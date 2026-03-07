बिजली के तार से पक्षी को हटाने की मदद में दोनों हाथ गंवाए, हाई कोर्ट का 54.49 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

ETV Bharat / bharat

Jammu and Kashmir High Court
जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट (ETV Bharat)
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सांबा के एक वेल्डर को 54 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है. घटना में वह बिजली के तार में फंसे एक पक्षी को निकालने में बिजली विभाग के लाइनमैन की मदद कर रहा था. इसी दौरान वेल्डर को बिजली का तेज झटका लगा था और उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे.

जस्टिस एम ए चौधरी ने सांबा जिले के दारूई गांव के रहने वाले शाम लाल की रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए, विद्युत विकास विभाग के अधिकारियों को उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे याचिकाकर्ता हमेशा के लिए अक्षम हो गया.

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विद्युत विकास विभाग के कमिश्नर-सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर (M&RE), जम्मू, और अधिशाषी अभियंता, एम एंड आरई डिवीजन सांबा के जरिए मिलकर 23 सितंबर, 2013 से वसूली तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 54,49,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

याचिका के अनुसार, ज्ञान चंद का बेटा शाम लाल 6 सितंबर 2012 को अपने गांव में एक छोटी सी वेल्डिंग की दुकान चला रहा था, जब यह हादसा हुआ.

दोपहर करीब 12:30 बजे, विद्युत विकास विभाग के एक स्थानीय लाइनमैन, बिशंबर दास, उनके पास आए और हाई-टेंशन बिजली की लाइन में फंसे एक पक्षी को हटाने में मदद मांगी. याचिकाकर्ता ने शुरू में मना कर दिया. लेकिन, लाइनमैन ने कथित तौर पर जोर दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि बिजली की सप्लाई काट दी गई है. इस भरोसे पर भरोसा करके शाम लाल खंभे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया. जैसे ही शाम लाल ने स्ट्रक्चर से जुड़े मेटल एंगल को छुआ, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा, क्योंकि लाइन अभी भी चालू थी. इससे वह सीढ़ी से नीचे गिर गया. वहीं बिजली का झटका लगने से उसके दोनों हाथ और बांहें बुरी तरह जल गईं.

हादसे के बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया और बाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया. उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें कई जटिलताएं हुईं और उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी.

लंबे इलाज के बावजूद डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ काटने पड़े. बाद में मेडिकल रिकॉर्ड ने उन्हें 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता सर्टिफाई कर दिया. दुर्घटना के बाद पुलिस ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 287 और 337 के तहत पुलिस स्टेशन सांबा में एफआईआर संख्या 172/2012 दर्ज की. जांच के बाद, लाइनमैन बिशंबर दास के खिलाफ लापरवाही से चोट लगने के लिए सेक्शन 287 और 338 आपीसी के तहत चार्जशीट फाइल की गई. हाई कोर्ट ने कहा कि इन तथ्य को उत्तरदाताओं ने मना नहीं किया.

शाम लाल ने भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें ब्याज के साथ 71,06,672 रुपये का मुआवजा मांगा गया, और कहा कि यह दुर्घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एक ट्रेंड वेल्डर था, जिसके पास आईटीआई से डिप्लोमा था और एक्सीडेंट से पहले वह अपने वेल्डिंग के काम से हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाता था.

याचिका में यह भी कहा गया कि परिवार ने चिकित्सा उपचार पर 5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए और डॉक्टरों ने कृत्रिम अंग लगाने की सलाह दी, जिनकी कीमत लगभग 4.96 लाख रुपये प्रति जोड़ा थी. कोर्ट को बताया गया कि दोनों हाथ कटने से उसकी रोजी-रोटी और आजादी खत्म हो गई.

उत्तरदाताओं ने लापरवाही से इनकार किया और कहा कि याचिकाकर्ता खुद ही हाई-टेंशन पोल पर चढ़ा था. सरकारी वकीलों ने कहा कि रिट याचिका जारी रखने योग्य नहीं है क्योंकि विवाद में विवादित तथ्य शामिल थे और याचिकाकर्ता के पास सिविल केस के जरिए दूसरा उपाय था.

उन्होंने 2011 के सरकारी आदेश नंबर 328-पीडीडी के तहत एक सरकारी स्कीम का भी जिक्र किया, जो बिजली दुर्घटनाओं के लिए अनुग्रह राहत देती है. इस स्कीम के तहत, चोट की गंभीरता के आधार पर मुआवजा 30,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक होता है.

राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के अपने कार्यों के कारण दुर्घटना हुई और इसलिए वह अनुग्रह राशि राहत का भी हकदार नहीं है.

जस्टिस चौधरी ने राज्य की आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ऐसे मामलों में रिट अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.

जज ने चीजें खुद बोलती हैं के सिद्धांत (res ipsa loquitur) का जिक्र किया, जिसके तहत लापरवाही तब मानी जाती है जब कोई दुर्घटना ऐसे हालात में होती है, जब नुकसान पहुंचाने वाला हथियार अधिकारियों के कंट्रोल में होता है. जस्टिस चौधरी ने अपने 10 पेज के फैसले में कहा, "रिस इप्सा लोक्विटुर के सिद्धांत के तहत लापरवाही तब मानी जाती है जब नुकसान पहुंचाने वाला साधन प्रतिवादियों के कंट्रोल में था."

जज ने आगे कहा कि लाइनमैन के खिलाफ अपराधिक केस और चार्जशीट ने लापरवाही के दावे को मजबूती से साबित किया है.

रिकॉर्ड में यह मानने के लिए काफी सबूत हैं कि लाइनमैन बिशंबर दास की लापरवाही की वजह से याचिकाकर्ता को चोटें आईं, जिससे वह हमेशा के लिए अपंग हो गया... जिसकी लापरवाही के लिए, सभी उत्तरदाताओं नुकसान के बदले मुआवज़ा देने के लिए जिम्मेदार हैं.

कोर्ट ने माना कि शाम लाल की चोटों ने असल में एक वेल्डर के तौर पर उसका करियर खत्म कर दिया था. जस्टिस चौधरी ने कहा, "इसलिए, याचिकाकर्ता वेल्डिंग का वह काम नहीं कर सकता जो वह एक्सीडेंट होने से पहले कर रहा था और यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने बिजली के झटके की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे, यह कहा जा सकता है कि उसे 100 प्रतिशत कार्यात्मक विकलांगता हुई है और भविष्य की आय का भी नुकसान हुआ है."

क्योंकि आय का कोई आय का दस्तावेजी प्रमाण नहीं था, इसलिए कोर्ट ने 2012 में कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का इस्तेमाल करके उनकी कमाई का अंदाजा लगाया, जो 6,000 रुपये प्रति महीना थी.

सुप्रीम कोर्ट के बताए गए गुणक विधि का इस्तेमाल करके और भविष्य की संभावनाओं को जोड़कर, कोर्ट ने अलग-अलग हेड्स के तहत गणना किए गए मुआवजे को कैलकुलेट किया. हाई कोर्ट ने एक्सीडेंट के बाद याचिकाकर्ता को हुए नुकसान के कई पहलुओं पर विचार करके मुआवजे का हिसाब लगाया.

कोर्ट ने उनकी स्थायी विकलांगता और वेल्डिंग का काम जारी न रख पाने को ध्यान में रखते हुए, भविष्य में होने वाली आय के नुकसान का अंदाजा 16,12,800 रुपये लगाया. साथ ही, इलाज के दौरान हुए मेडिकल खर्च के लिए 1,08,272 रुपये देने का भी आदेश दिया.

दोनों हाथ खोने के जीवन भर के असर को समझते हुए, कोर्ट ने आर्टिफिशियल अंगों के लिए 29,78,400 रुपये दिए. कोर्ट ने कहा कि समय के साथ कृत्रिम अंग को बदलने की जरूरत होगी और याचिकाकर्ता के जीवनकाल में तीन जोड़ी कृत्रिम अंगों की ज़रूरत का अनुमान लगाया.

इसके अलावा, कोर्ट ने अटेंडेंट चार्ज के लिए 1,00,000 रुपये की इजाजत दी, यह मानते हुए कि याचिकाकर्ता को रोजाना के कामों में मदद की जरूरत होगी. कोर्ट ने मेडिकल विजिट और रिकवरी से जुड़े खर्चों को देखते हुए, ट्रांसपोर्टेशन और स्पेशल डाइट के लिए 50,000 रुपये और दिए.

एक्सीडेंट की वजह से हुए बहुत ज्यादा फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा के लिए, दर्द और तकलीफ के लिए Rs 3,00,000 दिए गए, जबकि जिंदगी की सुविधाओं के नुकसान के लिए Rs 3,00,000 और दिए गए, जो याचिकाकर्ता की आजादी से जीने और काम करने की काबिलियत में आए बड़े बदलावों को दिखाता है.

कुल मिलाकर, कोर्ट ने तय किया कि याचिकाकर्ता कुल 54,49,500 रुपये के मुआवजे का हकदार है. याचिका को मंजूरी देते हुए कोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को मिलकर रकम देने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने कहा, "याचिकाकर्ता को 54,49,500 रुपये का मुआवजा पाने का हक है... जो लाइनमैन बिशंबर दास की लापरवाही से हुए बिजली हादसे में उसे हुई विकलांगता के लिए उत्तरदाताओं को मिलकर और अलग-अलग देना होगा." कोर्ट ने 2013 में याचिका फाइल करने की तारीख से लेकर राशि का भुगतान होने तक 9 प्रतिशत सालाना सामान्य ब्याज देने का भी आदेश दिया.

