नक्सल हिंसा के पीड़ितों को मदद: दंतेवाड़ा में 768 दिव्यांगों को मिलेगी नई जिंदगी, सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर का शुभारंभ
भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर और एनएसई फाउंडेशन के सहयोग से शिविर का आयोजन किया गया है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 7:06 PM IST
दंतेवाड़ा: नक्सल हिंसा में पीड़ित रहे लोगों और परिवारों को मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है. आज दंतेवाड़ा के 768 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग सहित सहायक उपकरण बांटेने की तैयारी शुरू कर दी गई है. शिविर में शामिल होने आए लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मिलने वाले उपकरणों और कृत्रिम अंगों से हमारा जीवन पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा आसान जरूर बन जाएगा. कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ''भयमुक्त बचपन, हुनरमंद युवा और खुशहाल परिवार ही नए बस्तर का संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे.'' वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, बस्तर को हम देश का सबसे विकसित आदवासी संभाग बनाएंगे.''
नक्सल हिंसा के पीड़ितों को मदद
दरअसल, नक्सल हिंसा और आईईडी विस्फोटों में अपने हाथ और पैर गंवाने वाले तथा अन्य दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ हुआ. 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित इस शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के कुल 768 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा, ''नक्सलवाद समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हिंसा से प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना भी सरकार की जिम्मेदारी है.''
नक्सलियों द्वारा किए गए IED विस्फोटों में जिन निर्दोष लोगों ने अपने हाथ-पैर गंवाए, उन्हें कृत्रिम अंग लगाकर पुनः आत्मनिर्भर जीवन देने का कार्य #SevaSankalpAbhiyan के तहत बस्तर संभाग में चल रहा है। आज दंतेवाड़ा में आयोजित द्वितीय निःशुल्क दिव्यांग उपकरण वितरण शिविर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिव्यांग बहनों-भाइयों से संवाद किया। 5 से 7 अक्टूबर को जगदलपुर में हुए प्रथम चरण में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए, जिनमें अकेले बस्तर जिले से 1,570 हितग्राही शामिल थे। मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद समाप्त हुआ, अब नक्सलियों के दिए हर घाव पर मरहम लगाना और हर पीड़ित को सम्मान के साथ जीवन देना हमारा संकल्प है।— Amit Shah (@AmitShah) October 15, 2026
भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति कर रही मदद
भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर और एनएसई फाउंडेशन के सहयोग से जिला प्रशासन द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में जरूरतमंदों को कृत्रिम हाथ-पैर, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, बैसाखी, श्रवण यंत्र, स्मार्ट वॉकिंग स्टिक और कैलिपर्स सहित विभिन्न सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
कृत्रिम अंगों का सहारा पाकर दिव्यांगजनों के जीवन में लौटी नई उम्मीद, मुख्यमंत्री से बात कर जताया आभार। @DPRChhattisgarh @ChhattisgarhCMO https://t.co/cRQ2Ej7Uc1— Dantewada (@DantewadaDist) October 15, 2026
‘हर प्रभावित तक पहुंचे सहायता, आत्मनिर्भर बने बस्तर’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''नक्सल हिंसा ने बस्तर के गरीब और आदिवासी परिवारों को गहरे घाव दिए हैं. आईईडी विस्फोटों में किसी ने हाथ खोया, किसी ने पैर तो किसी की आंखों की रोशनी या सुनने की क्षमता प्रभावित हुई. ऐसे प्रत्येक व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना और उसे आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना सरकार का संकल्प है. कृत्रिम हाथ किसी व्यक्ति को दोबारा काम करने का सामर्थ्य देता है, जबकि कृत्रिम पैर उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का विश्वास दिलाता है.''
भयमुक्त बस्तर बनाना हमारी जिम्मेदारी: शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ''सरकार ऐसा बस्तर बनाना चाहती है, जहां बच्चों के सपने भयमुक्त हों, युवाओं के हाथों में हुनर हो और हर परिवार खुशहाल जीवन जी सके. जगदलपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक आयोजित शिविर में 3,600 से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए थे, जिनमें 1,570 से अधिक बस्तर के थे.''
तेज गति से विकास करना प्राथमिकता: CM
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ने कहा, ''नक्सलवाद के विरुद्ध संघर्ष में बलिदान देने वाले जवानों और हिंसा में जान गंवाने वाले ग्रामीणों को वे श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं लगभग चार दशकों तक नक्सलवाद के कारण बस्तर विकास की दौड़ में पीछे रहा, लेकिन अब क्षेत्र को तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक प्रयास किए गए हैं. बस्तर की जनता भी शांति और विकास चाहती थी. अब सरकार का लक्ष्य दूरस्थ गांवों तक सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं पहुंचाना है.''
आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी उपस्थिति में ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत नक्सली हिंसा से पीड़ित एवं अन्य दिव्यांग भाई-बहनों के सहायक उपकरण वितरण समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुआ। हमारा प्रयास है कि नक्सली हिंसा से प्रभावित भाई-बहनों के जीवन में खुशियां लौटें, उनका आत्मविश्वास बढ़े और वे सम्मान के साथ आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ अब बस्तर को खुशहाल, समृद्ध और अवसरों से परिपूर्ण बनाने की दिशा में हम पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहे हैं। @narendramodi @AmitShah #SevaSankalpAbhiyan— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 15, 2026
नियद नेल्लानार योजना ने लाया जीवन में परिवर्तन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ने कहा, ''नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. खाली हो रहे सुरक्षा कैंपों को सेवा डेरों में बदलकर स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की योजना है. कृषि, पशुपालन और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा.''
नक्सली आईईडी विस्फोट में पैर गंवाने वाले दिव्यांश को दिव्यांगजन शिविर से मिल रही नई @ChhattisgarhCMO @DPRChhattisgarh https://t.co/DndZAaytJq— Dantewada (@DantewadaDist) October 15, 2026
768 दिव्यांगोंं को मिलने वाला है फायदा
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ने कहा, ''शिविर में दंतेवाड़ा जिले के 509, बीजापुर के 197 और सुकमा के 62 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों से लाभान्वित किया जाएगा. इन उपकरणों से प्रभावित लोगों का दैनिक जीवन आसान होगा और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी.'' उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, ''आईईडी विस्फोटों ने बस्तर के निर्दोष ग्रामीणों, किसानों और बच्चों को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। किसी ने अपना पैर खोया तो किसी ने हाथ या आंखों की रोशनी. ऐसे लोगों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण उपलब्ध कराना केवल सहायता नहीं, बल्कि उन्हें सम्मानजनक जीवन की ओर वापस ले जाने का प्रयास है. पीड़ितों के पुनर्वास और सहायता का कार्य आगे भी जारी रहेगा.''
कभी जिन कदमों ने साथ छोड़ दिया था, आज कृत्रिम पैर के सहारे मुचाकी देवा फिर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना जी रहे हैं। शिविर में मिली यह मदद उनके जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास लेकर आई है। @DPRChhattisgarh @ChhattisgarhCMO https://t.co/4x73u0ojL0— Dantewada (@DantewadaDist) October 15, 2026
कृत्रिम पैर लगने के बाद फिर चलने की जगी उम्मीद
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिव्यांगजनों से संवाद भी किया. सुकमा के दिव्यांग पुलिस जवान मड़काम मुन्ना ने बताया कि वर्ष 2013 में गश्त के दौरान आईईडी विस्फोट में उनका बायां पैर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे काटना पड़ा. अब कृत्रिम पैर लगने के बाद उन्होंने दोबारा चलने और देश की सेवा के लिए तैयार होने की बात कही.
बीजापुर जिले के धर्मारम निवासी चंद्रैया सपका ने बताया कि वर्ष 2012 में मछली पकड़ने जाते समय आईईडी विस्फोट में उनका दायां पैर चला गया था. कृत्रिम पैर मिलने के बाद दोबारा चल पाना उनके लिए यादगार अनुभव है. वहीं, दंतेवाड़ा के जावंगा और मेटापाल के अजय सोरी एवं कोसी पोडियाम ने ट्राइसाइकिल मिलने पर खुशी जताई.
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