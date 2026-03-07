ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड केदारनाथ धाम के लिए जल्द शुरू होगी हेली बुकिंग की प्रक्रिया, अंतिम चरण में टेंडर प्रक्रिया

हर साल चार धाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने जाते हैं. यही वजह है कि नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां तेज कर दी जाती हैं. हालांकि इस साल हेली सेवाओं के लिए नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि साल 2023 में हुए अगले तीन साल के लिए हुई टेंडर प्रक्रिया का कार्यकाल साल 2025 में समाप्त हो गया था. इसके दृष्टिगत वर्तमान समय में आगामी चारधाम यात्रा के लिए टेंडर खोली गई थी. ऐसे में हेली शटल सेवाओं को लेकर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा, आगामी 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होने जा रही है. इसके साथ ही 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. जिसकी तैयारियों में बीकेटीसी और प्रशासन जुटा हुआ है. इसी क्रम में चारधाम यात्रा के मद्देनजर हेली सेवाओं की बुकिंग भी जल्द शुरू होने वाली है. क्योंकि हेली सेवाओं के लिए टेंडर की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. दरअसल, चारधाम यात्रा के लिए 6 मार्च से श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

पिछले सालों की तरह ही इस साल भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 से 9 हेली कंपनियां अपनी सेवाएं देगी. यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) के सहयोग से संचालित की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को पारदर्शी और सुगम बुकिंग सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को देखते हुए हेली सेवाओं के टिकटों की बुकिंग केवल आधिकारिक वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in / IRCTC के जरिए ही ऑनलाइन की जाएगी. ताकि फर्जी एजेंटों और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगते हुए श्रद्धालुओं को पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से टिकट उपलब्ध कराया जा सके.

केदारनाथ धाम हेली सेवा (Photo-ETV Bharat)

चारधाम यात्रा 2026 के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के साथ ही बदरीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. अन्य राज्यों से आने वाले बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं को हेली सेवाओं के जरिए बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर किया गया है. यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या कालाबाजारी की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) ने अपने स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जो यात्रा के दौरान बुकिंग से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए काम रहेगा.

यूकाडा के सीईओ डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि हेली शटल सेवाओं को लेकर टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है. इस साल चारधाम यात्रा के दौरान 8 से 9 कंपनियां हेली शटल सेवाएं प्रदान करेंगी. हेली टिकटों की बुकिंग आईआरसीटीसी (IRCTC) की आधिकारिक पोर्टल के जरिए की जाएगी. यात्री हेलीकॉप्टर सेवा के लिए heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं. साथ ही कहा कि टिकट बुकिंग से संबंधित किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान के लिए यूकाडा का कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा. इसके अलावा, हेली सेवा से यात्रा करने वाले यात्री अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आईआरसीटीसी के कस्टमर केयर से भी सीधे संपर्क कर सकते हैं.

