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टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, मचा हड़कंप, मुंबई के सभी यात्री सुरक्षित

बैराड़ी स्टेडियम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग: हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि वो सहस्त्रधारा से गुप्तकाशी जा रहे थे. इसी दौरान बीच में टिहरी गढ़वाल के बौराड़ी स्टेडियम में प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी है. जब हेलीकॉप्टर की अचानक लैंडिंग होने लगी तो वहां मौजूद लोग घबरा गए. मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग और खेल रहे बच्चे अचानक हेलीकॉप्टर को उतरते देख वहां से भाग खड़े हुए.

सहस्त्रधारा से गुप्तकाशी जा रहे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (Etv Bharat)

इमरजेंसी लैंडिंग से मचा हड़कंप: टिहरी जिला मुख्यालय के नई टिहरी के बौराड़ी स्टेडियम में आज सुबह ट्रांस भारत के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होने से हलचल मच गई. हेलीकॉप्टर सहस्त्रधारा से गुप्तकाशी की ओर जा रहा था. इसमें मुंबई के छह यात्री सवार थे. हेलीकॉप्टर के पायलट ने बताया कि एहतियाती (Precautionary) तौर पर बौराड़ी स्टेडियम में लैंडिंग कराई गई. हेलीकॉप्टर में सवार सभी छह यात्री सुरक्षित बताए गए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों का बयान: पायलट के द्वारा हेलीकॉप्टर की चेकिंग करके कुछ देर रुकने के बाद हेलीकॉप्टर दोबारा गुप्तकाशी के लिए रवाना हो गया. घटना में किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है. मौकं पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी मोहसिन सिद्दीकी ने बताया कि-