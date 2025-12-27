ETV Bharat / bharat

मैसूरू सिलेंडर विस्फोट केस: बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, दो महिलाओं ने इलाज से पहले ही दम तोड़ा

मैसूरू (कर्नाटक): कर्नाटक के मशहूर पैलेस के पास हुए हीलियम गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है. बता दें, इन दोनों महिलाओं ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया. इस मामले पर पुलिस ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है.

पुलिस ने बताया कि मरने वाली महिलाओं में चामलपुर, नंजनगुड की मंजुला और बेंगलुरु की रहने वाली लक्ष्मी (29) शामिल हैं. यह घटना गुरुवार (25 दिसंबर) रात को हुई, जब मैसूरु पैलेस के जयमार्तंडा गेट के पास गुब्बारे में हीलियम भरते समय गैस सिलेंडर फट गया. इससे पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी सलीम कमरुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, मंजुला और लक्ष्मी, जो गंभीर रूप से घायल थीं, उन्हें इलाज के लिए मैसूर के के आर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, शनिवार को इलाज शुरू होने से पहले ही दोनों की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु की रहने वाली लक्ष्मी के पति राजेश मूल रूप से मांड्या जिले के होसाहल्ली गांव के रहने वाले हैं. वह बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में ऑटो चलाते हैं. क्रिसमस के चलते बच्चों की छुट्टी होने की वजह से परिवार के सभी लोग गुरुवार को मैसूर के बेलवाड़ी में अपने रिश्तेदार के घर आए थे. यह घटना तब हुई जब वे महल घूमने गए थे और अचानक हीलियम सिलेंडर फटने से लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई.