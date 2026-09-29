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'मेरी बेटी को किडनैपर्स से बचाने में मदद करें', जम्मू-कश्मीर के पीड़ित पिता की गुहार

पीड़ित पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें बेटी के बदले 10 लाख रुपये और जमीन का एक टुकड़ा ऑफर किया गया. आमिर तांत्रे की रिपोर्ट.

help me to bring back my daughter from kidnappers, Jammu-Kashmir father's plea
प्रतीकात्मक तस्वीर (File Photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 29, 2026 at 7:48 PM IST

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जम्मू: जम्मू-कश्मीर के गुज्जर समुदाय के एक व्यक्ति की 16 साल की बेटी को कथित तौर पर किडनैप कर लिया गया है. घटना के चार महीने बाद, लड़की के पिता मुराद अली ने गुज्जर समुदाय और युवा राजपूत सभा से अपनी बेटी को किडनैपर्स के चंगुल से वापस लाने की गुहार लगाई है.

मुराद अली ने मंगलवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैंने पुलिस, कोर्ट और किडनैपर्स के सामने गुहार लगाने समेत सारे विकल्प का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मेरी बेटी अभी भी किडनैपर्स की कैद में है, जिन्होंने हमारी सहमति के बिना कथित तौर पर मेरी नाबालिग बेटी से शादी कर ली है."

उन्होंने दावा किया कि चार महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी को दो साल के बच्चे की देखभाल करने के लिए शमा नाम की महिला और उसके भाई इरफान के घर भेजा था.

अली ने कहा, "लेकिन वहां से लड़की को किडनैप कर लिया गया और राजौरी के एक गांव में ले जाया गया, जहां कहा जाता है कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. मुझे अपनी बेटी के बदले 10 लाख रुपये और जमीन का एक टुकड़ा ऑफर किया गया है, लेकिन मैं अपनी बेटी के खिलाफ यह सब कैसे स्वीकार सकता हूं. मुझे वह वापस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए."

पुलिस भी लड़की को छुड़ाने में नाकाम रही!
अली के मुताबिक, उनकी बेटी को शमा और इरफान ने किडनैप कर लिया है और उसे बंधक बनाकर रखा है. मुराद अली ने कहा, "मैंने पुलिस महानिरीक्षक (IGP) जम्मू, SSP जम्मू से बात की और वहां से मुझे SDPO नगरोटा और फिर SHO नगरोटा भेजा गया. पुलिस ने एक बार मेरी बेटी को राजौरी से वापस लाने की कोशिश की, जब मैं भी उनके साथ गया था, लेकिन वहां के लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस को वापस लौटना पड़ा. पुलिस पर पत्थर फेंकने के लिए 15 लोगों के खिलाफ केस किया गया था, लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई."

पीड़ित पिता ने कहा, "इसके बाद मैं कोर्ट गया, जहां वे निकाह नामा (marriage certificate) लाए, जिसमें मेरी बेटी की उम्र 20 साल लिखी थी. लेकिन मेरे पास उसके आधार कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट और अन्य सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है. अब, कोर्ट में भी कोई हलचल नहीं हो रही है और मैं यहां-वहां भटक रहा हूं."

अली ने अपनी पत्नी और दूसरी बेटी के साथ मिलकर गुर्जर समुदाय, मुस्लिमों और युवा राजपूत सभा के सामने उनसे मदद करने की गुहार लगाई है. अली ने कहा, "मुझे पता चला है कि युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष दिलावर सिंह मनहास बेटियों की मदद करते हैं, और आज मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वह मेरी बेटी को वापस लाने में मेरी मदद करें, जो किडनैपर्स के अवैध कब्जे में है."

पिछले कुछ महीनों से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों से नाबालिग लड़कियों के खिलाफ हिंसा के कई मामले सामने आ रहे हैं और कुछ मामलों में आरोपी पुलिस कार्रवाई और मुकदमों का सामना कर रहे हैं. छात्रू (Chatroo) में एक गर्भवती नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत के मामले में, अपराध शाखा ने 10 आरोपियों को हिरासत में लिया है और सरकार ने हाल ही में मुख्य आरोपी खालिद हुसैन की की सर्विस खत्म कर दी है.

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कश्मीरी पंडित भूमि धोखाधड़ी मामलों में लंबे समय से फरार आरोपी को पकड़ा

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जम्मू कश्मीर लड़की का अपहरण
GIRL KIDNAPPING IN JAMMU KASHMIR

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