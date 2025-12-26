ETV Bharat / bharat

मैसूर पैलेस के पास सिलेंडर में ब्लास्ट, पांच गंभीर रूप से घायल, यूपी के शख्स की मौत

पुलिस ने बताया कि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. वहीं, दो की हालत नाजुक बनी हुई है.

मैसूर पैलेस के पास सिलेंडर में ब्लास्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read
मैसूर (कर्नाटक): कर्नाटक के मैसूर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ. धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी. इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और करीब पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हादसा गुरुवार देर रात हुआ.

यह हादसा मशहूर मैसूर पैलेस के जयमार्तंड गेट के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक गुब्बारों में हवा भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली हीलियम गैस सिलेंडर फटने से हुआ. सभी घायलों को के आर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

कैसे हुआ हादसा
यह हादसा उस समय हुआ जब क्रिसमस के मौके पर मैसूर पैलेस के पास एक गुब्बारा बेचने वाले शख्स के सिलेंडर में अचानक ब्लास्ट हो गया. वह शख्स गुब्बारों में हीलियम गैस भर रहा था, कि सिलेंडर फट गया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने बताया कि पांच घायलों में से दो की हालत नाजुक बनी हुई है. बता दें, हादसा होने से क्रिसमस के जश्न में डूबे मैसूर में अफरातफरी का माहौल बन गया.

सिटी पुलिस कमिश्नर ने दिया बयान
मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर सीमा लाटकर ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा कि एक आदमी साइकिल पर गुब्बारे बेच रहा था. इसी समय सिलेंडर फट गया. इससे गुब्बारा बेचने वाले शख्स की मौत हो गई. वहीं, आसपास मौजूद लोगों समेत कई घायल हो गए. पूछताछ जारी हैं. घायलों की पहचान बेंगलुरु की लक्ष्मी (45 साल), नंजनगुडू की मंजुला (29), हावेरी जिले के रानेबेन्नूर की कोटरेश (35), शाहिना, कोलकाता की शहनाज शब्बीर (54), रंजीता विनोद (30) के रूप में हुई है. वहीं, हादसे में जान गंवाने वाले 40 साल के शख्स की पहचान उत्तर प्रदेश के कन्नोज निवासी सलीम कमरुद्दीन के रूप में हुई है.

