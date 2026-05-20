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चारधाम यात्रियों का हेलीकॉप्टर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन में उलझा, पायलट ने खेत में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

चारधाम यात्रियों का हेलीकॉप्टर 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन में उलझा ( PHOTO- ETV Bharat )