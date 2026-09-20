ETV Bharat / bharat

Special: झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार कितनी गंभीर, कोविड काल के बाद अबतक क्या-क्या आए बदलाव

झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने कई वादे किए थे, उनकी जमीनी हकीकत क्या है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

MIGRANT LABOURER
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 8:14 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड से बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है. इनका असली दर्द कोविड काल में सामने आया था. तब हेमंत सोरेन सरकार ने मजदूरों को घर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन के साथ-साथ विशेष विमान की सुविधा तक मुहैया कराई थी.

तब सरकार की खूब तारीफ हुई थी. उसी दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि तमाम प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर सरकारी मदद पहुंचायी जा सके. लेकिन सरकार के ही आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं.

झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार कितनी गंभीर (Etv Bharat)

रांची में सजती हैं मजदूरों की मंडियां, योजनाओं का पता नहीं

इन सवालों की तसदीक मजदूरों से बेहतर कौन कर सकता है. राजधानी रांची के तमाम व्यस्त चौक-चौराहों पर हर दिन मजदूरों की मंडी लगती है. हाथ में कुदाल-खंती और करनी-पाटा लिए कुशल और अकुशल मजदूर पहुंचते हैं. रांची के दूर-दराज के प्रखंडों के साथ-साथ लोहरदगा जिला से भी काम की तलाश में आते हैं. राह ताकते हैं. कोई आए और काम कराने ले चले. सप्ताह में चार दिन भी काम मिल गया तो समझ लो किस्मत अच्छी थी.

MIGRANT LABOURER
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

रोज की जद्दोजहद झेल रहे ज्यादातर मजदूरों को नहीं पता कि उनके लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रहीं हैं. सवाल पूछने पर भीतर का दर्द कड़वे शब्दों के साथ बाहर आने लगता है. मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जॉब कार्ड बनवाने वालों का कहना है कि इससे कभी कोई काम नहीं मिला.

MIGRANT LABOURER
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

हेमंत सरकार दे रही है श्रमिकों को सम्मान : झामुमो

आश्चर्य की बात है कि मजदूरों के मसले पर श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है. हालांकि, झामुमो प्रवक्ता कहते हैं कि हेमंत सरकार ही है जो प्रवासी श्रमिकों की चिंता कर रही है. प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है. उसी आधार पर हर जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी. पूर्व की किसी भी सरकार ने मजदूरों की इतनी फिक्र नहीं की. ऊपर से केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने पर लगी हुई है.

MIGRANT LABOURER
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

सीएम के निर्देश का भी नहीं हो रहा तामिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 जून 2026 को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा की थी. देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करने को कहा था.

MIGRANT LABOURER
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

सीएम ने तीन माह के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों का डाटा श्रमिक पोर्टल पर डालने को कहा था. खुद सरकार ने कोविड काल के दौरान दावा किया था कि दूसरे प्रदेशों से 10 लाख से ज्यादा श्रमिकों को झारखंड वापस लाया गया था. लेकिन कोविड काल को गुजरे छह वर्ष बीत गये और अबतक महज 2,23,146 प्रवासी मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है.

MIGRANT LABOURER
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

श्रमिकों के लिए क्या कर रही है हेमंत सरकार

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रवासी श्रमिकों के डाटा तैयार करने की. इसके लिए अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना का संचालन किया जा रहा है. साथ ही झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना का गठन किया गया है. इसके तहत पांच राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र स्थापित करने की कवायद चल रही है, जो उस राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों में गये मजदूरों के साथ जोनल को-ऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा.

यह भी पढ़ें:

झारखंड से आए प्रवासी मजदूर की तमिलनाडु में पीट-पीटकर हत्या, मामले में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार

सूरत में प्रवासी मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, शव के पहुंचते ही गांव में मचा बवाल

प्रवासी श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन और मुआवजे का मामला, जयराम महतो के सवाल पर मंत्री का जवाब, राशि बढ़ाने के लिए सीएम से होगी बात

TAGGED:

MIGRANT LABOURER
HEMANT GOVERNMENT
झारखंड प्रवासी श्रमिक
प्रवासी मजदूर
JHARKHAND MIGRANT LABOURER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.