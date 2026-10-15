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नक्सल हिंसा के पीड़ितों को मदद: दंतेवाड़ा में 768 दिव्यांगों को मिलेगी नई जिंदगी, सेवा संकल्प अभियान के तहत शिविर का शुभारंभ

नक्सल हिंसा के पीड़ितों को मदद ( ETV Bharat )

दंतेवाड़ा: नक्सल हिंसा में पीड़ित रहे लोगों और परिवारों को मदद पहुंचाने का काम लगातार जारी है. आज दंतेवाड़ा के 768 दिव्यांग लोगों को कृत्रिम अंग सहित सहायक उपकरण बांटेने की तैयारी शुरू कर दी गई है. शिविर में शामिल होने आए लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मिलने वाले उपकरणों और कृत्रिम अंगों से हमारा जीवन पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा आसान जरूर बन जाएगा. कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, ''भयमुक्त बचपन, हुनरमंद युवा और खुशहाल परिवार ही नए बस्तर का संकल्प है, जिसे हम पूरा करेंगे.'' वहीं, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, बस्तर को हम देश का सबसे विकसित आदवासी संभाग बनाएंगे.''

नक्सल हिंसा के पीड़ितों को मदद दरअसल, नक्सल हिंसा और आईईडी विस्फोटों में अपने हाथ और पैर गंवाने वाले तथा अन्य दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के जीवन में नई उम्मीद जगाने के उद्देश्य से दंतेवाड़ा में 3 दिवसीय निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण शिविर का शुभारंभ हुआ. 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित इस शिविर में दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के कुल 768 दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा, ''नक्सलवाद समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हिंसा से प्रभावित लोगों के घावों पर मरहम लगाना, उनका पुनर्वास करना और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देना भी सरकार की जिम्मेदारी है.''