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चारधाम यात्रा: हेली कंपनियां दे रहीं 80 घंटे की मुफ्त उड़ान सेवा, विशेष परिस्थितियों में बड़ी मदद

चारधाम यात्रा के दौरान इमरजेंसी में हेली कंपनियां UCADA को 80 घंटे की फ्री उड़ान सेवा देंगे. इस पहल से यात्रियों को अधिक लाभ मिलेगा.

Chardham Heli Service
इमरजेंसी में हेली कंपनियां देंगी 80 घंटे की मुफ्त सेवा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 6:52 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की है. चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश में संचालित हेली सेवाओं को अब केवल तीर्थयात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. इसी क्रम में चारधाम यात्रा में सेवाएं दे रहीं प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10-10 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग ऑवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिनका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और राहत एवं बचाव अभियानों में किया जा रहा है.

कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग ऑवर: वर्तमान में चारधाम यात्रा के लिए आठ हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं. इन सभी कंपनियों की ओर से कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग ऑवर चारधाम चात्रा के संचालन तक यूकाडा को उपलब्ध कराए गए हैं. इन घंटों का उपयोग विशेष रूप से उन परिस्थितियों में किया जा रहा है, जहां सड़क मार्ग से राहत पहुंचाना संभव नहीं होता या समय की दृष्टि से हेलीकॉप्टर ही सबसे प्रभावी विकल्प साबित होता है.

प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में हर वर्ष मॉनसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि और सड़क संपर्क टूटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे समय में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने, घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में जीवनरेखा का काम करती हैं. यूकाडा की यह व्यवस्था प्रशासन को आपदा के समय बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के तत्काल हवाई सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगी.

श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों की हुई है मदद: यूकाडा के अनुसार, अप्रैल माह से अब तक इस व्यवस्था के तहत 100 से अधिक श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. इनमें बड़ी संख्या उन यात्रियों की रही है जिन्हें चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे कई मामलों में उनकी जान बचाना संभव हो सका.

रेस्क्यू अभियानों में भी बड़ी भूमिका: वहीं, पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न आपदा एवं रेस्क्यू अभियानों में 200 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया है. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि आपदा प्रबंधन में हवाई सेवाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है. खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में, जहां कई क्षेत्र सड़क नेटवर्क से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं, वहां हेलीकॉप्टर सेवाएं राहत एवं बचाव कार्यों की सबसे प्रभावी कड़ी बनकर उभरी हैं.

अधिकारियों का मानना है कि सार्वजनिक हित और आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण बन सकता है.

यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि,

चारधाम यात्रा के लिए हेली कंपनियों के चयन की टेंडर प्रक्रिया के दौरान ही प्रत्येक कंपनी से 10 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग ऑवर चारधाम यात्रा के दौरान उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया था. इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मेडिकल इमरजेंसी, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फंसे यात्रियों की सहायता और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए त्वरित हवाई सेवाएं सुनिश्चित करना था. यह व्यवस्था न केवल आपदा प्रबंधन को मजबूत बना रही है, बल्कि चारधाम यात्रा पर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी बेहद कारगर साबित हो रही है.
- आशीष चौहान, सीईओ, युकाडा -

यूकाडा के हेड ऑफ ऑपरेशन अमित शर्मा ने बताया कि, चारधाम यात्रा के दौरान बीमार पड़ने वाले और चिकित्सीय आपात स्थिति का सामना कर रहे श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर के माध्यम से सुरक्षित स्थानों और अस्पतालों तक पहुंचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में 200 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है. वहीं, इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान केवल केदारनाथ क्षेत्र से ही 100 से अधिक लोगों को मेडिकल इमरजेंसी के तहत एयर रेस्क्यू सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

मॉनसून सीजन की दस्तक के साथ उत्तराखंड में आपदा संबंधी चुनौतियां बढ़ने की आशंका रहती है. ऐसे में यूकाडा और हेली कंपनियों के बीच विकसित यह समन्वित व्यवस्था राहत एवं बचाव कार्यों को नई गति देने के साथ-साथ प्रभावित लोगों तक समयबद्ध सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी प्रकार की व्यवस्थाओं को और व्यापक बनाया जाए तो आपदा के समय होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
- अमित शर्मा, सीओओ, युकाडा -

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