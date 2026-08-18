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जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द, संकट में सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरी!

जानकारी के मुताबिक, TDPL को JPSC की कुल 10 महत्वपूर्ण परीक्षाओं के आयोजन से जोड़ा गया है. इनमें नियमित और बैकलॉग भर्तियों के साथ कई अहम प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं.

रांचीः हेमंत कैबिनेट की ओर से जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का कड़ा फैसला लिया गया है. झारखंड सरकार के इस निर्णय से एक झटके में सरकारी नौकरी कर रहे हजारों लोग सड़क पर आ गए हैं.

30 दिसंबर 2025 को सीजीएल सफल अभ्यर्थियों को मिली थी नियुक्ति

30 दिसंबर 2025 को JSSC CGL-2023 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को एतिहासिक मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था. नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जिन छह महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियां की गई थी. इनमें 847 सहायक सचिवालय पदाधिकारी (ASO), 288 कनीय सचिवालय सहायक, 170 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, 4 प्लानिंग असिस्टेंट, 191 प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, 249 प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और 178 अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो शामिल हैं.

कानूनी लड़ाई और काफी जद्दोजहद के बाद नियुक्ति पाने में सफल रहे इन अभ्यर्थियों में कई ऐसे हैं, जिन्होंने दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरी को छोड़कर अपने प्रदेश में नौकरी की शुरुआत की थी. आज सरकार के इस फैसले के बाद उनके चेहरे पर छायी उदासी साफ झलक रहा था. बता दें कि कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने GGLCCE भर्ती परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी, 2024 को आयोजित की थी.

हेमंत सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाकर जिस तरह से फैसले लिए उसके बाद झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. सबसे ज्यादा परेशान जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर सरकार के विभागों में महीनों से काम कर रहे कर्मचारी दिख रहे थे.

जेएसएससी सीजीएल सफल अभ्यर्थियों का हंगामा (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के समक्ष उनके द्वारा लिखित आवेदन देकर गुहार भी लगाई गई और परीक्षा को रद्द नहीं करने का आग्रह किया गया लेकिन सरकार ने कठोर निर्णय लेते हुए इस परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय लिया. इसके बाद इस परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए करीब 2000 लोग एक झटके में सड़क पर आ गए. सरकार के इस फैसले से नाराज कर्मचारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कहते हुए मंगलवार को आंदोलन की रूपरेखा तय करने का निर्णय लिया.

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