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Special: झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार कितनी गंभीर, कोविड काल के बाद अबतक क्या-क्या आए बदलाव

रोज की जद्दोजहद झेल रहे ज्यादातर मजदूरों को नहीं पता कि उनके लिए कौन-कौन सी योजनाएं चल रहीं हैं. सवाल पूछने पर भीतर का दर्द कड़वे शब्दों के साथ बाहर आने लगता है. मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जॉब कार्ड बनवाने वालों का कहना है कि इससे कभी कोई काम नहीं मिला.

इन सवालों की तसदीक मजदूरों से बेहतर कौन कर सकता है. राजधानी रांची के तमाम व्यस्त चौक-चौराहों पर हर दिन मजदूरों की मंडी लगती है. हाथ में कुदाल-खंती और करनी-पाटा लिए कुशल और अकुशल मजदूर पहुंचते हैं. रांची के दूर-दराज के प्रखंडों के साथ-साथ लोहरदगा जिला से भी काम की तलाश में आते हैं. राह ताकते हैं. कोई आए और काम कराने ले चले. सप्ताह में चार दिन भी काम मिल गया तो समझ लो किस्मत अच्छी थी.

रांची में सजती हैं मजदूरों की मंडियां, योजनाओं का पता नहीं

झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार कितनी गंभीर (Etv Bharat)

तब सरकार की खूब तारीफ हुई थी. उसी दौरान सरकार ने भरोसा दिलाया था कि तमाम प्रवासी मजदूरों का डाटा तैयार किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर सरकारी मदद पहुंचायी जा सके. लेकिन सरकार के ही आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं.

रांची: झारखंड से बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन करते हैं, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है. इनका असली दर्द कोविड काल में सामने आया था. तब हेमंत सोरेन सरकार ने मजदूरों को घर वापस लाने के लिए विशेष ट्रेन के साथ-साथ विशेष विमान की सुविधा तक मुहैया कराई थी.

हेमंत सरकार दे रही है श्रमिकों को सम्मान : झामुमो

आश्चर्य की बात है कि मजदूरों के मसले पर श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी बात करने को तैयार नहीं है. हालांकि, झामुमो प्रवक्ता कहते हैं कि हेमंत सरकार ही है जो प्रवासी श्रमिकों की चिंता कर रही है. प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है. डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है. उसी आधार पर हर जरूरी सहायता पहुंचाई जाएगी. पूर्व की किसी भी सरकार ने मजदूरों की इतनी फिक्र नहीं की. ऊपर से केंद्र सरकार राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने पर लगी हुई है.

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सीएम के निर्देश का भी नहीं हो रहा तामिल

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 जून 2026 को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा की थी. देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करने को कहा था.

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सीएम ने तीन माह के भीतर सभी प्रवासी मजदूरों का डाटा श्रमिक पोर्टल पर डालने को कहा था. खुद सरकार ने कोविड काल के दौरान दावा किया था कि दूसरे प्रदेशों से 10 लाख से ज्यादा श्रमिकों को झारखंड वापस लाया गया था. लेकिन कोविड काल को गुजरे छह वर्ष बीत गये और अबतक महज 2,23,146 प्रवासी मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है.

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श्रमिकों के लिए क्या कर रही है हेमंत सरकार

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रवासी श्रमिकों के डाटा तैयार करने की. इसके लिए अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूरों के सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना का संचालन किया जा रहा है. साथ ही झारखंड राज्य प्रवासी सुलभ सहायता योजना का गठन किया गया है. इसके तहत पांच राज्यों में प्रवासी सहायता केंद्र स्थापित करने की कवायद चल रही है, जो उस राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों और क्षेत्रों में गये मजदूरों के साथ जोनल को-ऑर्डिनेटर की तरह काम करेगा.

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