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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम बनी वजह

खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई.

suvendu helicopter emergency landing
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2026 at 6:47 PM IST

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कोलाघाट: पश्चिम बंगाल में खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के हेलीकॉप्टर को मंगलवार को पूर्वी मेदिनीपुर के कोलाघाट में इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री अधिकारी खुदीराम बोस की शहादत की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पश्चिमी मेदिनीपुर के केशपुर जा रहे थे. प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर थर्मल पावर प्लांट के पास स्थित बालाका मंच के फुटबॉल मैदान में उतरा, जहां से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से केशपुर के लिए रवाना हुए.

सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री का केशपुर से बांकुरा जाने का कार्यक्रम था, जहां उन्हें पश्चिमी क्षेत्र विकास बोर्ड के तहत आने वाले सात जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक करनी थी.

पश्चिमी इलाके के विकास, अलग-अलग परियोजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा की योजना बनाई गई थी. हालांकि, दौरे के दौरान मौसम एक बड़ी चुनौती बन गया. मानसून के समय दक्षिण बंगाल के अलग-अलग हिस्सों में मौसम बदलता रहता है, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेलिकॉप्टर को कोलाघाट में उतारने और अधिकारी को सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किया गया.

जिसके बाद, वह केशपुर के मोहबानी में कार्यक्रम स्थल पर तय समय से थोड़ा देर से पहुंचे. उन्होंने कहा, "आप सभी के साथ मेरा पुराना रिश्ता है. आपके सहयोग के बिना मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता." उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार पश्चिमी इलाके के 72 ब्लॉकों के लिए तैयारी कर रही है.

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