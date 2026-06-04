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चारधाम यात्रा: हेली कंपनियां दे रहीं 80 घंटे की मुफ्त उड़ान सेवा, विशेष परिस्थितियों में बड़ी मदद

देहरादून: उत्तराखंड में मॉनसून सीजन के दौरान संभावित प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल की है. चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश में संचालित हेली सेवाओं को अब केवल तीर्थयात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उन्हें आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया है. इसी क्रम में चारधाम यात्रा में सेवाएं दे रहीं प्रत्येक हेली कंपनी द्वारा यूकाडा को 10-10 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग ऑवर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिनका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और राहत एवं बचाव अभियानों में किया जा रहा है.

कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग ऑवर: वर्तमान में चारधाम यात्रा के लिए आठ हेली कंपनियां सेवाएं दे रही हैं. इन सभी कंपनियों की ओर से कुल 80 घंटे के निशुल्क फ्लाइंग ऑवर चारधाम चात्रा के संचालन तक यूकाडा को उपलब्ध कराए गए हैं. इन घंटों का उपयोग विशेष रूप से उन परिस्थितियों में किया जा रहा है, जहां सड़क मार्ग से राहत पहुंचाना संभव नहीं होता या समय की दृष्टि से हेलीकॉप्टर ही सबसे प्रभावी विकल्प साबित होता है.

प्रदेश के पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में हर वर्ष मॉनसून के दौरान भूस्खलन, बादल फटने, अतिवृष्टि और सड़क संपर्क टूटने जैसी घटनाएं सामने आती हैं. ऐसे समय में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने, घायलों को अस्पतालों तक पहुंचाने और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने में जीवनरेखा का काम करती हैं. यूकाडा की यह व्यवस्था प्रशासन को आपदा के समय बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के तत्काल हवाई सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम बनाएगी.

श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों की हुई है मदद: यूकाडा के अनुसार, अप्रैल माह से अब तक इस व्यवस्था के तहत 100 से अधिक श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. इनमें बड़ी संख्या उन यात्रियों की रही है जिन्हें चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऐसे यात्रियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे कई मामलों में उनकी जान बचाना संभव हो सका.

रेस्क्यू अभियानों में भी बड़ी भूमिका: वहीं, पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न आपदा एवं रेस्क्यू अभियानों में 200 से अधिक लोगों का सफलतापूर्वक बचाव किया गया है. यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि आपदा प्रबंधन में हवाई सेवाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है. खासकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में, जहां कई क्षेत्र सड़क नेटवर्क से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं, वहां हेलीकॉप्टर सेवाएं राहत एवं बचाव कार्यों की सबसे प्रभावी कड़ी बनकर उभरी हैं.