चुका थीं और MMDR बिल ने कानून का रूप ले लिया. अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरबाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है. इस तरह से राज्य को सालाना लगभग 13,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान की आशंका है.
भ्रष्टाचार एवं अन्य मुद्दे पर जूझती रही हेमंत सरकार
झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज के मुद्दे पर हेमंत सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर बनी रही है. इस दौरान शराब घोटाले से लेकर JPSC- JSSC की परीक्षा में अनियमितता का मामला सुर्खियों में रहा. भ्रष्टाचार के कारण राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी को जेल तक जाना पड़ा. सबसे ज्यादा किरकिरी सरकार की जुलाई-अगस्त 2026 के छात्र आंदोलन के दौरान रही.
भर्ती परीक्षा की कानूनी लड़ाई जारी
हालांकि राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अनियमितताओं और गड़बड़ियों के आरोपों के बीच JSSC-CGL, JPSC और आउटसोर्स एजेंसी TDPL से जुड़ी कई भर्ती परीक्षाओं को एक साथ रद्द करने का फैसला लिया. हालांकि रद्द कुछ परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन अभी भी कानूनी लड़ाई जारी है. इन सबके बीच सरकार को बड़ा झटका मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से लगा.
सत्तापक्ष ने सफल तो विपक्ष ने कार्यकाल को फ्लॉप बताया
हेमंत सरकार@2.0 को सत्तारूढ़ JMM-कांग्रेस-राजद ने सफल बताते हुए केंद्र पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है. सरकार में शामिल कांग्रेस का मानना है कि यदि केंद्र आर्थिक रूप से सहयोग करती रहती, तो बीते 2 सालों में हम सफल नहीं बल्कि बेमिसाल की श्रेणी में होते.
विकास कार्यों में उल्लेखनीय कार्य: कांग्रेस
प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा कि विपरीत परिस्थिति में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में बनी सरकार ने विकास कार्यों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, एक तरफ केंद्र की अपेक्षा और सौतेलापन के कारण लगातार आर्थिक चोट देने का काम किया जा रहा है, जिसके वजह से राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ा है, इसके बावजूद सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं.
विपक्ष ने की सरकार की आलोचना
इधर, प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी ने झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, छात्रों को नौकरी नहीं देने समेत कई मुद्दों पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि 2 सालों में राज्य में विकास कुछ भी नहीं हुआ है.
जनजातीय महिलाओं के साथ 'ज्यादती': बीजेपी
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि जिस तरह से झारखंड में जनजातीय महिलाओं के साथ 'ज्यादती' हो रही है और सरकार चुप है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है, वह सबके सामने हैं और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है. ऐसे में इस सरकार के कामकाज का आकलन क्या किया जा सकता है, यह पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है.
व्यवसाय जगत ने नीतियों को जमीन पर उतारने की दी सलाह
हेमंत सरकार@ 2.0 कार्यकाल में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, हालांकि जितनी तेजी से इस जमीन पर उतारे जाने की उम्मीद की जा रही थी, उस तरह से हुआ नहीं है. शायद यही वजह है कि इस पर सवाल उठने लगे हैं. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का मानना है कि हेमंत सरकार के 2 साल के कार्यकाल में काफी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसके तहत आईटी पार्क, भवन नियमितीकरण संशोधन, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर आदि शामिल हैं. इसके अलावा सरकार ने कई नीतियां बनाई है जिस पर सुझाव लिए जा रहे हैं.
नीतियों को क्रियान्वयन करना जरूरी
उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्य विशेषकर पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जिस तरह से नीतियां बनती हैं और प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा राज्य पीछे छूट रहा है. जब तक किसी भी नीति को आप जमीन पर नहीं उतारते हैं और उतारने में देरी करते हैं, तो इसका समय समुचित लाभ नहीं मिलता है. ऐसे में यहां के जो युवा हैं या व्यवसाय वर्ग हैं, उन्हें इस सरकार से जो अबुआ सरकार है उससे काफी उम्मीदें हैं कि राज्य के हित में जो पॉलिसी है उसे जमीन पर उतारे.
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