मैसूरू सिलेंडर विस्फोट केस: बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, दो महिलाओं ने इलाज से पहले ही दम तोड़ा
इस हादसे पर राज्य के गृह मंत्री ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वहीं, इससे पहले उत्तर प्रदेश के शख्स की मौत हुई थी.
Published : December 27, 2025 at 8:30 AM IST
मैसूरू (कर्नाटक): कर्नाटक के मशहूर पैलेस के पास हुए हीलियम गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक गंभीर रूप से घायल दो महिलाओं की मौत की खबर सामने आई है. बता दें, इन दोनों महिलाओं ने इलाज से पहले ही दम तोड़ दिया. इस मामले पर पुलिस ने बताया कि मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है.
पुलिस ने बताया कि मरने वाली महिलाओं में चामलपुर, नंजनगुड की मंजुला और बेंगलुरु की रहने वाली लक्ष्मी (29) शामिल हैं. यह घटना गुरुवार (25 दिसंबर) रात को हुई, जब मैसूरु पैलेस के जयमार्तंडा गेट के पास गुब्बारे में हीलियम भरते समय गैस सिलेंडर फट गया. इससे पहले उत्तर प्रदेश के कन्नौज निवासी सलीम कमरुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, मंजुला और लक्ष्मी, जो गंभीर रूप से घायल थीं, उन्हें इलाज के लिए मैसूर के के आर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि, शनिवार को इलाज शुरू होने से पहले ही दोनों की मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक बेंगलुरु की रहने वाली लक्ष्मी के पति राजेश मूल रूप से मांड्या जिले के होसाहल्ली गांव के रहने वाले हैं. वह बेंगलुरु के कामाक्षीपाल्या में ऑटो चलाते हैं. क्रिसमस के चलते बच्चों की छुट्टी होने की वजह से परिवार के सभी लोग गुरुवार को मैसूर के बेलवाड़ी में अपने रिश्तेदार के घर आए थे. यह घटना तब हुई जब वे महल घूमने गए थे और अचानक हीलियम सिलेंडर फटने से लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई.
हादसे के बारे में विस्तार से जानें
बता दें, गुरुवार 25 दिसंबर 2025 को क्रिसमस के चलते तमाम लोग मैसूरू के मशहूर पैलेस के जयमार्तंडा गेट के पास एक गुब्बारा बेचने वाले शख्स के सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया. वह शख्स गुब्बारों में हीलियम गैस भर रहा था, कि सिलेंडर फट गया. इस हादसे में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इस हादसे पर गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने अधिकारियों को धमाके की जांच करने और रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि इस घटना में उत्तर प्रदेश के एक आदमी सलीम कमरुद्दीन की मौत हो गई, जो गुब्बारे बेच रहा था. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि छोटी-मोटी चीजें बेचने वालों पर कोई नियंत्रण नहीं है. टूरिस्ट आ रहे हैं, इसलिए और कार्रवाई होनी चाहिए. मैंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. गुब्बारे वाले को हीलियम सिलेंडर कैसे मिला, और उसने इसे कहां से खरीदा? वे इस सब की जांच करके रिपोर्ट देंगे.
पढ़ें: मैसूर पैलेस के पास सिलेंडर में ब्लास्ट, पांच गंभीर रूप से घायल, यूपी के शख्स की मौत