जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, संकट में सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी!
जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के फैसले से सैकड़ों सरकारी कर्मियों की नौकरी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : August 18, 2026 at 1:20 AM IST
रांचीः हेमंत कैबिनेट की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का कड़ा फैसला लिया गया है. झारखंड सरकार के इस निर्णय से एक झटके में सरकारी नौकरी कर रहे हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं.
TDPL के जिम्मे थीं JPSC की 10 परीक्षाएं
जानकारी के मुताबिक, TDPL को JPSC की कुल 10 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन से जोड़ा गया है. इनमें नियमित और बैकलॉग भर्तियों के साथ कई अहम प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं.
- संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा – रेगुलर.
- संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा – बैकलॉग.
- संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (PT) – इसमें 14वीं JPSC PT भी शामिल.
- सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा.
- सहायक लोक अभियोजक (APP) – बैकलॉग.
- सहायक लोक अभियोजक (APP) – रेगुलर.
- इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज भर्ती परीक्षा.
- परियोजना प्रबंधक भर्ती परीक्षा.
- बॉयलर इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा.
- झारखंड पात्रता परीक्षा (JET).
JSSC की 5 बड़ी परीक्षाएं भी TDPL के जिम्मे
- झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (JGGLCCE).
- झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा.
- झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा.
- झारखंड वनरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा.
- झारखंड PGT शिक्षक नियुक्ति परीक्षा.
30 दिसंबर 2025 को सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को मिली थी नियुक्ति
30 दिसंबर 2025 को JSSC CGL-2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जिन छह महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की गई थी. इनमें 847 सहायक सचिवालय पदाधिकारी (ASO), 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 4 प्लानिंग असिस्टेंट, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो शामिल हैं.
कानूनी लड़ाई और काफी जद्दोजहद के बाद नियुक्ति पाने में सफल रहे इन अभ्यर्थियों में कई ऐसे हैं, जिन्होंने दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने प्रदेश में नौकरी की शुरुआत की थी. आज सरकार के इस फैसले के बाद उनके चेहरे पर छायी उदासी साफ झलक रहा था. बता दें कि कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने GGLCCE भर्ती परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी, 2024 को आयोजित की थी.
हेमंत सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर जिस तरह से फैसले लिए उसके बाद झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. सबसे ज्यादा परेशान जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर सरकार के विभागों में महीनों से काम कर रहे कर्मचारी दिख रहे थे.
मुख्यमंत्री के समक्ष उनके द्वारा लिखित आवेदन देकर गुहार भी लगाई गई और परीक्षा को रद्द नहीं करने का आग्रह किया गया लेकिन सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इस परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय लिया. इसके बाद इस परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए करीब 2000 लोग एक झटके में सड़क पर आ गए. सरकार के इस फैसले से नाराज कर्मचारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कहते हुए मंगलवार को आंदोलन की रूपरेखा तय करने का निर्णय लिया.
इसे भी पढ़ें- सीएम की घोषणा के बाद जेएसएससी सीजीएल सफल कर्मियों का हंगामा, कहा- भीड़तंत्र जीत गया
इसे भी पढ़ें- लगभग 25 दिन के संघर्ष के बाद छात्रों में खुशी, बोले— यह आंदोलन की जीत
इसे भी पढ़ें- सीजीएल समेत टीडीपीएल की सभी परीक्षाएं रद्द करने का सरकार का फैसला, मुख्यमंत्री ने की घोषणा