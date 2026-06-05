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बदरीनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर की ऊखीमठ में इमरजेंसी लैंडिंग, 40 मिनट बाद वापस लौटा

रुद्रप्रयाग: केदारघाटी में लगातार बदल रहे मौसम और घने बादलों के बीच एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. खराब मौसम के चलते बदरीनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर में उड़ान के दौरान परेशानी पेश आई, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से ऊखीमठ में उतार दिया. इसके बाद करीब 40 मिनट के बाद यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर वापस फाटा लौट आया.

ऊखीमठ के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग: जानकारी के मुताबिक, सेंडन कंपनी के हेलीकॉप्टर ने दोपहर करीब 2:25 बजे रुद्रप्रयाग के फाटा हेलीपैड से बदरीनाथ धाम के लिए उड़ान भरा था. उड़ान के दौरान केदारघाटी क्षेत्र में अचानक मौसम खराब होने लगा. विजिबिलिटी कम होने और मौसम के प्रतिकूल होते हालात को देख पायलट ने जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता दी.

हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री और चालक दल सुरक्षित: इसके तहत पायलट ने राजकीय इंटर कॉलेज ऊखीमठ के खेल मैदान में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करा दी. प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो हेलीकॉप्टर के मैदान में उतरते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. हालांकि, पायलट और तकनीकी दल ने पूरे घटनाक्रम को बेहद शांत एवं पेशेवर तरीके से संभाला. हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री और चालक दल पूरी तरह सुरक्षित रहे.

40 मिनट बाद उड़ान भरकर फाटा लौटा हेलीकॉप्टर: करीब 40 मिनट तक मौसम में सुधार की प्रतीक्षा करने के बाद हेलीकॉप्टर ने दोबारा उड़ान भरी, लेकिन मौसम की स्थिति अपेक्षित रूप से सामान्य नहीं हो सकी.ऐसे में पायलट ने एक बार फिर सतर्कता बरतते हुए शाम करीब 3:05 बजे हेलीकॉप्टर को वापस फाटा लौटाने का निर्णय लिया.