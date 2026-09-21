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केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए कल से शुरू होगी हेली टिकटों की बुकिंग, ऐसे करें बुक

देहरादून: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 2026 के दूसरे चरण के तहत हेली सेवाओं का संचालन 15 सितंबर से शुरू हो गया है. जिसके लिए हेली टिकटों की बुकिंग 7 सितंबर को शुरू हुई. जिसके तहत 15 से 30 सितंबर तक के लिए बुकिंग पूरी हो चुकी है, तो वहीं अब 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 22 सितंबर की दोपहर 3 बजे से शुरू होने जा रही है.

इसके साथ ही एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हेमकुंड साहिब के लिए हेली टिकटों की बुकिंग 22 सितंबर की दोपहर 5 बजे से शुरू होने जा रही है. ऐसे में जो श्रद्धालु हेली सेवाओं के जरिए बाबा केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन करना चाहते हैं, वो 22 सितंबर को टिकट बुक कर सकते हैं.

IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक कराएं अपना टिकट: उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुताबिक, अगले 15 दिनों के लिए कुल 8,340 टिकट केदारनाथ धाम के लिए बुक किए जाएंगे. इसी तरह अगले 10 दिनों यानी 1 से 10 अक्टूबर तक के लिए करीब 600 टिकटों की बुकिंग हेमकुंड साहिब के लिए होगी. ऐसे में श्रद्धालु आईआरसीटीसी (IRCTC) की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.heliyatra.irctc.co.in/ के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं.