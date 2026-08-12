Jharkhand Student Protest: छात्रों के आंदोलन को लेकर अब सरकार की आगे की क्या होगी रणनीति, कैसे निकलेगा समाधान?
झारखंड में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए, राज्य सरकार समाधान की दिशा में काम कर रही है. रिपोर्ट: भुवन किशोर झा.
Published : August 12, 2026 at 8:22 PM IST
रांची: झारखंड में चल रहा छात्रों का आंदोलन सरकार के लिए गले की हड्डी बन गई है. छात्र पिछले 20 दिनों से लगातार विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद कोई समाधान नहीं निकल पाया है. राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा डाले छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, वे वहां से नहीं हटेंगे.
विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस लाठीचार्ज के बाद, विरोध कर रहे JPSC-JSSC छात्रों ने घोषणा की है कि जब तक CBI जांच की घोषणा नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. उनका कहना है कि सरकार दमनकारी रवैये से उन्हें डराने की कोशिश कर रही है, जो होने वाला नहीं है. छात्र TDPL कंपनी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने और इस मामले की CBI जांच की मांग कर रहे हैं.
छात्रों के विरोध-प्रदर्शन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. सरकार युवाओं के आक्रोश को कम करने के लिए उनकी मांगों को लेकर बने गतिरोध को जल्द से जल्द सुलझाना चाहती है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को लेकर चिंतित है और उनकी जायज मांगों को पूरा करने के लिए गंभीर है.
सरकार और छात्रों के बीच बातचीत रही बेनतीजा
गौरतलब हो कि छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सरकार की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, जिसमें चार मंत्री शामिल थे. इस प्रतिनिधिमंडल ने छात्रों से कई राउंड की बातचीत की. लेकिन कोई हल नहीं निकला. छात्र टीडीपीएल एजेंसी द्वारा कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने और गड़बड़ियों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग कर रहे हैं.
वहीं सरकार कुछ परीक्षाएं रद्द करने को तैयार है, वहीं बाकी परीक्षाओं को रद्द करने के बजाए सरकार उसकी जांच को तैयार है. हालांकि, सरकार सभी गड़बड़ियों की जांच झारखंड पुलिस की सीआईडी से कराने पर सहमत है. वहीं छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं.
कई राउंड की बातचीत के बाद जब कोई हल नहीं निकला, तो 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा घेराव किया. इस दौरान पुलिस की ओर से छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. कई छात्र घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं. फिर भी छात्रों ने अपना आंदोलन जारी रखा है.
पूरे मामले पर आंदोलन कर रहे छात्र पीयूष कहते हैं कि सीएम ने 14वीं जीपीएससी पीटी, 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर दी है. उन्हें अब एक कदम और बढ़ना चाहिए. उन्हें टीडीपीएल द्वारा ली गई परीक्षाओं को भी रद्द करना चाहिए. इनमें मुख्य रूप से 11वीं-13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फूड सेफ्टी ऑफिसर, सीडीपीओ, सिविल जज भर्ती परीक्षा, सहायक प्रोफेसर की पात्रता से जुड़ी झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की रेगुलर परीक्षा, असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की बैकलॉग परीक्षा, जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा शामिल है.
आंदोलनरत छात्र का दावा है कि इनसभी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुईं हैं. सरकार की जांच में भी कई बात सामने आ रहीं हैं. पीयूष कहते हैं कि अगर परीक्षा प्रणाली दूषित है तो इसपर सुप्रीम कोर्ट की साल 2006 की साफ गाइडलाइन है कि ऐसी परीक्षाएं रद्द की जा सकतीं हैं.
सरकार को है छात्रों की चिंता - वित्त मंत्री
लाठीचार्ज के बाद छात्रों का आक्रोश बढ़ गया है. जिसके बाद अब आगे क्या समाधान हो सकता है, इसपर विचार किया जा रहा है. इसे लेकर झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर कहते हैं कि छात्र का मुख्य कर्तव्य पढ़ाई करना है, और सरकार मानती है कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए. उनके साथ अनुचित व्यवहार नहीं होना चाहिए. आंदोलन के कारण जो समय बर्बाद हो रहा है उसे लेकर भी चिंता है. उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई उचित निर्णय सामने आएगा, जिससे आंदोलन समाप्त हो जाएगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि हालांकि सरकार छात्रों की मांगों का समर्थन कर सकती है, लेकिन वह इस विरोध को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाए गए एजेंडे के साथ नहीं जुड़ सकती. इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है. वित्त मंत्री ने बताया कि 10 अगस्त को विधानसभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने थे, जिसमें पूरक बजट पर चर्चा की अवधि बढ़ाने की योजना भी शामिल थी. मुख्यमंत्री भी छात्रों से जुड़े मुद्दों पर बात करने के लिए सहमत हो गए थे. उम्मीद थी कि उस दिन सदन में इस मामले पर महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी. हालांकि, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सत्र में शामिल नहीं हुए.
'भाजपा नहीं चाहती खत्म हो छात्रों का आंदोलन'
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि छात्रों का आंदोलन खत्म हो. इसके बजाय, उसका उद्देश्य कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाना है. छात्रों की सीबीआई जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि परिणाम पर भरोसा रखे. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पहले से ही जांच कर रही है और अगर उस प्रक्रिया से कोई नतीजा नहीं निकलता है, तब कहने की बात होगी. जैसे केंद्र सरकार अपनी एजेंसी CBI पर भरोसा करती है, वैसे ही राज्य सरकार को अपनी जांच एजेंसी पर भरोसा है.
उन्होंने बताया कि जिस तरह से पूर्व चेयरमैन समेत 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. CID इसकी निष्पक्ष जांच कर रही है. लगातार नई बातें सामने आ रही हैं, साफ तौर पर दिखाती है कि जांच किस तेजी से आगे बढ़ रही है. ऐसे में सीबीआई जांच की मांग क्यों?
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर उन्होंने कहा कि पूरी जांच CID के अधिकार क्षेत्र में आती है और छात्रों को भरोसा दिलाया कि उन्हें न्याय मिलेगा.
छात्रों के साथ वार्ता के दूसरे दौर का इंतजार - मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
आंदोलनरत छात्रों से वार्ता कर समाधान का रास्ता तलाशने में जुटे राज्य सरकार के मंत्रियों को अभी भी उम्मीद है कि कोई बीच का रास्ता निकल जाएगा और छात्रों का आंदोलन खत्म हो जाएगा. मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार अभी भी छात्रों के साथ बातचीत के दूसरे दौर का इंतजार कर रही है.
उन्होंने याद दिलाया कि बातचीत के दूसरे दौर के बाद छात्र यह कहकर चले गए थे कि वे आपस में विचार-विमर्श करेंगे और सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है. इस बीच, सरकार ने आगे की बातचीत के लिए कई बार न्योता दिया है और उनका मानना है कि अगर बातचीत फिर से शुरू होती है, तो कोई समाधान निकल सकता है.
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