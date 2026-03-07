ETV Bharat / bharat

बिजली के तार से पक्षी को हटाने की मदद में दोनों हाथ गंवाए, हाई कोर्ट का 54.49 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने सांबा के एक वेल्डर को 54 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है. घटना में वह बिजली के तार में फंसे एक पक्षी को निकालने में बिजली विभाग के लाइनमैन की मदद कर रहा था. इसी दौरान वेल्डर को बिजली का तेज झटका लगा था और उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे.

जस्टिस एम ए चौधरी ने सांबा जिले के दारूई गांव के रहने वाले शाम लाल की रिट याचिका पर फैसला सुनाते हुए, विद्युत विकास विभाग के अधिकारियों को उस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिससे याचिकाकर्ता हमेशा के लिए अक्षम हो गया.

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर राज्य को विद्युत विकास विभाग के कमिश्नर-सेक्रेटरी, चीफ इंजीनियर (M&RE), जम्मू, और अधिशाषी अभियंता, एम एंड आरई डिवीजन सांबा के जरिए मिलकर 23 सितंबर, 2013 से वसूली तक 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 54,49,500 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया.

याचिका के अनुसार, ज्ञान चंद का बेटा शाम लाल 6 सितंबर 2012 को अपने गांव में एक छोटी सी वेल्डिंग की दुकान चला रहा था, जब यह हादसा हुआ.

दोपहर करीब 12:30 बजे, विद्युत विकास विभाग के एक स्थानीय लाइनमैन, बिशंबर दास, उनके पास आए और हाई-टेंशन बिजली की लाइन में फंसे एक पक्षी को हटाने में मदद मांगी. याचिकाकर्ता ने शुरू में मना कर दिया. लेकिन, लाइनमैन ने कथित तौर पर जोर दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि बिजली की सप्लाई काट दी गई है. इस भरोसे पर भरोसा करके शाम लाल खंभे तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया. जैसे ही शाम लाल ने स्ट्रक्चर से जुड़े मेटल एंगल को छुआ, उसे जोरदार बिजली का झटका लगा, क्योंकि लाइन अभी भी चालू थी. इससे वह सीढ़ी से नीचे गिर गया. वहीं बिजली का झटका लगने से उसके दोनों हाथ और बांहें बुरी तरह जल गईं.

हादसे के बाद उन्हें पहले जिला अस्पताल सांबा ले जाया गया और बाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जम्मू में स्थानांतरित कर दिया गया. उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें अमृतसर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उन्हें कई जटिलताएं हुईं और उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी.

लंबे इलाज के बावजूद डॉक्टरों को उसके दोनों हाथ काटने पड़े. बाद में मेडिकल रिकॉर्ड ने उन्हें 100 प्रतिशत स्थायी विकलांगता सर्टिफाई कर दिया. दुर्घटना के बाद पुलिस ने रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 287 और 337 के तहत पुलिस स्टेशन सांबा में एफआईआर संख्या 172/2012 दर्ज की. जांच के बाद, लाइनमैन बिशंबर दास के खिलाफ लापरवाही से चोट लगने के लिए सेक्शन 287 और 338 आपीसी के तहत चार्जशीट फाइल की गई. हाई कोर्ट ने कहा कि इन तथ्य को उत्तरदाताओं ने मना नहीं किया.

शाम लाल ने भारत के संविधान के आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में अर्जी दी, जिसमें ब्याज के साथ 71,06,672 रुपये का मुआवजा मांगा गया, और कहा कि यह दुर्घटना बिजली विभाग की लापरवाही के कारण हुई. उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता एक ट्रेंड वेल्डर था, जिसके पास आईटीआई से डिप्लोमा था और एक्सीडेंट से पहले वह अपने वेल्डिंग के काम से हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाता था.

याचिका में यह भी कहा गया कि परिवार ने चिकित्सा उपचार पर 5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए और डॉक्टरों ने कृत्रिम अंग लगाने की सलाह दी, जिनकी कीमत लगभग 4.96 लाख रुपये प्रति जोड़ा थी. कोर्ट को बताया गया कि दोनों हाथ कटने से उसकी रोजी-रोटी और आजादी खत्म हो गई.

उत्तरदाताओं ने लापरवाही से इनकार किया और कहा कि याचिकाकर्ता खुद ही हाई-टेंशन पोल पर चढ़ा था. सरकारी वकीलों ने कहा कि रिट याचिका जारी रखने योग्य नहीं है क्योंकि विवाद में विवादित तथ्य शामिल थे और याचिकाकर्ता के पास सिविल केस के जरिए दूसरा उपाय था.

उन्होंने 2011 के सरकारी आदेश नंबर 328-पीडीडी के तहत एक सरकारी स्कीम का भी जिक्र किया, जो बिजली दुर्घटनाओं के लिए अनुग्रह राहत देती है. इस स्कीम के तहत, चोट की गंभीरता के आधार पर मुआवजा 30,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक होता है.

राज्य ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के अपने कार्यों के कारण दुर्घटना हुई और इसलिए वह अनुग्रह राशि राहत का भी हकदार नहीं है.

जस्टिस चौधरी ने राज्य की आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट ऐसे मामलों में रिट अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है.