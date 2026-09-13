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15 सितंबर से फिर शुरू होगी चारधाम हेली सेवा, 1 घंटे में हुईं 16 दिन की 3 हजार बुकिंग्स, टूट सकता है 2025 का रिकॉर्ड

एक घंटे में 15 दिन की बुकिंग: ऐसे में संभावना बताई जा रही है कि इस साल चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है. दरअसल, साल 2025 में चारधाम यात्रा के दौरान कुल 51 हजार 4 हजार 975 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे. जबकि अभी तक 47 लाख 9 हजार 362 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दूसरे चरण के मद्देनजर लगभग सभी तैयारियां को पूरी कर चुकी है. ऐसे में 15 सितंबर से बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली की शटल सेवाओं का संचालन भी शुरू होने जा रहा है. जिसके तहत 15 से 30 सितंबर तक के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग प्रक्रिया भी संपन्न हो चुकी है. खास बात यह है कि 7 सितंबर को हेली की टिकट बुकिंग प्रक्रिया शुरू होने के महज 1 घंटे में ही सभी हेली टिकट बुक हो चुकी हैं.

47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा के दूसरे चरण से पहले व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने पर जोर दे रही है. ऐसे में 15 सितंबर से चारधाम यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत होने के साथ ही बाबा केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा. इस साल चारधाम की यात्रा शुरू होने के बाद से 12 सितंबर तक कुल 47 लाख 9 हजार 362 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. जिसमें बदरीनाथ के 17 लाख 28 हजार 578 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के 14 लाख 93 हजार 161 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम के 7 लाख 84 हजार 321 श्रद्धालु और यमुनोत्री धाम के 7 लाख 3 हजार 302 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं. जबकि अभी चारधाम यात्रा में करीब 2 महीने का वक्त बचा हुआ है.

देवभूमि की चारधाम यात्रा इस साल 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई है. इसके साथ ही 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. चारधाम के कपाट खुलने के दौरान खासकर केदारनाथ और बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ देखी गई. इसी बीच करीब जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून की दस्तक के बाद केदारनाथ धाम के संचालित हेली सेवाओं को बंद कर दिया गया. साथ ही यात्रा की रफ्तार भी धीमी पड़ गई. हालांकि, मॉनसून सीजन के दौरान यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा घटकर करीब 8 हजार प्रतिदिन रह गया. ऐसे में 15 सितंबर के बाद यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है.

देहरादून: उत्तराखंड से मॉनसून की विदाई अभी नहीं हुई है. इसी बीच 15 सितंबर से चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा शुरू होने जा रही है. जबकि प्रदेश में भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने और सड़कों में गड्ढों की स्थिति बनी हुई है. जबकि उत्तराखंड सरकार सुलभ और सुरक्षित चारधाम यात्रा पर जोर दे रही है. ऐसे में आगामी 15 सितंबर से शुरू होने जा रहे दूसरे चरण की यात्रा की दृष्टिगत स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन समेत अन्य संबंधित विभाग तैयारी में जुटे हुए हैं. जिसके पीछे की मुख्य वजह यही है कि दूसरे चरण के दौरान यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी अधिक उछाल देखा जाता है. लिहाजा, उत्तराखंड सरकार यात्रियों को सुरक्षित और सुलभ सुविधा उपलब्ध कराए जाने को लेकर किन रणनीतियों पर जोर दे रही है.

ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रतीक जैन ने कहा कि, मॉनसून सीजन को देखते हुए 25 जून से केदारनाथ हेली सेवा बंद है. डीजीसीए की अनुमति मिलने के बाद 15 सितंबर से गुप्तकाशी, सिरसी, फाटा हेलीपैड से हेली सेवा संचालित की जाएगी.

7 सितंबर को 15 से 30 सितंबर तक के टिकटों की बुकिंग पूरी हो चुकी है. इन 16 दिनों के लिए कुल 2926 टिकट के जरिए 8896 यात्रियों ने बुकिंग की है. हेली यात्राओं पर इस बार सेटेलाइट के जरिए भी नजर रखी जाएगी. इसके लिए सभी हेलीकाप्टर में डिवाइस लगाना अनिवार्य किया गया है.

-प्रतीक जैन, सीईओ, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण-

7 लाख 3 हजार 302 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री धाम के दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडे ने कहा कि, बारिश के बाद चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ती है. जिसको देखते हुए नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर और ओडीआर को गड्ढा मुक्त करने की रणनीति तैयार की गई है. ऐसे में 15 सितंबर के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद तेज कर दी जाएगी. गड्ढा मुक्त किए जाने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इसके अलावा जो छोटे-मोटे डैमेज और रिपेयर के काम हैं उसको वर्तमान समय में भी किया जा रहा है.

मॉनसून सीजन की जब तक पूरी तरह से विदाई नहीं हो जाती, तब तक मशीनें और टीम तैनात रहेंगी. सड़कों को बेहतर करने का प्रयास लगातार जारी रहेगा, ताकि यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो.

-डॉ. पंकज कुमार पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-

7 लाख 84 हजार 321 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किए. (PHOTO-ETV Bharat)

गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप ने कहा कि, अगस्त महीने के आखिरी दिनों में तमाम विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की थी. जिस बैठक में स्वास्थ्य, परिवहन, लोक निर्माण के साथ ही पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तैयारी को लेकर चर्चा की गई थी. उस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि सभी कामों को 15 सितंबर तक हर हाल में पूरा करें, क्योंकि 15 सितंबर के बाद चारधाम के दूसरे चरण की यात्रा शुरू हो जाएगी.

सड़कों को दुरुस्त करने के लिए 15 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है. ताकि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. 8 नवंबर के आसपास चारधाम के कपाट बंद होने के बाद अगले साल के चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी जाएगी.

-आनंद स्वरूप, गढ़वाल कमिश्नर, उत्तराखंड-

ये पहाड़ी राज्य है. ऐसे में यहां वर्षा होना बहुत ही सामान्य बात है. जिसको देखते हुए यात्रा के दौरान प्रॉपर सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य रूप से नागरिक उड्डयन विभाग, लोक निर्माण विभाग के साथ ही यातायात को दुरुस्त रखने को कहा गया है. यही नहीं, परिवहन विभाग को भी सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो उसको देखते हुए परिवहन की प्रर्याप्त व्यवस्था रखें. इसी तरह पीडब्लूडी, एनएच और बीआरओ को भी निर्देश दिए गए हैं कि चारधाम यात्रा मार्ग किसी भी हाल में बंद न होने पाए.

परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि, रोड सेफ्टी को लेकर उनकी बैठक हो चुकी है. ऐसे में बारिश की वजह से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और जो नए ब्लैक स्पॉट बने हैं, उन सब पर काम चल रहा है. इसके अलावा सड़कों के किनारे क्रैश बैरियर भी लगाए जा रहे हैं. ऐसे में चारधाम यात्रा की शुरुआत के दौरान जो शटल सेवाएं चल रही थीं, वही शटल सेवाएं के तहत ऋषिकेश स्थित चारधाम ट्रांजिट कैंप से बसों का संचालन किया जाएगा.

यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सरल, सुलभ और सुरक्षित हो इस पर विशेष जोर दिया जा रहा है. ऐसे में पहले से और बेहतर व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जाएगा.

-प्रदीप बत्रा, परिवहन मंत्री, उत्तराखंड-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, मॉनसून, सरकार के लिए एक चुनौती पूर्ण समय होता है. क्योंकि मॉनसून के दौरान सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं.

सभी विभागों को कहा गया है कि 15 सितंबर तक सभी टेंडर प्रक्रियाओं को पूरी कर लें, ताकि आने वाले समय में जल्द से जल्द सड़कें ठीक हो जाए. क्योंकि सारे त्योहार आने वाले हैं. लोगों का आवागमन बढ़ने वाला है और चारधाम यात्रा का दूसरा चरण भी शुरू होने वाला है. ऐसे में सभी तरह की यात्राएं चलेंगी, लिहाजा सड़कों को समय से दुरुस्त किया जाए.

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री-

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