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'मेरी बेटी को किडनैपर्स से बचाने में मदद करें', जम्मू-कश्मीर के पीड़ित पिता की गुहार

प्रतीकात्मक तस्वीर ( File Photo )

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के गुज्जर समुदाय के एक व्यक्ति की 16 साल की बेटी को कथित तौर पर किडनैप कर लिया गया है. घटना के चार महीने बाद, लड़की के पिता मुराद अली ने गुज्जर समुदाय और युवा राजपूत सभा से अपनी बेटी को किडनैपर्स के चंगुल से वापस लाने की गुहार लगाई है.

मुराद अली ने मंगलवार को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैंने पुलिस, कोर्ट और किडनैपर्स के सामने गुहार लगाने समेत सारे विकल्प का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मेरी बेटी अभी भी किडनैपर्स की कैद में है, जिन्होंने हमारी सहमति के बिना कथित तौर पर मेरी नाबालिग बेटी से शादी कर ली है." उन्होंने दावा किया कि चार महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी को दो साल के बच्चे की देखभाल करने के लिए शमा नाम की महिला और उसके भाई इरफान के घर भेजा था. अली ने कहा, "लेकिन वहां से लड़की को किडनैप कर लिया गया और राजौरी के एक गांव में ले जाया गया, जहां कहा जाता है कि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी गई, जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. मुझे अपनी बेटी के बदले 10 लाख रुपये और जमीन का एक टुकड़ा ऑफर किया गया है, लेकिन मैं अपनी बेटी के खिलाफ यह सब कैसे स्वीकार सकता हूं. मुझे वह वापस चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए." पुलिस भी लड़की को छुड़ाने में नाकाम रही!

अली के मुताबिक, उनकी बेटी को शमा और इरफान ने किडनैप कर लिया है और उसे बंधक बनाकर रखा है. मुराद अली ने कहा, "मैंने पुलिस महानिरीक्षक (IGP) जम्मू, SSP जम्मू से बात की और वहां से मुझे SDPO नगरोटा और फिर SHO नगरोटा भेजा गया. पुलिस ने एक बार मेरी बेटी को राजौरी से वापस लाने की कोशिश की, जब मैं भी उनके साथ गया था, लेकिन वहां के लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और पुलिस को वापस लौटना पड़ा. पुलिस पर पत्थर फेंकने के लिए 15 लोगों के खिलाफ केस किया गया था, लेकिन उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई."