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बदरीनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग, 40 मिनट बाद वापस लौटा

केदारघाटी में मौसम की आंख मिचौली, हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट ने दिखाई सूझबूझ, सुरक्षित उतारा हेलीकॉप्टर

UKHIMATH HELI EMERGENCY LANDING
हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग (फोटो सोर्स- Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 5, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
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रुद्रप्रयाग: केदारघाटी में लगातार बदल रहे मौसम और घने बादलों के बीच एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. खराब मौसम के चलते बदरीनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान परेशानी पेश आई, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से ऊखीमठ में उतार दिया. इसके बाद करीब 40 मिनट के बाद यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर वापस फाटा लौट आया.

ऊखीमठ के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग: जानकारी के मुताबिक, सेंडन कंपनी के हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 2:25 बजे रुद्रप्रयाग के फाटा हेलीपैड से बदरीनाथ धाम के लिए उड़ान भरा था. उड़ान के दौरान केदारघाटी क्षेत्र में अचानक मौसम खराब होने लगा. विजिबिलिटी कम होने और मौसम के प्रतिकूल होते हालात को देख पायलट ने जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित: इसके तहत पायलट ने राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हेलीकॉप्टर के मैदान में उतरते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. हालांकि, पायलट और तकनीकी दल ने पूरे घटनाक्रम को बेहद शांत एवं पेशेवर तरीके से संभाला. हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित रहे.

40 मिनट बाद उड़ान भरकर फाटा लौटा हेलीकॉप्टर: करीब 40 मिनट तक मौसम में सुधार की प्रतीक्षा करने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी, लेकिन मौसम की स्थिति अपेक्षित रूप से सामान्य नहीं हो सकी.ऐसे में पायलट ने एक बार फिर सतर्कता बरतते हुए शाम करीब 3:05 बजे हेलीकॉप्टर को वापस फाटा लौटाने का निर्णय लिया.

पहाड़ों में चंद मिनटों में बदल सकता है मौसम: विशेषज्ञों का मानना है कि चारधाम यात्रा के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम कुछ ही मिनटों में बदल सकता है, जिससे हवाई सेवाओं का संचालन प्रभावित होता है. ऐसे हालात में पायलटों की ओर से सुरक्षा मानकों का पालन और समय पर लिए गए निर्णय संभावित दुर्घटनाओं को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

केदारघाटी में मौसम में आ रहा बदलाव: गौर हो कि पिछले कुछ दिनों से केदारघाटी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बादल छाने, बारिश और कम विजिबिलिटी की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने भी आगामी दिनों में खराब मौसम की संभावना जताई गई है, जिसके चलते प्रशासन और हवाई सेवा संचालक लगातार सतर्कता बरत रहे हैं.

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